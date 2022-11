さまざまな場面での意志決定に役立つAmazon創業者ジェフ・ベゾス提唱の「決断のドア」とは？

・関連記事

人間はなぜ決断するのに苦労するのか?どうすれば納得のいく決断ができるのか? - GIGAZINE



人間は「何が最適の決断なのか」を知っていても直近の結果に引っぱられて誤った決断を下してしまう - GIGAZINE



権力を握った人が「愚かな決断」をしてしまうのは一体なぜかを専門家が解説 - GIGAZINE



人はハッピーエンドに固執するあまり自分に不利な決断をしてしまいがち - GIGAZINE



人生について657人に質問して見えてきた「後悔しない決断をするための3つのポイント」とは? - GIGAZINE

2022年11月20日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.