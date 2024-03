ついにAmazonが悪質な「ダークパターン」で消費者をだましたとして12億円の罰金を科される

Amazonのヨーロッパ本社であるAmazon EU Sarlに対し、ポーランド政府が3185万141ズウォティ(約12億円)の罰金を科すことを発表しました。当局は、商品を送りもしないのに注文を受注し代金を支払わせるといったAmazonの行為が消費者の信頼を裏切ったと非難しています。 31 mln zł kary dla Amazon https://uokik.gov.pl/31-mln-zl-kary-dla-amazon Amazon fined in Poland for dark pattern design tricks | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/03/27/amazon-dark-pattern-design-fine/ ポーランドの競争・消費者保護庁(UOKiK)によると、同庁にはAmazonで物品を注文したのに商品が届かなかったとの苦情が相次いで寄せられているとのこと。例えば、ある事例ではユーザーが電子書籍リーダーを注文して代金を支払い、Amazonから注文を確認するメールが届いたにもかかわらず、1カ月たってから注文がキャンセルされてしまいました。 この問題の根本的な原因は、Amazonが売買契約の成立時期を代金の受領時ではなく商品の発送の通知時に設定していることです。しかも、Amazonはこの点を顧客にはっきりと伝えておらず、契約に関する情報は購入の最終段階のページに、白の背景に灰色のフォントでひっそりと記載されているだけでした。

2024年03月28日 12時17分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

