2020年03月19日 19時00分 メモ

新型コロナウイルス感染者の傾向分析レポートが発表、若者の重症化例も予想以上に多いことが判明



世界中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行している中で、新型コロナウイルス感染症を理解して有効な治療法やワクチンを開発するため、多数の調査だけでなく、臨床試験もスタートしています。アメリカ疾病管理予防センター(CDC)が2020年3月18日(火)に発表したレポートによると、「世間で思われている以上に、若いアメリカ人も新型コロナウイルス感染症で入院している」ことが判明しました。



Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) — United States, February 12–March 16, 2020 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm



Younger Adults Comprise Big Portion of Coronavirus Hospitalizations in U.S. - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/03/18/health/coronavirus-young-people.html



CDC analysis shows coronavirus poses serious risk for younger people | TheHill

https://thehill.com/policy/healthcare/488325-cdc-data-show-coronavirus-poses-serious-risk-for-younger-people





新型コロナウイルス感染症に関しては世界保健機関(WHO)が2020年3月11日にパンデミックを宣言し、死者数は全世界で9000人近くに上っています。また、アメリカ国内でも感染者数が6000人を突破し、死者数も100人を超えるなど猛威を振るっています。



中国で収集されたデータなどから、新型コロナウイルス感染症で死亡する人の多くが基礎疾患を持つ人々や高齢者であることが指摘されており、CDCは「中国で報告された新型コロナウイルス感染症の大半(81%)は軽度でしたが、死亡者の80%が60歳以上であることが報告されています」と言及しています。2月17日の時点で中国伝染病予防・管理センター(CCDC)が発表した調査結果によると、被験者4万4672人における全体的な致死率は2.3%であり、10代・20代・30代の致死率は0.2%、40代の致死率は0.4%、50代は1.3%、60代は3.6%、70代の致死率は8%、80歳以上は14.8%となっています。



CCDCの調査結果については、以下の記事で詳しく報じています。



新型コロナウイルスの致死率は2.3%で80%以上は軽度症状、ただし致死率は年齢で大きく差が出る - GIGAZINE





その後、アメリカでも新型コロナウイルスの感染が広まったことから、CDCは2020年2月16日~3月16日にアメリカ国内で発生した新型コロナウイルス感染症の症例と重症度を、年齢層別に分析してレポートにまとめたとのこと。





3月16日の時点でCDCに報告されたアメリカ国内における新型コロナウイルス感染症の症例は4226例で、長期介護施設で感染がまん延した例も複数報告されているそうです。65歳以上の高齢者は、症例全体の31%、患者が入院した症例の45%、集中治療室(ICU)に入った症例の53%、死亡者の80%を占めており、85歳以上の人で特に新型コロナウイルス感染症は重症化しやすいとレポートは指摘しています。



高齢者の死亡者が多い一方で、3月16日の時点で19歳以下の新型コロナウイルス感染症患者がICUに入ったり死亡したりした例はないとのこと。「他の国からの報告と同様に、この発見は新型コロナウイルス感染症による重症化および死亡のリスクが、高齢者のグループにおいて高いことを示唆しています」とCDCは述べましたが、「若いからといって新型コロナウイルス感染症の危険がないとはいえず、若年層でも入院するケースは多い」ことも、レポートから明らかになっています。



年齢層別に新型コロナウイルス感染症になった患者の入院者数、ICUに入った数、死亡者数を示したグラフがこれ。3月16日までに508人が新型コロナウイルス感染症で入院し、そのうち9%が85歳以上、26%が65歳~84歳、17%が55歳~64歳でした。また、入院者数に占める45歳~54歳の割合は18%、20歳~44歳の割合は20%であることも示されており、比較的若い人々でも入院するほど症状が悪化するケースがみられることがわかります。さらに、ICUに入った患者数は121人であり、ほぼ半数が65歳以下だったことも判明しています。





コロンビア大学の疫学者であるStephen Morse教授はCDCのレポートを受けて、「誰もがこの事実に注意を払うべきだと思います。高齢者だけではなく、20歳以上の若い人たちも新型コロナウイルス感染症になります。若くて健康だと思っていても、若者は注意する必要があります」とコメント。



トランプ政権の新型コロナウイルス対策委員会に所属する専門家のDeborah Birx博士も、「フランスやイタリアから、一部の若者が深刻な病状になっているという気がかりな報告があります」と述べ、若者に注意を促しています。また、Birx博士は若者たちが無自覚のうちに新型コロナウイルス感染症を広めてしまう危険性もあると指摘し、自分は健康だと感じているからといって、同世代のグループでむやみに集まらないように訴えました。



ブリティッシュコロンビア大学の呼吸器医学部長を務めるChristopher Carlsten氏は、「若い人たちは新型コロナウイルスに耐える能力に自信を持っているかもしれません。しかし、多くの若者が入院しているという現状は、新型コロナウイルスに感染したままコミュニティを歩き回っている、さらに多くの若者がいることを意味しています」と指摘。Birx博士と同様に、若者が感染を拡大させてしまう危険性について警鐘を鳴らしました。