2025年11月21日のヘッドラインニュース
VAIOの軽量モバイルPC「VAIO SX14-R」にVAIOストア限定で新色「ファインレッド」が加わることになりました。製品は2025年11月21日(金)から受注受付を開始し、最速のお届けは2025年12月2日(火)になるとのこと。「VAIO SX14-RレザーPCケース 赤色」も発売され、製品と同時購入が可能です。
待望の新色「ファインレッド」が軽量モバイルPC「VAIO® SX14-R」に登場 - VAIO公式サイト
https://vaio.com/news/sx14r_251121/
VAIO SX14-R ファインレッド｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE
https://store.vaio.com/shop/pages/red_sx14r1.aspx
なお、11月21日から12月1日9時59分まで「VAIO BLACK FRIDAY」で1万円引きになるほか、12月18日9時59分まで「秋冬キャンペーン」で最大10％引きが適用されるため、期間中は最安で22万4820円から購入可能です。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
「偽カルボナーラ」にイタリア激怒、パンチェッタの使用は「犯罪」と非難 - CNN.co.jp
イタリア農相が欧州議会の売店で売られていた「カルボナーラ」に激怒したが、そうすると日本のパスタは死刑級になりそう「サイゼリヤが国際犯罪組織になってしまうのでは」 - Togetter
うっかり自分のうんちを踏んでしまい、嫌な気持ちになっている犬 pic.twitter.com/LxSBGk3hbp— こたろうくん (@kotaro_chang) 2025年11月20日
居酒屋に行って、躍るような筆文字で「シン海鮮丼」「シン親子丼」とメニューに書かれているのを見て、「何でもかんでもシンつけて、それっぽくするのどうかと思いますわ！」とぶっていたら、20歳年下の編集者氏から「それミニですね」と言われましたわ！— 万城目学 (@maqime) 2025年11月20日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
本能寺の変の翌日、秀吉が出した起請文を発見 事件知らずに書いたか：朝日新聞
「本能寺の変」翌日 秀吉が敵対する武将に宛てた書状見つかる 織田信長が討たれたこと知らなかったか | NHKニュース | 歴史・文化財
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
小泉防衛相「コメント差し控える」 米兵による不同意わいせつ容疑で | 沖縄タイムス＋プラス
喜多川歌麿の肉筆画が流出危機、国内に唯一残る「深川の雪」が香港で競売へ「二度と戻ってこないかも」 : 読売新聞
働く時間の規制緩和、4割が否定的 経済学者「生産性向上で成長を」 - 日本経済新聞
トランプ大統領、反逆行為と非難 民主6議員を「死刑に処すべき」|47NEWS（よんななニュース）
不起訴の理由説明します 金沢地検が方針転換「捜査したこと示したい」 本紙特集で指摘｜社会｜石川のニュース｜北國新聞
トランプ氏、民主党議員が反乱扇動と非難「死刑に値する！」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
IPACが薛剣氏投稿を非難、各国に「日本支持を」 首相答弁は「正当」米欧300人議員 - 産経ニュース
インド 10人死亡テロ事件 医師ら4人を逮捕 逮捕者は計6人に | NHKニュース | インド、テロ
岡田克也氏「まずい、と思ってすぐに話題を変えた」 高市早苗首相から「台湾発言」が飛び出した瞬間：東京新聞デジタル
日中関係悪化で高市政権の「ハネムーン」消失 支持率への影響は | 毎日新聞
不動産登記で国籍記入を義務化へ、外国人のマンション取得で価格高騰…適正化へ国交省が実態把握 : 読売新聞
グラウンドで飼い主待ち続け… 火災で取り残された犬を保護 大分 | 毎日新聞
あのさぁ、飛行時間を上回る燃料入れてないなら問題だけど、この数年給油できる飛行場減り続けてて燃料切れが怖いから、我々は重量制限が許す限りの最大燃料積んで飛ぶのが普通なのよ。— Masa / Whiskey Papa Airshows (@JA14WP) 2025年11月20日
飛行時間上回る燃料を搭載か 小型機墜落、安全委が調査(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/Sr3i0Rgzno
これは普通のことです— 空飛ぶたぬき (@Fly_Tanuki) 2025年11月20日
問題があるように見える見出しはやめてほしい
機体や型式によって若干違いはあるけど
シーラスSR-20シリーズの場合（以下概算）
Basic Empty Weight：2,126Lbs
乗員3名：510Lbs
燃料満載：336Lbs で、荷物とか入れると
【ランプ重量：約3,000Lbs】… pic.twitter.com/3zMSRF53my
ジョブ型社員、解雇は容易？ 三菱UFJ判決が示した「新条件」 - 日本経済新聞
アングル：日中関係は悪化の一途、政府内に二つの打開シナリオ | ロイター
止まらぬ「日本売り」 高市財政への懸念で進む金利上昇と円安：朝日新聞
エプスタイン文書、なぜMAGAに亀裂 公開決断もトランプ氏悩ます - 日本経済新聞
「売りが売り呼ぶ」円安・債券安進行 株価上昇も「高市リスク」強く | 毎日新聞
ＩＰ電話１回線から「詐欺電話」２００万件、警察などの番号偽装し被害数千万円…設定ミスを悪用か : 読売新聞
群馬知事、前橋市長から2度メールも「気づかなかった」 面会せず | 毎日新聞
「ヤバいと思った」首相の存立危機答弁引き出した立民・岡田氏「僕らは撤回の機会与えた」 - 産経ニュース
高市首相の「存立危機事態」答弁巡り米国務省が中国をけん制…副報道官「一方的な現状変更の試みに断固反対」 : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
空港まで車で何時間で行けるか可視化したマップ、修正しました🙏— 地図とかデザインとか (@chizutodesign) 2025年11月19日
●修正した点
・国土交通省「平均旅行速度」を元に道路速度を設定し再計算
・「津エアポートライン」を入れて欲しいという声が多かったので追加
・現在休止中の佐渡空港を削除 pic.twitter.com/URMbLwD6dx
元嵯峨野線車掌として、元輸送指令員（スジ屋）として、京都府議として思うこと— 梶原英樹🔥 山科の未来へ出発進行🚃 (@kajiwarahideki) 2025年11月19日
▼ダイヤについて
特急も含めて 6本／1時間
本数が少ないことはない
▼混雑の原因
京都駅は改札口が東にあるため先頭車が特に混雑
▼後ろの車両は？
空いていることが多々ある
▼私が思う改善策（要望中）… https://t.co/eF04tFsl9u
学校「加害者の出席停止はできない！学校に権限がない！」— のぶ (@talk_Nobu) 2025年11月20日
↓
国「被害者を守る法律を作った。出席停止にできるぞ！」
あれから10年…
↓
学校「加害者の出席停止はできない！前例がない」
↓
国「前例は数件あるぞ！」
↓
学校「その学校が特殊だ！加害者の出席停止はできない！」
ずっとこれ…
村の9割、一瞬で消えた 美しいスイス「魔法の谷」を襲った氷河崩壊 | 毎日新聞
おばあちゃんの遺品の中から52年前の雑誌が出てきて表紙も中もなんか凄い「お宝すぎる」「東山に路面電車が」 - Togetter
日本人、またやっちゃいました！今度はティラミス世界大会で本場イタリアを破り優勝「オタクというか職人気質というか凝り性」「こういうので他国を優勝させるの懐が深い」 - Togetter
助手席でスマホ触ってたら、いきなりの急ブレーキとすさまじいGがかかって心臓バックバグだった😭😭— るな❖Carbuncle🐾 (@r_ruka3) 2025年11月19日
ってか旦那よく反応出来たなすごい…事故覚悟した瞬間😨 pic.twitter.com/56oVSjTdDx
生活保護を取り福祉に繋がるべき人へ「生活保護を不正受給しよう！」と語りかけることで「ハックしてる感」を与えることでプライドを保ちながら繋げられるのではないか - Togetter
山上徹也被告の裁判でフラッシュバックした「宗教団体からの指示で行われる、親から子への形だけの謝罪」について｜Pulmo(プルモ)
オフィス街にある富士そば、なかなか攻めた掲示をしていた「旅行者の方は、ランチタイムの来店をご遠慮ください」 - Togetter
面接を受ける予定の会社から『11時～12時に面接にお越しください。面接時間は30分程度です』って言われたけど11時ちょうどに行けばいいの？12時までならいつでもいいの？ - Togetter
トルコへ旅行に来たドイツ人一家、屋台料理を食べた後に体調を崩し全員死亡→当初は食中毒が疑われたがホテルの一室で散布されたトコジラミ駆除の薬剤が原因だった - Togetter
日本では味覚の単純化が進み複雑な味への忌避傾向が強くなって全国的に味覚の画一化が進んだ結果全国の食文化が消えかかっている - Togetter
1週間ペルー滞在をして成功報酬70万円の「キャリーケース耐久テストモニター」がどう見ても闇バイト - Togetter
若い頃 太郎は怖がりでよく脚の間に入っていた。他の犬に出会うと飼い主の後ろに隠れ脚の間から相手の犬を見ていた。— ゴールデンレトリバー🐕太郎 (@tarotosh) 2025年11月20日
いつも犬の散歩で出会う人にはすぐ慣れて、その人の脚の間に入り込む。スカートを履いた女の人の脚の間に入って「エッチね」と言われていた。… pic.twitter.com/h0YpfGWijY
元訪問修理業者がよく出くわした横浜にありがちな家 pic.twitter.com/9lPvY9YZyM— ずどどんぱ (@zudodonpa_zvw30) 2025年11月20日
【裁判全文】娘に純潔キャンディー「結婚するまで処女でいろ」「母の皮を被った教会の信者」「兄は絶望と苦悩の果てに･･･」【安倍元首相銃撃事件③妹の証人尋問】｜報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート-
昔、コンビニにあるフリーペーパーをスッと取ってお店を出たら店長が飛んで来て腕を掴まれた…万引きと間違えられたのトラウマ - Togetter
【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「こんな国が存在するはずない…」 日本の日常風景、綺麗すぎてAIだと疑われてしまう
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
FireAlpaca SE 3.0 リリース！ - なーんだ、ただの水たまりじゃないか
ありとあらゆるものに不要なAIがつくようになったのを「イルカの復活」と呼んでる→令和最新版の「お前を消す方法」を求める声が続出 - Togetter
画面の表示が遅い原因を調査したら Nuxt I18n にコントリビュートしていた - kickflow Tech Blog
カッコいいかも pic.twitter.com/qooLrFaxp1— みさいる (@missile_39) 2025年11月20日
Cloudflareに有罪判決という記事に、日本は出遅れている、おかしいという意見が多いですが、私はこの判決は極めて妥当だと思います。… https://t.co/cDOD9Bv2R7— 田中邦裕社長＠さくらインターネット (@kunihirotanaka) 2025年11月19日
これ、有罪じゃなくて、賠償でしたね。— 田中邦裕社長＠さくらインターネット (@kunihirotanaka) 2025年11月20日
間違いでしたので、その部分は謹んで訂正いたします。
あといまのCloudflareさんは、ちゃんと開示も発信停止もされているので、それは擁護のために追記します。
速習 AIエージェント入門 - Speaker Deck
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「このアングルどう描くの？」とアオリ構図のフリーレンを見て世界のアーティスト達の魂に火が点いた - posfie
アオリフリーレンむずいっす pic.twitter.com/cNBO3FOJs9— 黒岩cookie/kuroiwa cookie@C107火曜南 ａ14ab (@_KUTIKOMI_) 2025年11月19日
顔の立体の捉え方を超々単純化するとこんな感じ pic.twitter.com/usGVbqAjR0— 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2025年11月20日
難しいや pic.twitter.com/dQPzhfjLgV— 中村豪志 (@F_M_U) 2025年11月20日
描けと言われた気がしたもので… https://t.co/oEEyfF3Hyv pic.twitter.com/Rslpn0edx5— まど🔥冬コミ落選 (@sogomi3) 2025年11月21日
煽りフリーレンが流れて来るたびに見上げてる pic.twitter.com/WDWvsH4Sy7— 某氏屋@COMITIA154-せ31a (@soregasiya) 2025年11月20日
勝手に返金してきてこっちが悪者に仕立て揚げられて有償石全部もってなかないで貰ってもいいですか？ https://t.co/Sql2kSeL6e pic.twitter.com/unCzF4vKOk— みみ (@prsk_minami) 2025年11月20日
【当落情報】— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2025年11月20日
2026年1月25日（日）インテックス大阪での #関西コミティア75 に募集スペースを超えるサークル参加申込をいただきましたが重大な不備を除き落選なし全てのサークルにスペースがご用意できました。
参加サークル一覧は12月下旬以降に公開予定です。
個別のお問い合わせはご遠慮ください。 pic.twitter.com/CJablPJZX6
メデューサの悩み pic.twitter.com/aTutxbWU5M— スマ見@COMITIA154ぬ61a (@miteruyatsu) 2025年11月21日
エニグマを用いて間諜行為に勤しむ、すずさん。 https://t.co/UiDxhvgX9R pic.twitter.com/la8OOVgluF— 浅利与一義遠 (@hologon15) 2025年11月21日
【拡散希望】— 本多史典 Fuminori Honda (@hondasidasi) 2025年11月20日
「Dark Machine」 の11/23（金）13時スタートのプロジェクト発表会。
少しだけ、この企画に挑むまでの裏話を。
最初にお話をいただいたのは
2021年2月5日（金）16時。
前職の劇場作品で共に修羅場を越えた竹枝P（フジテレビ）からでした。… https://t.co/jltahGAmM7
＼『Winning Post 10 2026』3/26発売決定📢／— 「ウイニングポスト」公式@最新作『ウイポ10 2026』発売決定！ (@winningpost_kt) 2025年11月21日
その蹄跡（ていせき）を、歴史に刻め。
発売決定にあわせてティザー映像&公式サイトを公開‼
さらに、本日より順次予約も開始しておりますのでぜひチェックしてください。
公式サイトはこちら▼https://t.co/bze8HWkwcm#ウイポ #ウイポ2026 #競馬 pic.twitter.com/9xMoZ8siVu
ふとん叩きという道具に装備したくなる魅力を感じる方は少なくないと思っております。 pic.twitter.com/7y0gMIvawX— 白井慶太【マンガ】 (@keityo99) 2025年11月20日
#WutheringWaves #Wuwafanart #Chisa pic.twitter.com/vkO9C8yjWf— 乔瑟夫乔尊尊 (@nierzhu) 2025年11月20日
🌃#WutheringWaves #Wuwafanart #Chisa pic.twitter.com/NW83M1ott5— Okku (@rmflawha12) 2025年11月20日
#いいふとももの日— 仁井学🍑COMITIA154【ち07ab】 (@aleos696) 2025年11月19日
(クリック推奨構図) pic.twitter.com/khtCAlCsnB
篠澤広…点滴が似合う pic.twitter.com/9pADlhVlnQ— だんちょ🩹✖鯨川動物園🐳 (@dancyo_v) 2025年11月19日
今日の4コマです— べろベロ (@AR8uFPvmospjiCk) 2025年11月20日
「記憶奪ってくる敵」#4コマ pic.twitter.com/hcXCra16r6
#ブルアカ #ブルーアカイブ #桜井ミヨ— monoong (@monoong1) 2025年11月20日
あっ…転んでしまった···
先生、手伝ってくれますよね？ pic.twitter.com/gQmxnD9N6L
外域記録_03 pic.twitter.com/KLzaSpbtr8— Akefumi (@Akefumi305) 2025年11月20日
昨日体験した嬉しい出来事です pic.twitter.com/S4EybLbhvt— 茶鉢🍵 (@chaba_dango) 2025年11月20日
.Skeb_043 pic.twitter.com/C8HAS3qHUr— 芝＠ｺﾐﾃｨｱL17a (@shi_b_a) 2025年11月20日
✍ https://t.co/DL5htjJh8E pic.twitter.com/2v5ce5KhwZ— 芝＠ｺﾐﾃｨｱL17a (@shi_b_a) 2025年11月20日
この描き方オススメ すげー楽だから pic.twitter.com/Kf1Ea6U6gT— できた (@dekita32) 2025年10月25日
二人きりの水泳レッスン#いいふとももの日 pic.twitter.com/oJKSZT3vKu— syuri22🍣1日目㈫東8 Ｗ-08a (@syuri22) 2025年11月20日
これそろそろ名前ついた？どう？世間 https://t.co/2bLbgaCsO8— MILOLI (@303MILO) 2025年11月20日
【異世界かるてっと3】エンディングテーマ「君色、僕色」鈴木このみ、伊東歌詞太郎/リリックMV - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期 PV第2弾／EDテーマ：「The Story of Us」milet／2026年1月16日(金)放送開始／日本テレビ系 - YouTube
TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』PV②｜2026年1月11日17：30～テレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始！ - YouTube
PlayStation®5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」話題作も名作も篇 - YouTube
PlayStation®5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」大作勢ぞろい篇 - YouTube
PlayStation®5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」遊び倒せ篇 - YouTube
サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl（ストーカー2: ハート･オブ･チョルノービリ）』PS5版 Launch Trailer - YouTube
「SEGA LABBIES™」コマ撮りアニメーションPR映像 (Produced by dwarf studios) - YouTube
メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition CM 仲間と共に篇 - YouTube
メトロイドプライム4 ビヨンド Nintendo Switch 2 Edition CM バトル篇 - YouTube
『Winning Post 10 2026』 ティザー映像 - YouTube
『オーバーウォッチ 2』ヒーロー・トレーラー「ラ・ルーパ」｜ヴェンデッタ - YouTube
『オーバーウォッチ 2』新ヒーロー「ヴェンデッタ」｜ゲームプレイ・トレーラー - YouTube
『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（ムゲンモード編） - YouTube
『フォートナイト』チャプター6 フィナーレ ライブイベント | ティザートレーラー - YouTube
【COEIROINK4周年】4年目を振り返りた〜い - ニコニコ動画
【ゆかりさん教えて！】今川焼きはどうして色んな名前があるの？ - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
キムタクがワークマンのフリースジャケットを着る→売り切れ、スターの影響力健在「なんかすごいかっこいいブランドに見える」 - Togetter
転売ヤー側の洗い出しを重視したいから、転売チケット買った人は『どの席か教えてくれたら』高額で買ったチケットを今回は使っていいよ←これすごい - Togetter
2027年度前期 連続テレビ小説『巡(まわ)るスワン』制作のお知らせ - NHK
Abema観てくれてありがとう。— 井上正大 (@MAAAAAAAASAHIRO) 2025年11月21日
何年間かかけて、人材育成からやって作れる環境を整備出来ました。協力者も徐々に増えていってます。
ただ、まだ力不足。
ぶっちゃけると、
・放送媒体、強力ならプラットフォームの協力
・賛同してくれる企業の数
・この活動の認知度、井上の力不足… https://t.co/2SMHh6gLA2
◆新商品（衣・食・住）
この冬は“大人の芳醇ラム”が主役。 濃厚な香りにこだわった「ラムレーズン」フェアを 11月25日（火）から初開催 〜ラムレーズン好きに捧げる全11種のラインアップで登場！～｜ニュースリリース｜ファミリーマート
