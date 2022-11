「世界にいる哺乳類のうち34％が人間で野生動物はたった4％」など知られざる哺乳類の豆知識9選

◆3:人類の祖先は大型哺乳類を大量に絶滅させた 近年の環境破壊により多くの野生動物が減少しているため、「人間が野生動物を脅かし始めたのは最近のこと」と思われがちです。しかし、文明を持つ前の人類の祖先も自然と調和するどころか、アフリカから世界各地に広がる過程で多数の野生動物を絶滅に追いやってきたことが分かっています。 Our World in Dataの調べによると、紀元前5万2000年から9000年の間に、体重44kg以上の大型哺乳類である「メガファウナ」が178種類も絶滅したとのこと。「 第四紀の大量絶滅 」と呼ばれるこの現象は人類が引き起こしたものだと考えられています。

・関連記事

南北アメリカ大陸がつながった後に南アメリカの哺乳類だけが北アメリカで繁栄できなかった理由とは? - GIGAZINE



かつて隆盛を誇りながらも絶滅してしまった巨大生物10選 - GIGAZINE



「人間が白亜紀末以来の大量絶滅を引き起こしている」と研究者が主張 - GIGAZINE



「地球上で6度目の大量絶滅がすでに始まっている」と科学者が警告 - GIGAZINE



哺乳類の絶滅速度が加速し多様性の回復には500万年以上かかる - GIGAZINE



かつて地上に生息していた巨大は虫類・巨大哺乳類は人類によって滅ぼされたのか? - GIGAZINE



すでに絶滅してしまった驚くべき動物10種 - GIGAZINE

2022年11月20日 21時00分00秒 in 生き物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.