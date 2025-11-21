2025年11月21日のヘッドラインニュース

学校「加害者の出席停止はできない！学校に権限がない！」

↓

国「被害者を守る法律を作った。出席停止にできるぞ！」

あれから10年…

↓

学校「加害者の出席停止はできない！前例がない」

↓

国「前例は数件あるぞ！」

↓

学校「その学校が特殊だ！加害者の出席停止はできない！」

ずっとこれ…