新型コロナウイルスの致死率は2.3%で80%以上は軽度症状、ただし致死率は年齢で大きく差が出る



2020年2月17日、中国伝染病予防・管理センター(CCDC)が新型コロナウイルス感染症「COVID-19」に関する初の大規模調査の結果を公開しました。7万人以上の症例を調べたこの調査では、COVID-19の罹患(りかん)者の80%以上は軽度で、全体的な致死率は2.3%だと判明しましたが、同時に感染者の年齢によって大きく致死率に差が出ることなども示されました。



The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51



Vast Majority of Coronavirus Infections Are Mild, Huge Study Has Revealed

https://www.sciencealert.com/large-chinese-study-finds-most-coronavirus-infections-are-mild



CCDCの新型コロナウイルス肺炎緊急応答疫学チームは、2020年2月11日までに「感染が確認された」「感染が疑われた」「感染していると臨床的に診断された」「感染しているが無症状だった」という7万2314人に関する調査を行い、「感染が確認された」という被験者4万4672人(全体の61.8%)について詳しく病状を分析しました。





研究チームは感染者の症状について、非肺炎および軽度の肺炎ならば「軽度」、重度の呼吸困難・呼吸頻度が1分間に30回以上・血中酸素飽和度が93%未満・PaO 2 /FiO 2 が300未満・24時間から48時間以内に肺浸潤率が50%以上ならば「重度」、呼吸不全・敗血症性ショック・多臓器障害/多臓器不全ならば「致命的」と定義。この定義を元に感染者の病状を分類したところ、軽度と分類された感染者は3万6160人(約80.9%)、重度は6168人(13.8%)、致命的は2087人(4.7%)となりました。なお、致命的と分類された感染者の約半数である1023人が命を落としています。



調査結果を元にした年齢別の症例数・致死率なども詳しく発表されています。以下がそのリスト。各年代ごとのConfirmed Cases(感染確定者数)、Deaths(死者数)、Case Fatality Rate(致死率)が記されており、括弧内の数値はいずれも「全体の何パーセントを占めるか」という数値です。致死率を見ると、10歳未満の死亡者はゼロのため致死率は表記されておらず、10代・20代・30代の致死率は0.2%、40代の致死率は0.4%、50代は1.3%、60代は3.6%、70代の致死率は8%、80歳以上は14.8%でした。この結果から、年齢層が上がるにつれてCOVID-19の致死率は徐々に上昇することがわかります。以上を総計すると、全体的な致死率は2.3%となります。





Sex(性別)の項を見ると、男性の致死率は2.8%、女性の致死率は1.7%と、男性の致死率が高めという結果に。





Comorbid condition(持病)を見ると、Hypertension(高血圧)患者の致死率は6%で、Diabetes(糖尿病)患者は7.3%、Cardiovascular disease(循環器疾患)患者は10.5%、Chronic respiratory disease(慢性呼吸器疾患)患者は6.3%、Cancer(がん)患者は5.6%、None(持病なし)ならば0.9%、Missing(不明)ならば2.6%という致死率でした。すでに持病を持つ人がCOVID-19を併発すると危険ということがわかります。





また、研究チームは2020年1月24日から26日にかけてが「流行の最初のピーク」で、2月11日以降は全体的な流行が鈍化しつつあると報告。この傾向は、都市の完全封鎖や、手洗い・マスク着用などをメディアが呼びかけたことに効果があった可能性を指摘しています。