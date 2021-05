世界各国のCOVID-19による死者数は少なめに報告されているという指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による死者数が日本を含む世界各国から 発表 されています。しかし、イギリスの週刊誌 The Economist は「発表される死者数は実際の死者数とかけ離れている」と指摘し、独自の方法で算出したCOVID-19による各国の死者数を報告しています。 Tracking covid-19 excess deaths across countries | The Economist https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker 世界各国の政府は、COVID-19による死者数を定期的に報告しています。しかし、The Economistは「発表される死者数には、新型コロナウイルス検査で陽性だった人数だけが含まれているため、検査体制が整っていない地域での死者はカウントされていない」と指摘。また、「病院や担当当局の事務処理に遅れが生じている」「COVID-19によって医療体制がひっ迫し、COVID-19以外の患者が病院に行けずに死亡した可能性がある」といった理由から、「COVID-19による世界各国の実際の死者数と報告されている死者数の間には、差がある」と主張しています。 そこで、The Economistは世界各国の過去の死者数の統計から、「COVID-19が流行していなかった場合の、2020年から2021年にかけての死者数」を予測し、実際の死者数と比較して算出した世界各国の 超過死亡数 を報告しています。 以下の表は、左から順に国名・集計期間・各国が報告したCOVID-19による死者数・The Economistが算出した超過死亡数・1万人当たりの超過死亡数が記されています。アメリカ(United States)政府は2020年3月8日~2021年4月17日に55万8060人がCOVID-19によって死亡したと報告していますが、The Economistが算出した超過死亡数は59万7490人と、政府の報告より人数が多くなっています。また、ロシア(Russia)の2020年4月1日~2021年3月31日の報告死者数は9万7200人ですが、超過死亡数は49万4610人で、報告された人数と超過死亡数の間に大きな差が存在することが分かります。

2021年05月26日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

