オミクロン株による子どもの入院率はデルタ株の5倍

猛威を振るう新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株、オミクロン株(B.1.1.529)について行われた研究で、流行ピーク時における0~4歳の入院率が、デルタ株(B.1.617.2)の5倍以上だったことが明らかになりました。 Hospitalizations of Children and Adolescents with Laboratory-Confirmed COVID-19 — COVID-NET, 14 States, July 2021–January 2022 | MMWR https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e4.htm

2022年02月16日 11時35分00秒 in Posted by log1p_kr

