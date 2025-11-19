2025年11月19日のヘッドラインニュース

2025年11月19日 19時13分 ヘッドライン

映画『大長編 タローマン 万博大爆発』の「応援してはいけないマサラ上映」開催が決定しました。映画を見ながら声を出して登場キャラクターらを応援する「応援上映」はかなり定着してきた感がありますが、本作の場合、タローマンは応援されるとダメになってしまうため「応援してはいけない」上映となっています。そこに、紙吹雪OK・鳴り物OKのマサラ形式が組み合わさるとなると大変べらぼうなイベントとなるのではないでしょうか。詳細は後日発表だとのことです。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）













スパムから送られてくる金持ちアピール画像、3億円をATMで引き出してて味わい深い「中で造幣してそう」 - Togetter











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

歴史上の天文現象の記録を検証した「星の古記録」という本が面白い！と盛り上がる…が、40年前の本で手に入りにくい→岩波新書「重版が決まりました」 - Togetter



15年ほど前のことだ。たまたま読んだ論文にビビッときて、その著者にメールを送り、いくつかの質問と、その論文の延長線上のことを研究するにはどうしたらよいのか、あなたのもとで研究できるかと尋ねた高2の時の話 - posfie



海洋生物のプラスチック致死量が明らかに、種類も重要だと最新研究 - BBCニュース



「AI科学者」で京大と協力、Google幹部「自然の理解は人間の仕事」 - 日本経済新聞



太陽系外の恒星で起きた爆発現象「CME」を初観測 惑星の大気を消し去る威力か(1/2) - CNN.co.jp







◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

小野田経済安保担当相「気に入らないことがあれば経済的威圧をする国への依存はリスク」 - 産経ニュース



【速報】日中関係悪化は高市氏に責任と名指しで非難|47NEWS（よんななニュース）



千葉県我孫子市:カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 : 読売新聞



札幌地下鉄駅トイレの4割まだ和式 残る116基の洋式化完了は19年後 市民「遅すぎる」：北海道新聞デジタル



東証5万円割れ 長期金利17年半ぶり高水準、円安で「トリプル安」：朝日新聞



米テキサス州、ムスリム権利擁護団体を「テロ組織」に指定 土地取得禁止 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】社民党、衆議院「議席ゼロ」に 新垣邦男氏の離党を承認 結党以来初の事態に | 沖縄タイムス＋プラス



台湾、中国人をスパイ罪で起訴 現役軍人を勧誘か 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



中国「日本は常任理事国の資格なし」 国連大使、高市首相答弁を批判 - 日本経済新聞



「孤立死」割合高い50代後半男性 相談相手不在がリスク 稼ぎ手の重圧も 国際男性デー - 産経ニュース



ドイツ首相、COP30開催地を「あんな所」呼ばわり ブラジル人が猛反発 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



米政権、台湾有事発言を静観 通商交渉への影響回避か：時事ドットコム



【速報】経産省によると、ガソリン１リットル当たりの店頭販売価格は１６９円８０銭と、２年半ぶりに１７０円を割った：時事ドットコム



【速報】「生徒を黙らせてやろうと思った…」高校の授業中の生徒を目がけ陶器のようなものを投げ込んだ疑い 大阪府警が隣接マンションに住む46歳の女を殺人未遂容疑で逮捕 | TBS NEWS DIG



中国 日本産水産物輸入の事実上停止 日本側に伝える | NHKニュース | 日中関係、中国、高市内閣



中国、日本に水産物輸入停止を伝達 答弁撤回拒否なら「対抗措置」 [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞



午前3時、公邸で一人こもる高市首相 「安倍政権」の理想、遠い現状 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



「全学連」名乗る組織は6派に分裂 中核派離脱の矢嶋尋委員長らが機関紙発行で確定的 - 産経ニュース



【独自】柏崎刈羽原発再稼働、花角知事が容認か 21日にも公表見通し、県議会で議決の可能性 | 新潟日報



コメ政策転換に皮肉「農政復古の大号令」石破茂氏独占インタビュー [令和の米騒動]：朝日新聞



大分市の大規模火災は１７０棟以上に延焼し鎮火めどたたず…山林や無人島にも飛び火、知事「全消防力を動員」 : 読売新聞



万博の展示物はどこへ？調べてみると、そこには | NHKニュース | 大阪・関西万博、大阪府、兵庫県



台湾有事発言、ロシアも注視 中国の「核心的利益」支持：時事ドットコム



DIC川村記念美術館コレクションの名品、NYで総額165億円で落札｜美術手帖



愛知県、イスラエル新興企業との支援事業終了を発表 大村知事「軍事侵攻、憂慮すべき事態」：中日新聞Web



大分市 佐賀関 火事 1人死亡確認 行方不明の男性宅で見つかる 170棟以上延焼 | NHKニュース | 火災、大分県、ニュース深掘り



両者の主張は「平行線」 日中局長級協議 日本は首相答弁撤回せず | 毎日新聞



【更新中】大分で大規模火災、170棟以上で延焼 1人死亡確認 [大分県]：朝日新聞



がん5年生存率、胃64％、大腸67％ すい臓、胆のうは依然低く | 毎日新聞



高市首相の台湾発言、中国メディア・市民からも反発の声 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



レバノンのパレスチナ難民キャンプに攻撃、13人死亡 - CNN.co.jp



昨年衆院選での林芳正氏陣営の労務費、「支払先」７人が受け取り否定…領収書に事実と異なる記載も : 読売新聞



トランプ氏、米ABCテレビの｢放送免許取り消しを｣ エプスタイン問題の質問で激怒 - 日本経済新聞



ドアの鍵無断所持し、運転室に繰り返し侵入か 養老鉄道無免許運転の社員：中日新聞Web



中国「外国人の安全守る」 在中国大使館の注意喚起受け 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



東京都が1万円のポイント付与検討 公式アプリ利用、本人確認済みの15歳以上の都民に - 産経ニュース



池袋タワマンに税金で住む高際みゆき区長、豊島区が特例で認めていた…区民の指摘で明るみに：東京新聞デジタル



中国から日本への旅行、約50万件キャンセルに 渡航自粛要請で 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



斎藤元彦・兵庫県知事「残された疑惑」に捜査当局が動いていた！《7件が不起訴処分も、地方公務員法違反だけは持ち越し》 | 文春オンライン



山上被告の妹が出廷「被告と児童養護施設に行けばよかった。後悔している」泣きながら語る「生い立ちは話したことはない。つらい思い忘れようと生きてきた」 母親の信仰に嫌悪感示す 安倍元総理銃撃事件 | 特集 | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



高市首相の「存立危機事態」発言 台湾侵攻抑止へ「正論」も、準備不足は否めず - 産経ニュース



人民服風の中国局長「両手をポケット」で対峙 宣伝戦で示す「怒り」 | 毎日新聞



トランプ氏、サウジへのF35売却を明言「素晴らしい同盟国」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



新大阪―新神戸:山陽新幹線の運転士、時速２２５キロで走行中に５秒間運転席を離れる…「無人」で３００ｍ進む : 読売新聞







静岡 伊東 田久保前市長 出直し市長選挙への立候補を表明 市議会から2回の不信任の議決を受けて失職 | NHKニュース | 静岡県、選挙



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

インフルエンザの流行で学級・学校閉鎖が増加している中「女子校はウイルスが流行りにくい」説が現れる...女子校出身者は「確かに学級閉鎖がなかった」 - Togetter



放置子にお菓子や飲み物を要求されたが「うちの子のしかない」「他人に何かして欲しかったら、対価を払いな。それが社会だよ」と教えたら、後日その子に変化が生まれた話 - Togetter



中学受験終了組のママたちに経験談を聞いたら8割が「ほぼ偏差値通りの学校に進学した」だった→『二月の勝者』で描かれたようなジャイキリは難しい？ - Togetter



観光名所化していた「榛名湖のボルボ」が一晩で引き上げられて跡形もなくなる、マップも閉業へ - Togetter



スピード承認のバイアグラに対し、ピルは44年 「太陽戦略」で突破した日本のジェンダーバイアス | 医療記者、岩永直子のニュースレター



子どもがインフルエンザにかかり小児科横の薬局に行った際「インフルなんで外で待機してます」と伝えた→薬剤師さんの返事がここ最近で一番のホラーだった - Togetter



大分県の住宅密集地で大規模な火災が発生し延焼、県は自衛隊派遣を要請しているが現場を見たら防災面ではとてもリスキー「これは...どうやって消火活動しろと......」 - Togetter















がん5年後生存率 約20年間で向上も種類によって大きな差 国立がん研究センター | NHKニュース | 医療・健康



生放送中に「ブレインフォグ」 BBC記者の経験談が大きな話題に - BBCニュース





好きな人の字で書かれた自分の名前をどうしても見てみたくて、好きな人が日直のときに学校わざと遅刻したことある。日誌の遅刻者欄に自分の名前が書かれていて満足した。 — 崇高な力 (@naamuuaamii) 2025年11月17日





自分が買ったのMサイズなんですけど

それローソンのLです

って店員さんが淀み無く言ってた事が全てだ

デザインあのPBの時と同じ人なんだよな

向いてないんだろうなこの手のもののデザインの仕事 https://t.co/UyAX6KZnEH — バートレット (@heart_break_1) 2025年11月18日







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【速報】NTT、光量子コンピューター実用化へ|47NEWS（よんななニュース）



「クマ遭遇AI予測マップ」を開発して見えたもの。人流解析のプロが野生動物の世界に挑んだ所感【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）





これに関して、ライセンス認証が必要なんだから仕方がないみたいなこと言う人がいて呆れるんだけど、最初の起動時とかにアクティベーションできないのは仕方がないとしても、一度ライセンス認識できていたら、一定の条件下では正常に動く設計になってないのは、どうみてもおかしい（いらないアプリ含め… https://t.co/BxD64MyBbO — Makoto Kaga / 加賀誠人 (@makotokaga) 2025年11月18日





今回のAdobeの一件は、通常のサービスのネットワーク障害とは話が全く異なり完全にAdobeに責がある。ローカル動作するという約束で契約を行っている業務用アプリケーションが、オンライン接続が正常でなくなるだけで通信とは無関係なすべてが使用不能になるのは、回避可能な設計上の瑕疵でしかないよね — sabakichi (@knshtyk) 2025年11月18日





Adobeに限らずメーカー側で障害が起きてるなら「メールで教えろ！」と毎回思う。なんの為のユーザー登録か — 蛸巻 (@tacomakix) 2025年11月18日







海賊版サイト巡り米Cloudflareに賠償命令 東京地裁「著作権侵害」 - 日本経済新聞



米クラウドフレアに5億円賠償命令 漫画海賊版の著作権侵害をほう助 | 毎日新聞



仕様駆動開発の理想と現実、そして向き合い方 - Speaker Deck



HonoとPerl 〜 異文化を持ち込む



RCS提供対象拡大について | スマートフォン・携帯電話 | au



メッセージサービス(RCS)のご提供について | 基本料ゼロから始めるau回線のスマホプラン【公式】povo2.0



J:COM MOBILE Aプランへのメッセージサービス「RCS」提供について | お知らせ | JCOM株式会社 | J:COM



【家電のしくみ】ドラム洗濯機、どうやって服を乾燥するの? ヒートポンプとヒーターの違い - 家電 Watch



「家族のために休職中にwebデザインを学んで独立したい」という相談が恐怖を感じる→「全然家族の為になってないからやめたまえ…」「毎日2.3時間の勉強で独立する気なのか…」 - posfie



10兆×1兆年かかる計算を4日で、NTTとOptQCが描く「光量子コンピューター」が実現する世界 - ケータイ Watch



Gemini 3: Introducing the latest Gemini AI model from Google



父が消費電力1200Wの電気ヒーターに延長コードを使っていたが、コンセントが焦げた… 火事にならなくて本当に良かった「知らなかった…」「血の気が引きました」 - Togetter



Misskey.ioを離れよ



中国の無人配送車が量産段階へ 24年末時点で6000台超 - 日本経済新聞



がんばるとろくなことは無い｜牛尾 剛



「一般人は容量ばかり見て、充電速度を見ない」百均の20000mAhのモバイルバッテリーを買うくらいなら少し高くても急速充電できるものを買った方が良い？ - Togetter



「13年前に焼いたCDが経年劣化で読み込まなくなってしまった」デジタルデータを長期保存するためにはどうすればいいか意見が交わされる - Togetter



「バンダイチャンネル」会員情報の漏えい等のおそれに関するお詫びとお知らせ: バンダイチャンネルからのお知らせ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

気分転換のらくがき

昨日描いた上向きフリーレン。そもそも上向きのシーンって何かあるかなと思って浮かんだシーン

気分転換のらくがき

昨日描いた上向きフリーレン。そもそも上向きのシーンって何かあるかなと思って浮かんだシーン

後ろのアウラは完全に諦めモード https://t.co/8SrdYYxRp8 pic.twitter.com/i4OfaDtdK3 — Hound ＠カサマツどて煮杯『オグリ01』 (@Hound_7) 2025年11月18日





現在、編集長や新旧の担当編集さんたちと話し合いを重ねております

こちらのポストは編集長にもご確認いただいた上で行っています



まず、昨日のポストは事前に嘘がない内容であると確認を得てから致しました



しかし、… — 壱原ちぐさ🌱シテの花 (@ichichigu) 2025年11月18日





うわ、『シテの花』うぇぶり送りなのか。 pic.twitter.com/kP2l8OvXAD — BIG LOVE (@sidafilicop) 2025年11月18日



劇場版「鬼滅の刃」、中国で公開 コスプレ姿のファン詰めかけ：東京新聞デジタル









東映株式会社により「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ / SUPER SPACE SHERIFF GAVAN INFINITY」が商標登録出願されていることが、公開商標公報から明らかになりました。

出願番号は2025-129434〜2025-129452です。 pic.twitter.com/IAaoarORpn — 商標速報bot (@trademark_bot) 2025年11月18日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

Perfume・あ～ちゃんの結婚相手「ファンの一般男性」は吉田カバンの社長だった「だから一般男性はマジの一般人ではないとあれほど」 - Togetter



デフリンピック、陸上男子４００ｍで山田真樹が日本勢初の「金」…「努力が報われた」 : 読売新聞



◆新商品（衣・食・住）

「明星 でりかおんどる監修 スンドゥブチゲ風ラーメン」 (12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「季節の点心 冬限定 柚子とねぎの焼売」「同 黄金生姜と黒豚の水餃子」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



「あじわい豚汁うどん でか盛」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



北海道産生クリームを使用したとろけるおいしさ 「生チョコレート濃厚ミルク」など2品を冬期限定で11月18日(火)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン



食感、味わい、後引く刺激がクセになるポテトチップス「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を11月18日(火)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン



スーパーカップ1.5倍 キムチ鍋風ラーメン／地鶏だし塩鍋風ラーメン 2025/12/15 新発売 | エースコック株式会社



超大盛りスーパーカップ2.0倍 節の一撃 鬼辛みそラーメン 2025/12/15 新発売 | エースコック株式会社



ニュースリリース 『絶品かっぱえびせん 赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味』 ｜ カルビー株式会社



【KFC冬の定番商品が、愛され続けて30周年！】サクサクのパイ生地にホクホク野菜とチキンの旨みをぎゅっと閉じ込めた「チキンクリームポットパイ」11月26日(水)から数量限定で販売開始｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD



【KFCが開発に8年】厳選した鶏モモ一枚肉を使った贅沢な新商品”竜田バーガー” 新時代へあなたを招待！チキン専門店の自信作！ 圧倒的クオリティをお届け 「ケンタの鶏竜田バーガー」11月26日(水)から数量限定で販売開始！｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

