2020年11月13日 12時02分 アート

新たな「芸術修復失敗事件」が発生、笑顔の女性の彫刻が見るも無惨な姿に



芸術作品が素人の手によって見るも無惨な姿に「修復」されてしまうという事態がスペインでまたもや発生し、1923年に作られた彫刻が原型とは似ても似つかない姿になってしまいました。



スペインでは過去に「81歳のおばあちゃんが善意でキリストの絵画を修復してしまう」「修復業者がオリジナルとは似ても似つかぬ修復をしてしまう」といった事件が多発しており、適切な訓練を受けていない人物でも修復業者を名乗れてしまうという現状の法制度に、非難の声があがっていました。



そして新たに話題になっているのが、スペイン・パレンシア市の銀行のファサードの一部。この彫刻は家畜に囲まれた笑顔の女性をかたどったもので、1923年に完成したため、いくらかの風化がみられていました。



そんなある日、スペインの画家であるAntonio Capel Artista氏は彫刻が見るも無残に修復されていることを発見。「まるで漫画のキャラクターのようだ」という言葉と共にFacebookに写真を投稿したところ、多くの人に注目されるところとなりました。



これが修復前の彫刻。細部が失われているものの、まだ女性が微笑んでいるということは見てとれます。





一方で以下が修復後。平たい顔に取って付けたような目と鼻があり、アニメ「ザ・シンプソンズ」のような雰囲気すらあります。





修復を行ったのが誰なのかは記事作成時点では不明。The IndependentのKate Ng氏は「これは金銭的支払いを受けて行われたことだと思いますが、より罪が重いのは仕事を委託し、修復後も何も間違ったことはないかのように振る舞った人物です」と非難。スペインの保存修復協会はTwitterで修復が「専門家ではない人物が介入したもの」だという見方を示しています。



保存修復協会のフェルナンド・カレラ氏は誰であっても芸術品の修復ができてしまう法律の現状について「薬剤師の資格がない人が薬を売ることを許可されたり、建築家でないにもかかわらず建物を作れる状況を想像できますか?」と問いかけ、芸術品の修復についての法整備を強く求めています。