1100万回以上再生された「1万リットルのコーラ」でメントスコーラを実際にやってみたというムービー

・関連記事

251本のダイエットコークと1506個のメントスを使った噴水ショーのムービー - GIGAZINE



1500人の学生によるメントスコーラ噴水の世界記録挑戦 - GIGAZINE



メントス648個で108本ものコーラをジェット噴射させて走る車のムービー - GIGAZINE



無重力状態でメントスとコーラを反応させる実験ムービー - GIGAZINE



2020年09月12日 09時00分00秒 in 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.