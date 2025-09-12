2025年09月12日 18時45分 ヘッドライン

2025年9月12日のヘッドラインニュース



“徳島をアソビ尽くす”総合エンタメインベント「マチ★アソビ Vol.29」が、2025年10月18日(土)・19日(日)に開催されることが発表されました。



マチ★アソビ Vol.29

https://www.machiasobi.com/



今回は「秋のアニメ祭2025」と題して、『【推しの子】』『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』『Re:ゼロから始める異世界生活』の5作品の参加が決定しています。





また、痛車展示イベント「マチ★アソビ 痛車グランプリ」や飲食店スランプラリー企画「とくしまグルメハント」、コスプレイベントの実施がすでに決定しています。





2025年5月に開催された「マチ★アソビ vol.28」の様子はこんな感じでした。



また、前回秋に開催された「マチ★アソビ vol.27」の様子はこんな感じです。



なお、「マチ★アソビ」の舞台となる徳島県のふるさと納税の返礼品として、アニメ『おへんろ。』限定デザインの阿波おどりポスターが登録されています。





サイズはB1(728mm×1030mm)で、寄付金額は1万3000円。



ポスター アニメ 限定デザイン 「おへんろ。」 阿波おどり ポスター マチ★アソビ ufotable - 徳島県｜ふるさとチョイス - ふるさと納税サイト

ポスター アニメ 限定デザイン 「おへんろ。」 阿波おどり ポスター マチ★アソビ ufotable ｜ふるラボ

ポスター アニメ 限定デザイン 「おへんろ。」 阿波おどり ポスター マチ★アソビ ufotable | 徳島県（県庁） | ふるさと納税サイト「ふるなび」

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







数時間前僕「すごい！新しい包丁切れ味めっちゃいい！！！」

今の僕「すごい！切れ味が良いと痛くないって本当なんだ！！！」 — スイ (@moe_sui) 2025年9月11日













おっさんの飲み会に大型犬呼んだ結果 https://t.co/p75N0kie1v pic.twitter.com/eMvmIPX98q — ばいぱー viper__503 避難所 (@Viper_diet) 2025年9月11日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

幼稚園に火星を研究している学者さんがお話に来た時に園児たちから「先生の今日のお弁当はなんですか？」「恐竜は何が好きですか？」と質問攻めに遭うもその対応に感動した - Togetter [トゥギャッター]



あらゆる新型コロナ感染を阻止できる抗体を開発 | 理化学研究所



ウナギ製品「99%は絶滅危惧種」 中央大などDNA分析 - 日本経済新聞



なぜ男だけ、女だけのきょうだいが多いのか その裏にある科学 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

加藤財務大臣 関税措置めぐる合意文書踏まえ 米と為替政策に関する共同声明を取りまとめ 発表 | NHK | 財務省



英 駐米大使を解任 “性的虐待などで起訴の富豪と親密な関係” | NHK | イギリス



「パレスチナ国家承認を」 与野党国会議員206人署名、外相に要望 | 毎日新聞



イスラエル首相「パレスチナ国家は未来永劫存在させない」 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News



福岡市、アドトラック規制強化へ 市外ナンバーも対象に | 毎日新聞



ロシア無人機 ゼレンスキー大統領 “意図的に侵入させた” | NHK | ポーランド



「経験のないゲリラ豪雨」 東京・品川の立会川、欄干から水あふれる | 毎日新聞



沖縄「全島エイサーまつり」に陸自も予定通り参加へ 一部市民団体が「許されぬ」と反発 - 産経ニュース



手押し車の高齢者転倒する事故 敬老の日を前に 再現動画で注意呼びかけ NITE | NHK | 事故



銃弾にトランスジェンダーの権利擁護訴える刻印 米保守活動家カーク氏射殺事件 - 産経ニュース



広陵野球部内暴力 加害生徒が被害生徒の親権者らを刑事告訴「進路に重大な影響」民事訴訟も検討 - 高校野球 : 日刊スポーツ



ブラジル最高裁、ボルソナロ前大統領に有罪判決 禁錮27年 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



交通事故：ドラレコ 「話し声」確認せず 83歳死亡 「悪質事故では」娘怒り 千葉県警、音声再生できぬソフト使用 | 毎日新聞



ドイツ極右議員、中国側から収賄か 検察が事務所捜索：時事ドットコム



国連安保理の理事国 イスラエル軍のカタールで行った攻撃非難 | NHK | カタール



米FBI、カーク氏射殺で重要参考人の画像公開 ライフル銃回収 | 毎日新聞



【速報】銃弾に性的少数者権利擁護の刻印か|47NEWS（よんななニュース）



韓国大統領 “米への投資ちゅうちょも” 不法就労疑いの拘束で | NHK | アメリカ



郵便物の不配4000通、日本郵便公表せず 差出人が気づけない恐れ [郵政不正]：朝日新聞



北海道 釧路港のマイワシ水揚げ量 去年同時期の半分程度 海水温の影響で北上遅れか | NHK | 水産業



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

（寄稿）「共生の未来」誰とともに 小説家・市川沙央：朝日新聞



生まれる前に死んだと言われてた父親が神戸で生きてたらしくて返事返ってきてやばい→「これはぐっとくる」「いっぱいお話ししてきてください」 - Togetter [トゥギャッター]



個室を予約したのにファミリールームに通されて、「他にもう1名きます」と言われた→その後3人に「あり得ないがすぎる」「似たような経験がある」 - Togetter [トゥギャッター]



「娘がホームセンターで変なものを欲しがって困った」と言って買ってあげたのが877円の茶杓だった、ホムセン店員曰く買っていくお客様が割といるらしい - Togetter [トゥギャッター]



『カリフォルニアから来た娘症候群』ってなんで『テキサス』や『ニューヨーク』でもなくカリフォルニアなの？どういう意味が込められているんだろう？ - Togetter [トゥギャッター]



「家の前で男性が撃たれ亡くなった」アメリカ在住の人が語る、銃撃事件に遭ったときの話が恐ろしくも為になる…「自分の家でも油断できない」「救命措置に向かうことがリスク」 - Togetter [トゥギャッター]



人間を見て「キャー」と言うのはダメなのに虫を見て「キャー」と言ってもいいのはなぜ？｜読むらじる。｜NHKラジオ らじる★らじる



政治家もメディアも解雇規制を誤解している－問題は法ではなく雇用システム@『中央公論』2024年12月号: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)



ちょっと思想強めの話だが「フルタイムで一生懸命働いても人手不足で少しずつ不便」ならば…「すごい不便でもいいから週4勤務」になったほうが幸福度上がりそう - Togetter [トゥギャッター]







サンマは鮮度が落ちると肛門と生殖穴がつながってしまうので買うときは2つの穴が残っているか見るといい「これは知らなかった」「穴がつながるの…？」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

「更新してシャットダウン」→起きたら付いてるパソコン画面の流れにわかりみがありすぎる 「うちの子供くらい言うこと聞かない」 - Togetter [トゥギャッター]



国内証券口座のっとりによる不正取引についてまとめてみた - piyolog



ベクトル検索だけじゃ足りない？Qdrantで精度を高めるハイブリッド検索 - RAKUS Developers Blog | ラクス エンジニアブログ



Geminiの「Nano Banana」で不動産写真の家具を消してみた話 #生成AI - Qiita



「医師が大声でキレた」グーグルに嘘の口コミで名誉毀損 投稿者に３００万円超の賠償命令 - 産経ニュース



TVer、PlayStation®５に対応開始 TVer初、ゲーム機にアプリが登場 | TVer INC.



【特集】まるで成長していない。「USB4」になっても呼び名が混乱している件。Gen 2とか相変わらず分かりにくいまま - PC Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



本日発売のコロコロコミックにて

「なんと！でんぢゃらすじーさん」は最終回となります。



８年間という連載期間、幸せな時間をすごさせていただきました。

今まで応援ありがとうございました！ pic.twitter.com/TGWW3W8lC7 — 曽山一寿 (@soyamanga) 2025年9月11日





黛冬優子さんと芹沢あさひさんと和泉愛依さんが出る2コマです pic.twitter.com/rKEAojSgEU — 𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (@aventador_770_4) 2025年9月11日



【囲碁】囲碁サッカー部役「囲碁ってなんですか？」←プロ棋士に教えてもらった結果… 前編【周央サン碁】 - YouTube





Nintendo Switch™ / Steam『THE ヤンキーブラザー』PV - YouTube





劇場アニメ『ひゃくえむ。』ファイナル予告【9.19(Fri)公開】 - YouTube





「ひゃくえむ。×月陸」トガシのフォームモデル・江里口匡史さん「100mにどう向き合っているかをリアルに表現した映画」 | 月陸Online｜月刊陸上競技







劇場アニメ『轍を越えてゆけ』本予告【10月10日（金）公開】 - YouTube





TVアニメ『ワンダンス』 PV第2弾｜2025年10月8日より放送開始！ - YouTube









劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情 - 麻布台ヒルズ



順子 NEVER DIE!!!・順子 NEVER DIE!!! | ビッコミ（ビッグコミックス）









普通の女子高生ウマ娘のお話 pic.twitter.com/d1gAtw3HHe — ΜΝΝΜ (@myunyunyumyu) 2025年9月11日









想像と違った猫ちゃん pic.twitter.com/X6LKq5k4bA — neoki (@neoki_ohaE) 2025年9月11日









♢•━━━━━

配信情報解禁！

━━━━━•♢



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』Netflixにて世界配信決定！！



The anime series STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure is confirmed to stream on Netflix worldwide!



●NETFLIX作品ページ／NETFLIX… pic.twitter.com/l59SJnoO3G — 『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式 (@anime_jojo) 2025年9月12日





初代のフシギバナを場に出すと pic.twitter.com/iQYfMBvGpz — 退屈健 (@sentakubasami1) 2025年9月11日





あらためての宣伝ですが、「びじゅチューン！」をまとめて見られるものとしては小学館から出ているDVD BOOK @bijutune_books があります。現在7巻まであり、BOOKには美術作品の情報、構想スケッチ、企画ページなどがたくさん載っています… pic.twitter.com/PurSWFSd9m — 井上涼 INOUE Ryo (@kitsutsukijanai) 2025年9月11日



【作品ラインナップ】第7回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』2025年10月25日・26日開催！ - YouTube





【MV】「TO BE HERO X」Episode Theme Song of Ahu トラ編 劇中歌「SPARX」KOHTA YAMAMOTO - YouTube





TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』PV第２弾 - YouTube





「ひかりのなみ」Official Music Video ｜ 『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女』エンディング主題歌 - YouTube





【公式】ボールルームへようこそ｜Heat.1 小笠原ダンススタジオへようこそ - YouTube





「帰れソレントへ」歌：真白（CV.花澤香菜）｜TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』第11話特殊エンディング楽曲【ノンクレジット映像】 - YouTube





次のゲームドロップの名前は...【マインクラフトマンスリー】 - YouTube





『空の軌跡 the 1st』ウェブCM 第３弾 - YouTube





『HELLDIVERS 2』 - 秩序なき領域│ハイブ惑星 - YouTube





『ボーダーランズ4』発売記念シネマティックトレーラー - YouTube





『The Sims 4』Adventure Awaits Expansion Pack | 公式ゲームプレイトレーラーの先行プレミア - YouTube





『NTE: Neverness to Everness』TGS2025スペシャルトレーラー | PS5®Games - YouTube





目一杯の努力「バンプク」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube





【カラオケ版】『ゼンシンマシンガール』主題歌「戦え！マシンガールZu」 - YouTube





『エーペックスレジェンズ』: ワイルドアイアンイベントトレーラー - YouTube





『AWAKEN - Astral Blade』 | PlayStation®4に登場 | PS5® & PS4®ゲーム - YouTube









◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

【大ヒット上映中！】映画『大長編 タローマン 万博大爆発』特別映像 - YouTube





映画『大長編 タローマン 万博大爆発』本編〈冒頭〉映像【8月22日（金）公開】 - YouTube







一曲ヒットしたミュージシャンが次々とそれに似たような曲をリリースしてるのを見る度に、そんな周りから求められることを真面目にやらなくて良いんだよと思う — 常田大希 - Daiki Tsuneta (@DaikiTsuneta) 2025年9月11日



◆新商品（衣・食・住）

【松のや】2種のタルタルソースが新登場！「バジルタルタル」「紅生姜タルタル」発売｜松屋フーズ

