「新型コロナウイルスよりもインフルエンザが危険」な理由とは?

新型コロナウイルスが各国に拡大する中で、2020年1月24日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は「国内での新型コロナウイルスの直接的な危険性は低い」と発表しました。新型コロナウイルスの危険性が報道機関で叫ばれる中、医療関係者はインフルエンザの危険性に改めて目を向けることを勧めています。



2020年1月26日、中国当局は新型コロナウイルスによる肺炎患者が新たに769人増え、24人が死亡したと発表。これにより新型コロナウイルスの中国国内での累計患者数は2744人、累計死者数は80人となりました。しかし、一方で、1月23日時点での新型コロナウイルスによる死亡者の年齢の中央値は75歳。これらの死亡者の多くは高血圧や糖尿病、パーキンソン病などの健康問題を抱えていたこともわかっています。



インフルエンザも新型コロナウイルスも咳やその他の接触を介してヒトからヒトに感染するという点は共通しています。しかし、ほとんどの症例が中国・武漢市で報告されている新型コロナウイルスに比べて、インフルエンザは毎年世界中で流行するウイルスです。「2018/19 シーズン」の推定患者数は累計1210万人に達したと厚生労働省は(PDFファイル)報告しています。全世界的には、季節性インフルエンザは毎年300万人から500万人に感染し、最大65万人の死者を出しています。



世界保健機関(WHO)も「ウイルスなどがどれくらい多くの人に感染しうるか」という能力を示す指数である基本再生産数に関して、新型コロナウイルスを「1.4から2.5」と暫定的に見積もっています。これは新型コロナウイルスが「1人の感染者からおよそ2人に感染する」ということを意味します。一方インフルエンザの基本再生産数は「2から3」で、「1人の感染者からおよそ2人から3人に感染する」とされています。



インフルエンザと新型コロナウイルスの最大の差は、予防接種ワクチンの有無です。新型コロナウイルスは2019年末に新たに発見されたウイルスで、有効なワクチンは未開発。しかし一方で、インフルエンザに対するワクチンは毎年開発されています。ただし、その接種率は日本では50%ほどで、ワクチン自体も、接種すれば完全にインフルエンザを防げるといったものではありません。



中国で流行中の新型コロナウイルスについて、WHOは2020年1月24日に「緊急事態にはあたらない」と発表しました。一方で、季節性インフルエンザは各国で毎年流行しています。これについて、アメリカのヴァンダービルト大学の医療センターに勤務するワクチン専門家のウィリアム・シャフナー氏は「インフルエンザに比べれば、新型コロナウイルスの危険性は微々たるもの」と断じました。