2022年11月20日 09時00分 メモ

社内恋愛を始める前に自問自答するべき4つの質問



「職場」で魅力的な人と出会って恋愛関係に発展するというケースはよくありますが、職場恋愛においては気をつけるべき点がいくつかあります。そこで、イギリスのウェストミンスター大学で社会科学部講師を務めるシャンタル・ゴーティエ氏が、「職場の人とデートする前に自問するべき4つの質問」について解説しています。



Workplace romance: four questions to ask yourself before dating someone from the office

https://theconversation.com/workplace-romance-four-questions-to-ask-yourself-before-dating-someone-from-the-office-187809



近年ではパンデミックの影響でリモートワークも推進されつつありますが、依然として職場恋愛の文化は根強く存在します。人々は共通する特性や信念、アイデアを持つ相手に引かれやすいことがわかっているほか、接触する頻度が高い相手ほど親しみやすさや魅力が増す単純接触効果の影響もあり、同じ職場に勤めている相手とは恋愛関係に発展しやすいとのこと。イギリスで行われた2020年の調査では、18%の人々が職場でパートナーに出会ったと回答しています。



しかし、職場恋愛をタブー視する企業の存在が示すように、同じ職場に勤める人間と恋愛関係に発展した場合、さまざまな不都合が生じる可能性があります。そこでゴーティエ氏は、職場恋愛の前に以下の4つの質問について自問自答するべきだと主張しています。



◆1:相手とは階層関係にあるか?

付き合おうとしている相手が職場の上司であり、自分が部下であるといった階層関係にある場合、職場恋愛に発展することで昇進やキャリアアップの妨げになる可能性があるとゴーティエ氏は指摘しています。直感的には、上司がパートナーであれば昇進でひいきされそうなイメージがあるかもしれませんが、2016年の研究では上司と付き合っている部下はそうでない同僚よりも昇進やトレーニングの機会が少なくなることが示されています。





◆2:恋愛によって仕事のパフォーマンスはどうなるか?

2013年の研究では、特に恋人と付き合い始めたばかりの段階において、情熱や愛といった感情が生産性に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。職場恋愛では勤務中にパートナーと顔を合わせる頻度が多いため、さらに生産性への悪影響が強まる可能性があります。



職場恋愛が生産性に及ぼす影響を軽減する方法として、ゴーティエ氏は「必要不可欠な場合を除いて、仕事に関連しない性質のコミュニケーションを最小限に抑える」「職場では手をつないだりキスしたりといった物理的接触を避ける」といったアドバイスを送りました。





◆3:組織は職場恋愛を認めているか?

組織において職場恋愛が認められていないのに恋愛関係に発展してしまった場合、2人はその関係をひた隠しにする必要があります。また、アメリカでは従業員同士が恋愛関係にある場合、お互いの関係が合意に基づいた自発的なものであることを示す「恋愛契約書」の提出が求められる場合があるとのこと。これは、カップルが破局した際に嫌がらせとして相手を訴え、会社や雇用主に損害が及ぶのを防ぐためだそうです。



◆4:破局したらどうなるか?

誰だって別れることを想定して付き合い始めるわけではありませんが、別れることが絶対にないと言い切れない以上、事前に準備しておく必要があります。職場恋愛でなければ単に生産性が低下したり、精神を立て直すために休養がほしくなったりするだけかもしれませんが、職場恋愛では別れた後も仕事上の関係が続くため、さらに多くの点について考慮しておかなくてはなりません。



ゴーティエ氏は、職場恋愛で破局した場合は状況に応じてチームの異動を申請したり、気持ちが落ち着くまでリモートで作業したりすることができるとアドバイスしています。また、従業員のメンタルヘルスをサポートするカウンセリングプログラムを職場が提供している場合、それを利用するのもアリだとのこと。





ゴーティエ氏は雇用主に対してもアドバイスを送っており、「雇用主が職場恋愛をどのように管理するのかは、職場での恋愛が起こることを認め、幸福で満足した従業員がより生産的になり、お互いがより一層協力することを理解できるかどうかにかかっています。従業員が恋に落ちた場合でも従業員の幸福をサポートすることが、雇用主にとって最善の利益となるのです」と述べました。