2025年11月21日 20時00分 ハードウェア

USB-C端子の裏にくっつけられるほど超小型のESP32搭載開発ボード「f32」



USB Type-C(USB-C)端子の裏に取り付けられるほど超小型に設計されたESP32搭載開発ボード「f32」を、SamsungのエンジニアであるPegorK氏が開発しました。f32はESP32-C3FH4マイクロコントローラを搭載し、主に研究用途とESP32のストレステスト用に設計されています。



GitHub - PegorK/f32

https://github.com/PegorK/f32



f32は基板のサイズがわずか9.85mm×8.45mmしかなく、制御にはESP32-C3FH4マイクロコントローラが採用されています。f32は主に研究用として、また標準的な設計ガイドラインを意図的に無視することでESP32の性能限界を試すストレステストの一環として開発されました。





外部で使用できる汎用入出力は1つに限られており、基板上のLEDに接続されているため、主な用途はWi-Fiやウェブベースの開発に向けられています。このLEDは市販されているものの中で世界最小クラスのものが使用されているとのこと。



また、動作確認用のアプリケーションとして、接続時に特定のウェブページへ誘導するキャピタルポータルとして動作させる仕組みが組み込まれています。スマートフォンやPCからf32にWi-Fi経由で接続すると、自動的に制御ページへと誘導され、そこからLEDの点灯操作や周辺のWi-Fiネットワークのスキャンといった基本機能を利用することが可能です。





通信性能に関しては、アンテナ回路に小さなワイヤーを追加して補強することで、見通しの良い場所であれば120フィート(約38.4メートル)の距離でも通信が可能であることが実証されています。



PegorK氏によれば、f32のプリント基板(PCB)は基板設計ソフトウェアのDipTraceで設計され、基板製作メーカーのPCBWayによって製造されたとのこと。基板の仕様は厚さ0.6mm、最小穴径0.2mm、最小配線幅と間隔は約0.1mmという高密度なものですが、記事公開時点での製造コストは基板5枚で送料込み10.75ドル(約1670円)と、かなり安価です。





f32の設計図や部品リストはGitHubで公開されています。ただし、その組み立て難易度は非常に高く、01005サイズ(0.4mm×0.2mm)の抵抗など極小部品を扱うため、顕微鏡や高品質なピンセットが必須。PegorK氏は、組み立てにステンシルを使わず、フラックスを多用する方法を推奨しています。

