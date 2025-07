2025年07月05日 09時00分 サイエンス

「燃え尽き症候群」の原因の多くは仕事ではないことが明らかに



「燃え尽き症候群」は慢性的なストレスや徒労感によって精神的に消耗し、虚脱感や疲労に襲われてさまざまな物事に対する意欲を失ってしまう状態を指します。一般に、燃え尽き症候群は過剰労働やプレッシャーの高い業務など、仕事が原因で発生するものと思われがちですが、実際のところ燃え尽き症候群の原因の多くは仕事ではないとのことです。



Most people do not attribute their burnout symptoms to work - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239992400374X





Burnout is often caused by factors entirely unrelated to work

https://norwegianscitechnews.com/2025/06/burnout-is-often-caused-by-factors-entirely-unrelated-to-work/



Burnout Might Not Actually Be a Work Problem After All, Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/burnout-might-not-actually-be-a-work-problem-after-all-study-shows



燃え尽き症候群という言葉を聴くと、長時間労働や仕事に関連する慢性的なプレッシャー、対人業務のストレスといった原因を想像する人も多いはず。実際、世界保健機関(WHO)も燃え尽き症候群は職業的な現象であり、適切に管理されていない慢性的な職場ストレスに起因するものだと定義しています。



ノルウェー科学技術大学の研究チームは、燃え尽き症候群の症状を持っているノルウェー人の労働者813人を対象に、燃え尽き症候群の原因や疲労の度合いなどを調査しました。被験者のうち70.5%が女性であり、年齢層は18~34歳が38.5%、35~49歳が18%、50歳以上が42.7%でした。





調査の結果、興味深いことに燃え尽き症候群の原因が仕事であると考えている労働者の割合は、全体のわずか27.7%にとどまることが明らかになりました。7割以上の人々は燃え尽き症候群の原因は仕事ではなく、別の原因によるものだと認識していました。



他のいくつかの研究でも同様のことが示されており、アメリカの調査では参加者の64%は燃え尽き症候群の原因が仕事ではないと回答したとのこと。また、48件の研究を分析した大規模なメタアナリシスでは、仕事と燃え尽き症候群の関連性はこれまで考えられていたよりもはるかに弱いことも明らかになっています。



今回の論文の筆頭著者であるノルウェー科学技術大学のレンゾ・ビアンキ准教授は、睡眠障害や身体的な疾患、子どもやパートナーが関連してくる家族の問題など、さまざまな要因が日常の慢性的なストレスにつながる可能性があると指摘しています。



ビアンキ氏は、「不安になりやすい性格の人にとって、多くのエネルギーを消耗させる可能性がある心配事やストレスは、必ずしも仕事に限ったものではありません。特に性格がどのような影響を与えるのかについて、さらに研究を行うことが重要だと思います」とコメントしました。





1970年代に「燃え尽き症候群」を提唱したアメリカの心理学者ハーバート・フロイデンバーガーは、燃え尽き症候群をサービス業従事者が経験する持続的な職業的ストレスに起因するものと定義しました。しかしビアンキ氏によると、当時から燃え尽き症候群と仕事の関係は十分に立証されていなかったとのこと。



ビアンキ氏らの研究チームは、燃え尽き症候群の定義を見直す必要があるかもしれないと示唆しています。燃え尽き症候群の多くが仕事と関係ない場合、症状の理解や予防のために職場環境へ目を向けても、十分な成果が得られない可能性があります。



もちろん、中には仕事が燃え尽き症候群の原因になっている人々もいます。そうした人々に対してビアンキ氏は、「私の解決策は仕事を愛することです」「誰もが自分の仕事を愛せる幸運に恵まれ、職場でのストレスに耐えられるわけではありません。しかし、やりがいのある仕事を見つけて、成功するために必要な努力をすることが大切なのです」とアドバイスしました。