2025年11月20日のヘッドラインニュース


吉野家で麺メニューの第2弾となる「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」が、2025年11月27日(木)11時からスタートします。具材とスープをしっかり煮込む「煮込みラーメン」風の食べ方だけでなく、スープに麺をくぐらせてたまごを絡める「つけ麺」風の食べ方もできるとのこと。価格は税込987円です。

吉野家麺メニュー第2弾！「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」 | 吉野家公式ホームページ
https://www.yoshinoya.com/lp/ramennabe_2511/

35歳未満で肥満などない人の糖尿病 約3割は遺伝子変異が原因 日本糖尿病学会のグループが調査 | NHKニュース | 医療・健康

責任ある積極財政「理解はするが同意はしない」　元税調トップの懸念 [高市早苗首相　自民党総裁][自由民主党（自民党）][高市早苗首相　自民党]：朝日新聞

「俺のせいや」　山上被告を変えた兄の自殺　絶望の果ての復讐か　妹の証人尋問詳報 - 産経ニュース

ガザ地区各地をイスラエル軍が空爆 25人死亡77人けが 地元当局 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、中東

「もう中国に依存しない」　水産物輸入停止　ホタテ業者ら驚きと落胆 | 毎日新聞

高市早苗氏の中国に関する誤った発言について台湾社会各界から批判の声　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

実は影響受けづらい?　水産物輸入停止　新販路開拓で「脱中国」も | 毎日新聞

立民・岡田氏の質疑「不適切」　維新・藤田氏、台湾有事答弁巡り：時事ドットコム

トランプ氏、女性記者に「ブタ、静かに」　エプスタイン元被告めぐる質問さえぎる - CNN.co.jp

大分の大規模火災、地形も影響か　「斜面を駆け上がり林野に拡大か」 [大分県]：朝日新聞

大分市佐賀関の大規模火災、一夜明け鎮火せず　170棟以上に延焼 - YouTube


佐賀関大規模火災、170棟超延焼　19日午前に撮影したドローン映像 - YouTube


「まるで災害級」瀬戸内海全域で養殖カキが大量死　原因は海の異変か [広島県]：朝日新聞

インドネシアで大規模噴火 日本への津波影響なし 気象庁 | NHKニュース | インドネシア、火山・噴火

記録的大雨で土台が崩壊、線路は宙に…JR九州「年明けも当面運休」――肥薩線（吉松～隼人） 工事道路の整備途上、本体着工できず | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル

【速報】政治団体「NHKから国民を守る党」から参院選に立候補した前田太一氏や立花孝志党首らを名誉毀損容疑で書類送検　宮城県警 | TBS NEWS DIG

「徹也は絶望の果てにあった」被告の妹、一家の窮状証言　元首相銃撃 | 毎日新聞

台湾人団体など「何ら問題ない」　高市首相の台湾有事答弁で声明　中国「侵略繰り返した」 - 産経ニュース

水産物輸入停止で山尾志桜里氏「中国依存脱却のアクセルに」　首相発言の撤回は「論外」 - 産経ニュース

エプスタイン元被告の権力網の内幕、新たなメールで明らかに - CNN.co.jp

観光で訪れていた一家4人が死亡、トコジラミ駆除用の薬剤が原因か　トルコ - CNN.co.jp

米国、新和平案でウクライナに領土割譲迫る　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

函館市電「全線定期」3種導入　12月の値上げに合わせ　免許返納者は最大73％引き：北海道新聞デジタル

大火の佐賀関に空き家561件　手放したくても取り壊せない事情 [大分県]：朝日新聞

東大病院の医師を逮捕　メーカーから寄付金名目で賄賂受け取った容疑：朝日新聞

維新藤田氏、両手ポケットの中国局長は「戦略の一環」　金井局長に労い「日本人的な礼儀」 - 産経ニュース

高市政権「生んだ以上は育てる」　麻生氏：時事ドットコム

前兵庫県議へ名誉棄損容疑で逮捕された立花孝志容疑者、立憲民主党議員への名誉棄損容疑で書類送検 : 読売新聞

【贋作】徳島県立近代美術館が26年所蔵してきた「メッツァンジェ《自転車乗り》」　科学調査で贋作と裏付け　購入先の画廊側が購入代金6720万円返金 – 美術展ナビ




【速報】N党立花容疑者の勾留延長|47NEWS（よんななニュース）

熊本市電で廃止方針の交通系IC「思っていたより費用安かったので存続一択!?」

コップを洗ってからコーヒーを注いだけど、ギリ洗剤みたいな色の泡でこのまま飲むか迷う「むちゃくちゃわかる」「特に虹色によく光ってる時」 - Togetter

「初めて知った、いい言葉だな」直接的に学んだわけではないが影響を受けた人を勝手に師として仰ぐことを「私淑する」というらしい - Togetter

図書館バイトに入りたくて週7でも出られると言ってたのに落ちた→落ちた理由について様々な意見が飛び交う中、「公募という建前」があることを邪推する人も - Togetter

岩手県でクマ用の麻酔吹き矢を使えるのは盛岡市動物公園「ZOOMO」の園長しかおらずこの人がいないと岩手県は大変なことになるかもしれない - Togetter

東京外国語大学公式Xが学園祭開催のお知らせを投稿したら警察庁公式Xから警告リプライが来る「"手押し"に警察が反応してるっぽくて草」「手押し車もNGなんでしょうか」 - Togetter

早朝に「事件の容疑がかかっているので愛知県警まで出頭しろ」という警視庁を名乗る電話が→つい口走った嘘で相手がガチャ切り - Togetter

リサイクルショップに行ったら松屋のエプロンが大量に投げ売りされていた、あまりの量に廃棄などが考えられたが「普通制服を売る？」と疑問も挙がる - Togetter

保育園でインフル流行りすぎて「今週自宅保育お願いします」と言われたが、私も夫も絶対にリモートできない…夫が会社に相談したら、社長から嬉しい提案が「こんな会社で働きたい」 - Togetter

社会人になってから自由時間がない！と思ってる人におすすめなテク「風呂の時間を動かす」時間の使い方のクセを把握して帰宅RTAをする人々 - Togetter







日本初*の『VAIOバッテリー保証サービス』を期間限定で開始

AI搭載縫いぐるみが性的に露骨な会話をエスカレート、消費者団体の指摘で販売中止に - CNN.co.jp

「ＡＩ生成画は著作物」、無断複製の疑いで男を書類送検へ…千葉県警が全国初の摘発 : 読売新聞

エヌビディア、強気見通しでＡＩバブル懸念は当面後退か　株価5％高 | ロイター

最高益NVIDIA、成長持続に電力不足の壁　AI半導体に休眠リスク - 日本経済新聞

バンダイナムコHD子会社 不正アクセス被害で個人情報漏えいか | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット

Apple、2025年のApp Store Awardsのファイナリストを発表 - Apple (日本)

Google Play ベスト オブ 2025 発表

ダイソーのUSB-Cケーブルなにをどうしたらこの性能でこの値段に出来るんだよ「一番利益ないの電気カテゴリーらしい」 - Togetter

コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”？−途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に−(発表情報)_国民生活センター

欧米や中国が自動運転で交通事故予防を掲げてるのに対して日本はドライバー確保を掲げているがアメリカ人や中国人は文字通りの運転が下手くそだから？ - Togetter

Gemini3 ProのVision性能をチラシチャレンジしてみた

「エッチなサイトを見た履歴をバラされたくなかったら暗号通貨を払え」というメールが来たがクレジットカードとか銀行口座を操作した方が早いのでは？ - Togetter

「プレミアムフライデー推進協議会」のサイトは閉鎖されています （METI/経済産業省）

コーヒーの楽しさ広がった　ダイニチ焙煎機は専門知識なしで店レベルの味に【家電レビュー】- 家電 Watch

【特集】同じ「M5」なのに結構違うかも？最新のiPad ProとMacBook Proの横並び比較で見えたこと - PC Watch

退職日に作動　勤務先のパソコンに時限式のプログラムを仕掛けデータ損壊か　ＬＥＤ大手の元社員逮捕

[特別読切] 彫刻基地 - なにわ小吉 | となりのヤングジャンプ





海外から輸入した偽「ガンプラ」販売の疑い、３１歳男を逮捕…県警サイバー犯罪対策課が発見 : 読売新聞

桜井政博氏メールインタビュー　学習マンガ「桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく」制作のきっかけや自身の半生が漫画化された思いを聞いたー担当編集者のコメントもお届け | インサイド

「これが『本職』ってやつか」向かい合う二人〜片方のキャラの前にマグカップが置かれるまでをアニメでどう演出する？アニメ監督がプロの技で『正解』の絵コンテを示す - Togetter











『忍者と極道』「フラッシュ☆プリンセス！」スペシャルPV | TVアニメ放送&配信中!!! - YouTube


『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』PV【頑張れ緑谷出久】／11/22(土) No.167「緑谷出久：ライジング」放送 - YouTube


映画特番「果てしなきスカーレット」をめぐる4年の日々　 ～細田守×岩崎太整　映画音楽の世界～11月21日（金）公開 - YouTube


【推しの子】【47都道府県の子】岐阜ビジュアルSpecial動画 - YouTube


『The Dream Of A Cockspur』発表トレーラー - YouTube


『Ghost of Yōtei』 New Game＋紹介トレーラー - YouTube


『フォー・ザ・キング II』リリース日決定トレーラー - YouTube


『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』ゲーム紹介映像 - YouTube


『Call of Duty: Black Ops 7』 | ニュークタウン2025トレーラー - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』スポンジ・ボブ パック トレーラー - YouTube


『ぼくとシムのまち コージーコレクション』 - YouTube


セガサウンドロゴ - YouTube


『Battlefield 6』カリフォルニア・レジスタンス 公式ゲームプレイトレーラー - YouTube


Three Stripes City - アディダス×マインクラフト公式トレーラー - YouTube


『シニガミ姫と異書館ノ怪物』プロモーションムービー - YouTube


「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」アナウンスメントトレーラー - YouTube


巨人・山瀬慎之助、他球団でのプレーも含めて模索　出場機会求め「何かアクションを起こさないと」 - スポーツ報知

６年目の今季は課題の打撃で成長し、２軍で打率３割２厘をマーク。１軍でプロ初打点も挙げたが、出場１試合にとどまった。


声優や俳優の「声の権利」を保護する団体設立へ 生成AIによる無断利用の問題の解決目指す | NHKニュース | 生成AI・人工知能、文化・芸術・エンタメ、アニメ

樹木希林さんが面白すぎる、料金所で「もしかして樹木希林さんですか？」と話しかけられるが、無視してアクセル踏み込み去っていく - Togetter

(PDFファイル)いつでもどこでも、手づくり・できたてのおいしさ 今年も冬のあつあつ「丸亀うどん弁当」始めます 温、冷、3種のだし、天ぷら、2種のサイズ展開で選べる過去最多24種類のラインアップ 2025年11月25日（火）から全国の丸亀製麺にて販売開始

