世界各地に広がる「飛び地」とは？

・関連記事

アメリカ人さえもあまり知らない「奇妙なアメリカの地理雑学」とは? - GIGAZINE



最も多くの国や地域を通る「緯線」と「経線」はそれぞれ何度でどんなルートを通るのか? - GIGAZINE



世界の国の本当の大きさを地図上で簡単に比較できる「The True Size Of ...」 - GIGAZINE

2022年11月20日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.