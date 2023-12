新型コロナウイルスに感染した回数が多いほどロングCOVIDのリスクは高くなる

疫学者のベンジャミン・ボウ氏らはロングCOVIDの影響をより詳細に分析するために、SAR-CoV-2に感染したアメリカの退役軍人13万8818人を2年間にわたり追跡調査するという 研究 を行いました。このデータによると、COVID-19を再発症すると患者は複数の臓器系で長期にわたるリスクが増加することが明らかになっています。 ボウ氏らの研究はアメリカの退役軍人を対象としたものであるため、この傾向がすべての人に当てはまるとは限りません。ただし、複数回のCOVID-19感染による懸念を示す研究は、これだけではありません。カナダの10州で行われた18歳以上を対象とする 研究 でも、COVID-19に感染した回数が増えるほどロングCOVIDの罹患率が増えることが明らかになっています。 以下のグラフはCOVID-19に感染した回数と、ロングCOVIDの罹患率をまとめたグラフ。「1 infection(1回COVID-19に感染)」した場合のロングCOVID罹患率は14.6%、「2 infections(2回COVID-19に感染)」した場合のロングCOVID罹患率は25.4%、「3 or more infections(3回以上COVID-19に感染)」した場合のロングCOVID罹患率は37.9%となっており、COVID-19に感染した回数が増えるほどロングCOVIDを発症するリスクが高まっていることがわかります。

ワクチンのおかげで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症した際の致死率はパンデミック初期よりもはるかに低くなりました。しかし、複数の研究結果から軽度に見えるCOVID-19であっても、複数回にわたり発症すれば、 ロングCOVID を発症するリスクが高まることなどが明らかになっています。 Every COVID Infection Increases Your Risk of Long COVID, Study Warns : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/every-covid-infection-increases-your-risk-of-long-covid-study-warns

