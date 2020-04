2020年04月03日 10時38分 メモ

新型コロナウイルス感染者数が世界で100万人を突破



2019年の年末に発生し、2020年に入って世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染者数が100万人を突破したことが、ジョンズ・ホプキンス大学の集計から明らかになりました。



Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6





It's Official: Over 1 Million Global Coronavirus Cases Have Been Detected

https://www.sciencealert.com/global-coronavirus-cases-barrel-past-1-million



新型コロナ 世界の感染者が100万人を超える 死者は5万人超 | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365561000.html



2020年4月3日(金)8時32分更新の情報によると、全世界での感染者数は101万3157名。数が最も多いのはアメリカで24万3453名。以下、イタリアが11万5242名、スペインが11万2065名、ドイツが8万4794名、中国が8万2432名と続き、日本は2495名となっています。





死者数は5万2983名。内訳は、イタリアが1万3915名、スペインが1万348名、フランスが5387名、中国・湖北省が3199名、イランが3160名、イギリスが2921名、アメリカ・ニューヨーク市が1397名となっています。日本は62名。



累計感染者数グラフからは、3月に入って拡散が加速していることがわかります。





こちらは日別の感染者数グラフ。1月下旬から2月上旬にかけていったん新規感染者数が減少しているのですが、以降はほぼ右肩上がりとなっています。