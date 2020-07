2020年07月21日 19時00分 サイエンス

10代の子どもは新型コロナウイルスを大人と同じくらい広めると研究で示される



韓国で行われた約6万5000人を対象とする調査から、「学校再開」が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)アウトブレイクのトリガーになりうる可能性が示されています。特に、小学校高学年から大学生にあたる年齢の、10~19歳の子どもが感染拡大に関係するとみられています。



COVID-19は慢性疾患を抱える人や高齢者に重症化がみられやすい一方で、子どもがCOVID-19感染拡大にどう関係しているのか、まだはっきりとはわかっていません。



韓国疾病予防管理センターの予防医学医師であるヨンジュン・パク氏が率いる研究チームはCOVID-19感染拡大に子どもが果たす役割について確認すべく、調査を実施。研究チームは韓国で学校が閉鎖されていた2020年1月20日から3月27日までに症状が報告されたケースを調べ、世帯内でCOVID-19の症状を最初に報告した5706人と、それらCOVID-19患者と接触し、後にPCR検査を受けた5万9073人を分析しました。この時、同じ家に住んでいる人は症状の有無に関係なく検査を受けましたが、家の外で接触した人は症状のある場合のみ検査されました。



分析によりわかったのは、最初に報告された感染者と同じ家に住んでいる人が最も感染率が高いということ。同じ家に住んでいる濃厚接触者1万592人を検査したところ、うち11.8%がPCR検査で陽性でした。一方で、同じ家に住んでいない濃厚接触者4万8481人のうち、PCR検査で陽性だった人の割合は1.9%だったとのこと。これは、家の中では社会的距離が取りづらいことが関係しているとみられます。





そしてこのとき、COVID-19患者を「0~9歳」「10~19歳」「20~29歳」「30~39歳」「40~49歳」「50~59歳」「60~69歳」「70~79歳」「80歳以上」でカテゴリ分けしたところ、「10~19歳」という年齢の子どもが、家の中での接触で最も他人に感染させる確率が高かったという、予想外の事実も明らかになりました。



「10~19歳」の子どもが人に感染させる確率は18.6%でしたが、一方で「0~9歳」の子どもからの感染率は5.3%となっており、ウイルスの拡散力はあまりないことも示されています。なお、全体の平均は11.8%でした。



10歳未満の子どもから他者への感染率が低かった理由について、「この年齢層の子どもは空気を吐き出す量が少ない」「地面の近くで息を吐くため高い位置にいる大人が感染しづらい」からだと研究者は考えています。



ただし、学校が始まると同様の身長の子どもが集まることになるので、子どもが感染を広げるリスクが高くなる可能性があるとのこと。また感染リスクが低くても、子ども同士の接触が増加することで、それが相殺されてしまう可能性も5月の研究で示されています。





研究者らは、今回の研究について、無症状患者が見落とされた可能性があり、また家の外でどのような接触があったかが不明であるなど、いくつかの限界があることを認識しています。



一方で、「子どもはCOVID-19に感染しない」「大人よりも感染率が低い」と未成年者を一括りにしてしまうことには、再考が求められています。同じ未成年であっても、0歳児と18歳の子どもでは体格が大きく異なるため、行動も異なると研究者は指摘しました。