新型コロナウイルス流行で「航空券の変更手数料無料」と広告しつつもユナイテッド航空は倍額のチケットを表示しているという指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で各国が渡航制限を行っており、航空券のキャンセルも相次いでいます。全世界373都市に就航しているユナイテッド航空では航空券の予約変更手数料を無料にすることでキャンセルをできる限り減らそうと試みていますが、一方で、「ユナイテッド航空は代わりの航空券として、倍額の航空券を自社サイトで表示している」と指摘されています。



United hides cheapest flights from passengers affected by Coronavirus

https://bookwithcarry.com/blog/united-cheap-flights-coronavirus



ユナイテッド航空は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を受けて、2020年3月3日から31日までの間に新規購入された航空券について、購入後12カ月は手数料無料で予約変更を可能にすると発表しました。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19):お客様および社員の安全を守るための対応について - United Hub

https://hub.united.com/united-covid19-safety-2645465336.html



しかし、旅行予約サイトのCarryは、「ユナイテッド航空は代わりの航空券として最安値の航空券を表示していない」と指摘しています。



Carryの主張は以下を根拠しています。Googleフライトでフィラデルフィア国際空港からサンフランシスコ国際空港へ向かう片道航空券を調べると、「3月27日(金)午後6時5分発」のユナイテッド航空の航空券の最安値が299ドル(約3万2000円)で表示されますが……





ユナイテッド航空のウェブサイトでは、全く同じ航空券が596ドル(約6万4000円)と、ほぼ倍額で表示されます。





この指摘はソーシャルニュースサイトの「Hacker News」で話題となっており、表示される価格の違いは予約クラスの違いではないかと指摘されています。一般的に航空券はファースト・ビジネス・エコノミーといった分け方が知られていますが、実際はさらに細かく価格に応じてクラス分けされていて、同じエコノミーでも複数のクラスが存在します。この予約クラスの違いが価格差として現れたというのが可能性の1つというわけです。



United hides cheapest flights from passengers affected by Coronavirus | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=22588584



また、Carryの記事の著者を名乗る人物もHacker Newsで書き込みを行っており、「この価格差の原因を私たちは知りませんが、2枚のエコノミーチケットの価格に差がある場合、ユナイテッド航空は少なくとも理由を説明するべきです。ユナイテッド航空は無料の変更手続きについて広告を出しており、このような落とし穴は無責任です」とコメントしています。ユナイテッド航空が出しているという広告は以下のもの。



While United is flaunting their new "no change fees" for #coronavirus, when you go to change your flight, you may be surprised to see that the "new flight price" is higher than the market rate pic.twitter.com/CfCyqrC84p