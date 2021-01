2021年01月14日 13時00分 ソフトウェア

Googleが新型コロナウイルス感染症追跡通知システムの定期通知が遅延する問題を解消



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の追跡のための通知システムで、通知の遅延問題が発生したことが報告されています。この件について、Googleは問題を調査し、解決したとのことです。



App notification persists with notification text stating "Loading..." · Issue #39 · nhsx/covid-19-app-android-ag-public · GitHub

https://github.com/nhsx/covid-19-app-android-ag-public/issues/39



Google says a fix for Android coronavirus tracking delays is on the way - The Verge

https://www.theverge.com/2021/1/13/22228594/google-coronavirus-tracking-app-exposure-notifications-issues-problems



以下は問題の一例で、アプリはイングランドやウェールズで用いられている「NHS Covid-19」。「Loading...」という表示とともに通知が継続的に表示されたとのこと。





これはアプリの問題ではなく、Android向けの追跡通知システムそのものが原因だったとのことで、「NHS Covid-19」のほか、オランダで用いられている「CoronaMelder」でも同様の問題が報告されています。



Googleによると、サーバーから診断キーをダウンロードする部分に問題が生じ、通知の遅れにつながっていたとのこと。





すでに問題は解消されていますが、アプリによっては問題解消が反映されるまで時間がかかるケースがあり、Googleは場合によって開発者と協力して復旧を目指すと述べています。



なお、日本で利用されている新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」でこの問題が発生するのかは不明です。「COCOA」の陽性登録者数は、2021年1月8日時点で6929人です。