2025年11月20日のヘッドラインニュース
吉野家で麺メニューの第2弾となる「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」が、2025年11月27日(木)11時からスタートします。具材とスープをしっかり煮込む「煮込みラーメン」風の食べ方だけでなく、スープに麺をくぐらせてたまごを絡める「つけ麺」風の食べ方もできるとのこと。価格は税込987円です。
吉野家麺メニュー第2弾！「牛肉玉ラーメン鍋膳(とんこつ)」 | 吉野家公式ホームページ
https://www.yoshinoya.com/lp/ramennabe_2511/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
ブラックホールによって光がねじ曲げられる現象をシミュレートできる「Black Hole Vision」を使ってみた - GIGAZINE
OpenAIのサム・アルトマン元CEO退任は主任研究員のイルヤ・サツキヴァー氏との「AIの安全性」をめぐる対立が原因か - GIGAZINE
世界各地に広がる「飛び地」とは？ - GIGAZINE
さまざまな場面での意志決定に役立つAmazon創業者ジェフ・ベゾス提唱の「決断のドア」とは？ - GIGAZINE
社内恋愛を始める前に自問自答するべき4つの質問 - GIGAZINE
「世界にいる哺乳類のうち34％が人間で野生動物はたった4％」など知られざる哺乳類の豆知識9選 - GIGAZINE
火星が生命に適さない星になってしまった「非常に単純な理由」とは？ - GIGAZINE
太陽光エネルギーに大躍進、化石燃料と置き換え可能でコスト削減も望める新技術が発表される - GIGAZINE
羽毛布団が原因で歩くこともままならなくなってしまった男性 - GIGAZINE
非営利団体や学校向けの「.orgドメイン」が管理団体ごと私企業に売り払われてしまったことが判明 - GIGAZINE
ファクシミリ(FAX)をいまだに使い続けるオフィスはなぜ存在するのか？ - GIGAZINE
「最近の若者は恋人とセックスをしなくなっている」という指摘 - GIGAZINE
核融合発電の最大の障壁「ヘリウムバブルによる金属脆化」を解決する構造が初めて発見される - GIGAZINE
子ども用スマートウォッチを「破壊せよ」とドイツ政府が両親に伝える - GIGAZINE
ポーズとライティングだけで同一人物でも写真の見た目はこんなに変わる - GIGAZINE
万が一の事態に備えて飛行機の客室乗務員が受けるめちゃくちゃ本格的な緊急脱出訓練をJAL(日本航空)施設で体験してみた - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
デザフェスで感動した動くしゃけぐるみ#鮭 pic.twitter.com/rMylWVLDC6— ハマ🐻 (@Hama_Kuma_) 2025年11月17日
「ボディソープ持ってきてー」と呼んだらココが一番にすっ飛んで来る— ここあ (@coco_bmd) 2025年11月13日
…でも役には立たない pic.twitter.com/UIMWp5w6YZ
えっ、寒、急に何ですか 警察呼びますよ— 白玉きなこ (@srtmknk) 2025年11月18日
あの人根はいい人なのよ。ってよく聞くけど— やっさん (@1310na) 2025年11月18日
根がいい人なのに、なんで幹は腐ってるの？
【重要なお知らせ】— 沿岸バス＠冬の交通安全運動中 (@enganbus) 2025年11月20日
1. 人様へ
沿線でシカを発見した際は、減速しつつ周囲に細心の注意を払いながら通過してください。シカどもは複数で行動します。1頭見かけたら30頭は隠れていると想定しましょう。
2. シカどもへ。
修理費置いてけ。 #沿岸バス pic.twitter.com/FALX7RSDxd
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
35歳未満で肥満などない人の糖尿病 約3割は遺伝子変異が原因 日本糖尿病学会のグループが調査 | NHKニュース | 医療・健康
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
責任ある積極財政「理解はするが同意はしない」 元税調トップの懸念 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）][高市早苗首相 自民党]：朝日新聞
「俺のせいや」 山上被告を変えた兄の自殺 絶望の果ての復讐か 妹の証人尋問詳報 - 産経ニュース
ガザ地区各地をイスラエル軍が空爆 25人死亡77人けが 地元当局 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、中東
「もう中国に依存しない」 水産物輸入停止 ホタテ業者ら驚きと落胆 | 毎日新聞
高市早苗氏の中国に関する誤った発言について台湾社会各界から批判の声 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
実は影響受けづらい? 水産物輸入停止 新販路開拓で「脱中国」も | 毎日新聞
立民・岡田氏の質疑「不適切」 維新・藤田氏、台湾有事答弁巡り：時事ドットコム
トランプ氏、女性記者に「ブタ、静かに」 エプスタイン元被告めぐる質問さえぎる - CNN.co.jp
大分の大規模火災、地形も影響か 「斜面を駆け上がり林野に拡大か」 [大分県]：朝日新聞
大分市佐賀関の大規模火災、一夜明け鎮火せず 170棟以上に延焼 - YouTube
佐賀関大規模火災、170棟超延焼 19日午前に撮影したドローン映像 - YouTube
「まるで災害級」瀬戸内海全域で養殖カキが大量死 原因は海の異変か [広島県]：朝日新聞
インドネシアで大規模噴火 日本への津波影響なし 気象庁 | NHKニュース | インドネシア、火山・噴火
記録的大雨で土台が崩壊、線路は宙に…JR九州「年明けも当面運休」――肥薩線（吉松～隼人） 工事道路の整備途上、本体着工できず | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル
【速報】政治団体「NHKから国民を守る党」から参院選に立候補した前田太一氏や立花孝志党首らを名誉毀損容疑で書類送検 宮城県警 | TBS NEWS DIG
「徹也は絶望の果てにあった」被告の妹、一家の窮状証言 元首相銃撃 | 毎日新聞
台湾人団体など「何ら問題ない」 高市首相の台湾有事答弁で声明 中国「侵略繰り返した」 - 産経ニュース
水産物輸入停止で山尾志桜里氏「中国依存脱却のアクセルに」 首相発言の撤回は「論外」 - 産経ニュース
エプスタイン元被告の権力網の内幕、新たなメールで明らかに - CNN.co.jp
観光で訪れていた一家4人が死亡、トコジラミ駆除用の薬剤が原因か トルコ - CNN.co.jp
米国、新和平案でウクライナに領土割譲迫る 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
函館市電「全線定期」3種導入 12月の値上げに合わせ 免許返納者は最大73％引き：北海道新聞デジタル
大火の佐賀関に空き家561件 手放したくても取り壊せない事情 [大分県]：朝日新聞
東大病院の医師を逮捕 メーカーから寄付金名目で賄賂受け取った容疑：朝日新聞
維新藤田氏、両手ポケットの中国局長は「戦略の一環」 金井局長に労い「日本人的な礼儀」 - 産経ニュース
高市政権「生んだ以上は育てる」 麻生氏：時事ドットコム
前兵庫県議へ名誉棄損容疑で逮捕された立花孝志容疑者、立憲民主党議員への名誉棄損容疑で書類送検 : 読売新聞
【贋作】徳島県立近代美術館が26年所蔵してきた「メッツァンジェ《自転車乗り》」 科学調査で贋作と裏付け 購入先の画廊側が購入代金6720万円返金 – 美術展ナビ
高市首相の「存立危機事態」発言に対する過剰な中国の主張に対しての共同声明… pic.twitter.com/fU9yzD3Yok— 世界モンゴル人連盟 (@worldmongolian) 2025年11月19日
林外相「肝心な時、日本支援する」 中国の日本産水産物輸入停止で／台湾https://t.co/tFw1sNq9Vc— 台湾ニュース＠中央社フォーカス台湾 (@focustaiwanjapa) 2025年11月20日
林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は20日、中国の日本産水産物の輸入再開の停止を受け、台湾はこの肝心なタイミングで日本を支援するとの考えを表明した。
きょうの昼食はお寿司と味噌汁です🍣👍#鹿児島産のブリと北海道産のホタテ pic.twitter.com/bww7iylzI4— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) 2025年11月20日
【速報】N党立花容疑者の勾留延長|47NEWS（よんななニュース）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
寒ぶりも、立山連峰も、路面電車も。— 富山市観光協会 (@toyamacitykanko) 2025年11月19日
これからの富山、最高のシーズンに突入します！ pic.twitter.com/sRRC4gQUC3
今日の立山連峰、息をのむほど美しい。— 富山市観光協会 (@toyamacitykanko) 2025年11月19日
白さが増して、圧倒的！！ pic.twitter.com/Pv23GlalfI
富山地方鉄道の月岡駅— masaKi (@masaKi44photo) 2025年11月19日
背後には冬の薬師岳が見えます
写真は一昨日、富山市から撮影 pic.twitter.com/WLdGVDyVjh
熊本市電で廃止方針の交通系IC「思っていたより費用安かったので存続一択!?」
コップを洗ってからコーヒーを注いだけど、ギリ洗剤みたいな色の泡でこのまま飲むか迷う「むちゃくちゃわかる」「特に虹色によく光ってる時」 - Togetter
「初めて知った、いい言葉だな」直接的に学んだわけではないが影響を受けた人を勝手に師として仰ぐことを「私淑する」というらしい - Togetter
図書館バイトに入りたくて週7でも出られると言ってたのに落ちた→落ちた理由について様々な意見が飛び交う中、「公募という建前」があることを邪推する人も - Togetter
岩手県でクマ用の麻酔吹き矢を使えるのは盛岡市動物公園「ZOOMO」の園長しかおらずこの人がいないと岩手県は大変なことになるかもしれない - Togetter
東京外国語大学公式Xが学園祭開催のお知らせを投稿したら警察庁公式Xから警告リプライが来る「"手押し"に警察が反応してるっぽくて草」「手押し車もNGなんでしょうか」 - Togetter
早朝に「事件の容疑がかかっているので愛知県警まで出頭しろ」という警視庁を名乗る電話が→つい口走った嘘で相手がガチャ切り - Togetter
リサイクルショップに行ったら松屋のエプロンが大量に投げ売りされていた、あまりの量に廃棄などが考えられたが「普通制服を売る？」と疑問も挙がる - Togetter
保育園でインフル流行りすぎて「今週自宅保育お願いします」と言われたが、私も夫も絶対にリモートできない…夫が会社に相談したら、社長から嬉しい提案が「こんな会社で働きたい」 - Togetter
社会人になってから自由時間がない！と思ってる人におすすめなテク「風呂の時間を動かす」時間の使い方のクセを把握して帰宅RTAをする人々 - Togetter
隣の荒地の整備やってるな〜— F40ラブ (@f40love) 2025年11月20日
↓
あれ？うち桜が無い、切られてる
↓
隣人に確認だ。出ないので警察。
↓
隣人出るがうちじゃない。警察調べで市役所の依頼。
↓
市役所問い合わせると、そこ公道でしょ？
んなアホな調べて。
↓
連絡待ち https://t.co/Mnx6jBXcKE
どの界隈でも、特別な対応してもらった時は絶対SNSに書くなッッッ‼🫵🫵— ちいたか (@chiisakunaihito) 2025年11月19日
作って1年食べ始めて半年の乾燥肉— 罠猟師 (@wanaryoushi) 2025年11月19日
腐る気配なし
こう言うのをモンゴル人は食ってたんかなぁ
干し肉は無限にもつ
なぜなら水分がないから腐らない
どんな粗食にも1年は耐える自信がある pic.twitter.com/eZaN7Rr1Op
あぁ‥— チャウチャウ男爵 (@chowchowbaron) 2025年11月18日
この箱デザインした人なのね
【デザインの敗北】って
デザイナーにとって『最大の屈辱的称号』を持ってる人間にやらせるから無駄な銭が発生するのに
‥と言うか、同じ会社で【大規模に2回もやらかした】なら普通は各方面から切られると思うんだが🤔 https://t.co/Oj4kV4sGdo pic.twitter.com/JhAGZ8twPS
【デザインの敗北】しか知らない屈辱デザイナーのnendo佐藤氏に真意を聞いた https://t.co/llOuCIIGqa #ローソン @grok— マッキャモン JUNIOR 6800 (@TEC_Javelin) 2025年11月19日
ヒンディー語をやろう杏󠄁寿󠄁郎 https://t.co/KKKt1NRYor pic.twitter.com/VHtcTuOCvN— うらべあづき (@urabeazuki) 2025年11月19日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
日本初*の『VAIOバッテリー保証サービス』を期間限定で開始
AI搭載縫いぐるみが性的に露骨な会話をエスカレート、消費者団体の指摘で販売中止に - CNN.co.jp
「ＡＩ生成画は著作物」、無断複製の疑いで男を書類送検へ…千葉県警が全国初の摘発 : 読売新聞
エヌビディア、強気見通しでＡＩバブル懸念は当面後退か 株価5％高 | ロイター
最高益NVIDIA、成長持続に電力不足の壁 AI半導体に休眠リスク - 日本経済新聞
バンダイナムコHD子会社 不正アクセス被害で個人情報漏えいか | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット
Apple、2025年のApp Store Awardsのファイナリストを発表 - Apple (日本)
Google Play ベスト オブ 2025 発表
ダイソーのUSB-Cケーブルなにをどうしたらこの性能でこの値段に出来るんだよ「一番利益ないの電気カテゴリーらしい」 - Togetter
コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”？−途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に−(発表情報)_国民生活センター
欧米や中国が自動運転で交通事故予防を掲げてるのに対して日本はドライバー確保を掲げているがアメリカ人や中国人は文字通りの運転が下手くそだから？ - Togetter
Gemini3 ProのVision性能をチラシチャレンジしてみた
「エッチなサイトを見た履歴をバラされたくなかったら暗号通貨を払え」というメールが来たがクレジットカードとか銀行口座を操作した方が早いのでは？ - Togetter
「プレミアムフライデー推進協議会」のサイトは閉鎖されています （METI/経済産業省）
コーヒーの楽しさ広がった ダイニチ焙煎機は専門知識なしで店レベルの味に【家電レビュー】- 家電 Watch
【特集】同じ「M5」なのに結構違うかも？最新のiPad ProとMacBook Proの横並び比較で見えたこと - PC Watch
退職日に作動 勤務先のパソコンに時限式のプログラムを仕掛けデータ損壊か ＬＥＤ大手の元社員逮捕
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
[特別読切] 彫刻基地 - なにわ小吉 | となりのヤングジャンプ
斜め向いてるアオリ顔はまだしも正面向いてるアオリ顔は本当に難しいって意見を見て確かになぁと思った。— 伯井乃博士@skeb募集中 (@hakuino_hakase) 2025年11月19日
描いてみたけど資料無しに描くのは早々に無理ーレンってなったからめちゃくちゃ調べながら描いた。 pic.twitter.com/K93K1j5Ft6
アオリといえば、90年代アニメでよく見かけた鼻と口だけのアオリ顔（スヌーピーアオリ？）好き。 pic.twitter.com/D8xnHYbuWg— うおなてれぴん (@uonaThereminvox) 2025年11月19日
フリーレンのアオリ絵でいちばん参考になるのは田中英二さんの描いた『チャー研』の設定表だと思う。丸顔だし。 pic.twitter.com/H0KpCbAT8t— 藤矢麻衣 (@fgnoya) 2025年11月19日
このあと煽り構図になるであろうフリーレン pic.twitter.com/qynoPWwyrJ— れぷりろ＠冬コミ火曜 南ｂ-41a (@reprilo_channel) 2025年11月19日
海外から輸入した偽「ガンプラ」販売の疑い、３１歳男を逮捕…県警サイバー犯罪対策課が発見 : 読売新聞
桜井政博氏メールインタビュー 学習マンガ「桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく」制作のきっかけや自身の半生が漫画化された思いを聞いたー担当編集者のコメントもお届け | インサイド
「これが『本職』ってやつか」向かい合う二人〜片方のキャラの前にマグカップが置かれるまでをアニメでどう演出する？アニメ監督がプロの技で『正解』の絵コンテを示す - Togetter
【情報解禁】— 富士見ファンタジア文庫公式/11月20日新刊発売 (@fantasia_bunko) 2025年11月20日
賀東招二 新作
『機動転生』刊行決定！
著：賀東招二（@gatosyoji）
イラスト：BUNBUN（@BUNBUN922）
メカデザイン：海老川兼武（@KANETAKE）
超豪華チームが放つ超強力新作！！
続報を楽しみにお待ちください！！！
《カクヨム連載版はこちら》https://t.co/8QCBGcTLjh pic.twitter.com/D5CEM49Fe9
甘ブリはフルメタFamilyが終わったらやろうと思ってます。なにとぞお待ちください。— 賀東招二 (@gatosyoji) 2025年11月19日
コレジャナイ八尺様。— しすい (@SHISUI101) 2025年11月20日
街に現れる怪異。遭遇した人はもれなく「いや、八尺くらいありそうだけど…」と言う。子供をみつけると頭を撫でてくる。 pic.twitter.com/YsuGgcNXLQ
『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』スタッフ感謝祭を先日実施いたしました！— 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) 2025年11月20日
作品を応援してくださった皆さま
本当にありがとうございました！
そして——
TVアニメ『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』
Blu-ray＆DVD＆ディスクレスパッケージ
劇場先行版『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX… pic.twitter.com/IHQAFHrMSm
月１エヴァが『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の上映となりました。— (株)カラー 2号機 (@khara_inc2) 2025年11月20日
画像は最初に出した所信表明と言われている新劇場版の企画・製作意図です。
この元になっている原初の企画書となる「エヴァ劇場用編集版のメモ」を書いたのは、今から20年前の2005年11月20日でした。… https://t.co/gfFOC7EGs9 pic.twitter.com/2rVxiRcwOb
ガイキングLODがオンエア3ヶ月前に企画が決まったって聞いて、マシンロボ以外にそんな事ある⁉— 大張正己 /Masami Obari (@G1_BARI) 2025年11月19日
と思ったら、自分も似たような事あったわ‥ https://t.co/lwFYwxEtK0
水曜日のジークアクスまんがです。— 神楽つな@C107 1日目南2ａ16b／2日目東7Ｂ47b (@kaguramix) 2025年11月19日
キャラはこの格好が一番好き。#ジークアクス #GQuuuuuuX pic.twitter.com/yiNLXOtDt4
/／— アイドルマスター シンデレラガールズ【ブランド公式】 (@imas_CGofficial) 2025年11月19日
夢 見 り あ む は 〇 〇 し た い
\＼
夢見りあむが#シンデレラガールズフェス 宣伝の為に
いろんなことにチャレンジしちゃう番組
第2回配信決定.ᐟ.ᐟ
今回のテーマは「#夢見りあむは分かりたい」
アイドルの魅力について語ります♡´-
あなたの担当アイドルの魅力も大募集📢
💎応募はこちら… pic.twitter.com/iV95Eo4YnG
いい一休の日 pic.twitter.com/sJpEv0jQdT— レドルバス (@redolbus) 2025年11月19日
【 #じゃぱんつあー2025 】— 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) 2025年11月19日
グリーティング付上映会
全劇場のレポート写真を掲載しました。https://t.co/88dfVV4mYT
27都道府県・62劇場・9,898人のみなさま
日本各地でご声援をいただき
ありがとうございました。
今後も #鬼滅の刃 への応援を
よろしくお願いいたします。#きめつじゃぱんつあー pic.twitter.com/gRA7vVYHwN
『忍者と極道』「フラッシュ☆プリンセス！」スペシャルPV | TVアニメ放送&配信中!!! - YouTube
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』PV【頑張れ緑谷出久】／11/22(土) No.167「緑谷出久：ライジング」放送 - YouTube
映画特番「果てしなきスカーレット」をめぐる4年の日々 ～細田守×岩崎太整 映画音楽の世界～11月21日（金）公開 - YouTube
【推しの子】【47都道府県の子】岐阜ビジュアルSpecial動画 - YouTube
『The Dream Of A Cockspur』発表トレーラー - YouTube
『Ghost of Yōtei』 New Game＋紹介トレーラー - YouTube
『フォー・ザ・キング II』リリース日決定トレーラー - YouTube
『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』ゲーム紹介映像 - YouTube
『Call of Duty: Black Ops 7』 | ニュークタウン2025トレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』スポンジ・ボブ パック トレーラー - YouTube
『ぼくとシムのまち コージーコレクション』 - YouTube
『Battlefield 6』カリフォルニア・レジスタンス 公式ゲームプレイトレーラー - YouTube
Three Stripes City - アディダス×マインクラフト公式トレーラー - YouTube
『シニガミ姫と異書館ノ怪物』プロモーションムービー - YouTube
「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」アナウンスメントトレーラー - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
巨人・山瀬慎之助、他球団でのプレーも含めて模索 出場機会求め「何かアクションを起こさないと」 - スポーツ報知
６年目の今季は課題の打撃で成長し、２軍で打率３割２厘をマーク。１軍でプロ初打点も挙げたが、出場１試合にとどまった。
声優や俳優の「声の権利」を保護する団体設立へ 生成AIによる無断利用の問題の解決目指す | NHKニュース | 生成AI・人工知能、文化・芸術・エンタメ、アニメ
樹木希林さんが面白すぎる、料金所で「もしかして樹木希林さんですか？」と話しかけられるが、無視してアクセル踏み込み去っていく - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)いつでもどこでも、手づくり・できたてのおいしさ 今年も冬のあつあつ「丸亀うどん弁当」始めます 温、冷、3種のだし、天ぷら、2種のサイズ展開で選べる過去最多24種類のラインアップ 2025年11月25日（火）から全国の丸亀製麺にて販売開始
・1つ前のヘッドライン
2025年11月19日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for November 20, 2025….