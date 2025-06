航空会社が1人客に対して2人以上のグループ客より高い運賃を請求していることが発覚

この報道については、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも大きな話題となっています。 Airlines are charging solo passengers higher fares than groups | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=44128901 あるユーザーは、「問題は人数によって価格を変動させることではなく、価格変動についてユーザーに通知されていない点だ」と 指摘 しています。また、 ノマド 的なライフスタイルを送っているというユーザーは、さまざまな国から来た友人とカフェに入り、同じウェブサイトから同じ航空券を一緒に予約しようとした際、お互いにまったく異なる価格が表示されることがあると コメント しました。

航空券を購入する際、さまざまなウェブサイトや購入時期を比較検討して、少しでも安く買おうと試みたことがある人もいるはず。割安な航空券情報などをまとめているウェブメディアの Thrifty Traveler が、「一部のアメリカの航空会社が、1人客に対して2人以上のグループ客より割高な運賃を請求していた」と報告しました。 Exclusive: US Airlines Are Quietly Hitting Solo & Biz Travelers with Higher Fares https://thriftytraveler.com/news/airlines/airlines-charging-solo-travelers-higher-fares/

2025年06月02日 07時00分00秒 in ネットサービス, 乗り物, Posted by log1h_ik

