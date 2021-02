2021年02月10日 12時00分 ソフトウェア

イギリスの新型コロナ接触確認アプリが170万人超に隔離を推奨しウイルスのまん延を防ぐことに役立つ



イギリスの国営医療サービスである国民保健サービスがリリースした新型コロナウイルス感染症(COVID-19)接触確認アプリが、リリース以来170万人超のユーザーに「感染者と濃厚接触の疑いがあるため自主隔離するように」と通知したことが明らかになりました。新型コロナウイルスの接触確認アプリに対しては「今ひとつ浸透していない」という指摘もありますが、NHSのアプリはイギリスで絶大な効果を発揮している模様です。



NHS COVID-19 app alerts 1.7 million contacts to stop spread of COVID-19 - GOV.UK

https://www.gov.uk/government/news/nhs-covid-19-app-alerts-17-million-contacts-to-stop-spread-of-covid-19



NHS COVID-19 app prevents 600,000 infections | iMore

https://www.imore.com/nhs-covid-19-app-prevents-600000-infections



Thousands of lives saved by NHS contact tracing app- 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/02/09/thousands-of-lives/



2020年9月にリリースされたNHSの新型コロナウイルス接触確認アプリは、イングランドおよびウェールズで170万人を超える「新型コロナウイルス陽性と診断されたユーザーと濃厚接触したユーザー」に対して自主隔離を推奨する通知を行ったそうです。NHSは「アプリがユーザーとユーザーが属するコミュニティで感染の連鎖を断ち切るのに役立ちました」と記し、アプリの有用性を誇っています。





NHSの新型コロナウイルス接触確認アプリはウイルスに感染した可能性があることを一般ユーザーに通知する最速の方法であり、アプリユーザーがアプリに陽性反応を入力してから、15分以内に濃厚接触者に通知するよう設計されています。



同アプリは記事作成時点で2163万回以上インストールされており、これはイギリスの16歳以上のスマートフォンユーザーの56%に相当し、2020年には同国のApp Storeで2番目に多くインストールされた無料のiOS向けアプリだったそうです。なお、新型コロナウイルスの接触確認アプリはインストール数が多ければ多いほどうまく機能します。



イギリスのアラン・チューリング研究所とオックスフォード大学の研究者が行った調査によると、アプリユーザーが1%増えるごとに全人口中の新型コロナウイルスの症例数は2.3%減少することが明らかになりました。また、同調査によるとNHSの新型コロナウイルス接触確認アプリが60万件の症例を防いだと推計されています。





NHSのマット・ハンコック氏は「NHSの新型コロナウイルス接触確認アプリはパンデミックに対応するための重要なツールです。2020年9月のリリース以来、私を含む数十万人に自主隔離を推奨してきました。この分析は感染の連鎖を断ち切るのに非常に効果的で、推定60万件の症例を防いだと見積もられています」「新型コロナウイルスに感染する可能性がある時期に隔離を推奨されることは、ウイルスの拡散を阻止するために不可欠であり、感染の危険がある場合はアプリが最も迅速に通知してくれます」「アプリをインストールしてくれたすべての人々に感謝し、あなたのコミュニティや愛する人々を保護するための簡単なステップを踏まなかった人々に対して、アプリのインストールを促したいと思います」と語っています。



NHSの新型コロナウイルス接触確認アプリはイングランドとウェールズで310万件を超えるテスト結果が入力されており、そのうち82万5388件が陽性でした。テストの入力内容はアプリ経由で予約されたテストの結果とアプリに手動で入力されたテスト結果の両方が含まれています。



なお、日本の厚生労働省も新型コロナウイルスの接触確認アプリ「COCOA」をリリースしており、インストール方法は以下の記事にまとめられています。



日本政府公式の新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」がリリース、実際にインストールするとこんな感じ - GIGAZINE