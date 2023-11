年間17兆円以上を稼ぐために航空会社はダークパターンを多用している

ウェブサイトで最も安い航空券を検索・予約できるようになり、航空券の価格競争はますます激しくなっています。そのため、航空会社は航空券の値段を下げる代わりに、座席指定や手荷物の預入れといった有料オプションの料金を顧客に請求するようになっています。しかし、航空業界が有料オプションを顧客に売り込むために、航空券をオンライン販売するウェブサイトでさまざまな手口を取り入れていると批判されています。 Airlines will make a record $118 billion in extra fees this year https://www.fastcompany.com/90981005/airlines-fees-118-billion-dark-patterns 2023年10月に公開された 調査結果 では、航空業界全体で付帯サービスの売上が過去最高の1179億ドル(約17兆4000億円)に達し、新型コロナウイルスのパンデミックが起こる以前の2019年と比べて7.7%増加したことが示されました。

・関連記事

なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



航空会社の利益の多くが手荷物などの「追加料金」から生みだされ、利用客の不満が拡大していることが判明 - GIGAZINE



航空券の価格を「誰がチケットを欲しているか」から決める仕組みが開発中 - GIGAZINE



最安値の航空券を探すのは時間の無駄であるとの指摘 - GIGAZINE



4600万円もの旅行保険金を詐取した女性が逮捕、一体どんな手口だったのか? - GIGAZINE

2023年11月21日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.