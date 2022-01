ブレイクスルー感染のデータから見る「ワクチンの有効性」とは？

感染力が強い新型コロナウイルスの オミクロン株 はワクチン接種完了者の間で ブレイクスルー感染 を引き起こしており、ワクチン有効率の低下が懸念されています。アメリカ・ニューヨーク州が公開する「ワクチン接種完了者やワクチン未接種者におけるブレイクスルー感染のデータ」からは、ワクチンの有効性がオミクロン株に受けた影響をうかがい知ることができます。 COVID-19 Breakthrough Data | Department of Health https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-breakthrough-data Coronavirus NY Update: Omicron Breakthrough Infection Data Stuns, Hospitalizations Top 12K – NBC New York https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/new-ny-breakthrough-data-show-omicrons-stunning-december-impact-as-viral-growth-rates-appear-to-slow/3487965/ オミクロン株の流入に伴って、ニューヨーク州では2021年12月から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が再拡大しており、2022年1月には入院者数が1万2000人を突破。その一方で、入院者の増加数は次第に減少しており、キャシー・ホークル知事は1月14日の会見で、 感染状況は折り返し地点を迎えたとの見方を示しました 。 ニューヨーク州保健局が2022年1月10日までに収集したデータによると、ワクチン接種完了から14日以上が経過した後に感染が確認されたブレイクスルー感染者数は88万8974人で、ブレイクスルー感染の入院者数は2万5378人。感染者は12歳以上のワクチン接種完了者の6.7%、入院者はワクチン接種完了者の0.19%に当たるとのこと。オミクロン株の流行は確かにブレイクスルー感染を増加させており、2021年12月初週のブレイクスルー感染率は10万人当たり29.8人でしたが、12月最終週には10万人当たり223.3人と実に7倍以上に増加したそうです。

・関連記事

ワクチンを追加接種しないとオミクロン株に有効な中和抗体が十分に得られない - GIGAZINE



モデルナワクチンのブースター接種で抗体が「83倍」に、オミクロン株の予防効果も確認される - GIGAZINE



異なる新型コロナワクチンの「交互接種」でブースター接種すると抗体が「最大76倍」になったとの研究結果 - GIGAZINE



新型コロナ「オミクロン株」がデルタ株を駆逐してくれる可能性 - GIGAZINE



新型コロナのオミクロン株はマウスで変異して人に感染したのが起源だと判明 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの「ハイリスクな変異株」をWHOより約2カ月も早く特定するAIシステムをBioNTechが開発 - GIGAZINE



新型コロナの「武漢研究所流出説」が中国への忖度で握りつぶされていたことが政府の文書により判明 - GIGAZINE



新型コロナの回復後も疲労や認知機能の低下が続く「ロングCOVID」は血液に焦点を当てた治療が有効な可能性 - GIGAZINE



2022年01月17日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.