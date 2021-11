250億円超の罰金をイタリア当局がAmazonとAppleに科す

Amazon and Apple handed $225 million in Italian antitrust fines | Reuters https://www.reuters.com/technology/italys-antitrust-fines-amazon-apple-more-than-200-mln-euros-alleged-collusion-2021-11-23/ 当局の調査によると、AmazonとAppleは2018年10月31日、特定の製品の再販業者がAmazon.itを利用する事を禁じ、限られた業者のみが製品を販売できるようにする契約を交わしていたとのこと。対象となった製品はAppleおよびApple傘下のオーディオ機器メーカー・Beatsのものでした。 この契約が欧州連合法に違反し、サードパーティーの再販業者の活動と価格競争に影響を与えたとして、当局はAmazonに6870万ユーロ(約90億円)、Appleに1億3450万ユーロ(約170億円)の罰金を科し、再販業者の利用制限を解除するよう命じました。

2021年11月24日 11時05分00秒 in Posted by log1p_kr

