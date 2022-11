画像生成AIで18禁エロ画像を作成することに情熱を燃やす集団「Unstable Diffusion」とは？

2022年8月に高精度な画像生成AI「 Stable Diffusion 」が公開された途端、一部のユーザーはポルノ画像の生成に利用する方法を探り始めました。Stable Diffusionを利用した高精度な18禁ポルノ画像の生成を目指すコミュニティ「 Unstable Diffusion 」について、テクノロジー系メディアのTechCrunchが報じています。 Meet Unstable Diffusion, the group trying to monetize AI porn generators | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/11/17/meet-unstable-diffusion-the-group-trying-to-monetize-ai-porn-generators/ AI開発スタートアップのStability AIによってStable Diffusionがリリースされると、すぐに海外掲示板のRedditや4chanにいる一部のユーザーたちは、ヌード画像や有名人のフェイクヌードを生成し始めました。しかし、RedditはAIポルノ専用の板を閉鎖し、一部のイラスト投稿サイトが AI生成アートの投稿禁止 を明記し始めたことを受けて、AIポルノ生成フォーラムはDiscordなどに移行しているとのこと。

2022年11月21日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, サイエンス, Posted by log1h_ik

