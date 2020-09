新型コロナウイルス感染症の症例数が増えても死者数が増えていないのはなぜか？

イギリスでは、2020年6月ごろに落ち着きを見せていた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数が2020年7月以降急増していますが、死者数は横ばいになっていると報告されています。COVID-19の感染者数が増えているにもかかわらず、死者数が増えていない理由について、イギリスにあるオックスフォード大学の地理学教授ダニー・ドーリング氏が解説しました。 Coronavirus: why aren’t death rates rising with case numbers? https://theconversation.com/coronavirus-why-arent-death-rates-rising-with-case-numbers-145865 以下は、イングランド政府とウェールズ政府の発表を元にドーリング氏が作成した、1日に発生したCOVID-19の症例数と死亡者数のグラフです。赤枠で囲われた2020年7月以降の部分をみると、1日当たりの症例数(青線)が増加している一方で、1日当たりの死者数(赤線)は増えていないことが分かります。

2020年09月11日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

