AppleとGoogleによる「新型コロナウイルス追跡システム」がOSにどんな風に組み込まれるかわかるスクリーンショットが公開



2020年4月10日、AppleとGoogleが共同で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、新型コロナウイルスに感染した人と接触した可能性のある人を特定・警告することが可能となる「新型コロナウイルス追跡システム」を発表しました。AppleとGoogleは両社が開発するモバイルOSであるiOSおよびAndroidに新型コロナウイルス追跡システムを組み込む予定となっており、その追跡システムがどんな風に機能することになるのかがわかるスクリーンショットが公開されています。



2020年4月10日にAppleとGoogleが共同で発表した「新型コロナウイルス追跡システム」は、スマートフォンのBluetooth機能を用いて「新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した可能性のある人を特定し警告するシステム」です。「新型コロナウイルス追跡システム」は、モバイルアプリに組み込んで使用するAPIがまず提供され、その後、iOSおよびAndroid自体に組み込まれることとなります。



両社が提案する「新型コロナウイルス追跡システム」の技術的詳細および、セキュリティおよびプライバシー面で抱く疑問については、以下の記事を読めば解決するはず。



なお、すでに「新型コロナウイルス追跡システム」向けのAPIは公開されており、これを用いたオーストラリア政府公認のアプリ「COVIDSafe」が登場しています。



「新型コロナウイルス追跡システム」がiOSおよびAndroidに組み込まれる時期は不明ですが、すでにリリースされているiOS 13.5のベータ版にはOSレベルにシステムが組み込み済みとなっています。



OSに組み込まれることとなる新型コロナウイルス追跡システムのUIおよび、通知がどのように機能するかを示したスクリーンショットが公開されました。AppleとGoogleは新型コロナウイルス追跡システムの参照コードのライブラリを共有しています。両社は新型コロナウイルス追跡システムが「公衆衛生機関によるアプリ開発の『出発点』になることを期待している」とのことです。なお、両社は新型コロナウイルス追跡システムの開発で協力した公共部門のパートナーの名前を明かすことを拒否しましたが、「複数の政府機関から積極的にアプローチされた」と明かしています。



新型コロナウイルス追跡システムを用いた公衆衛生当局によるアプリの見た目はこんな感じ。Android版だとこう。





iOS版だとこんな感じ。基本的にAndroidとiOSで大きな差はなく、利用者には随時個人情報の共有についてユーザーに確認されます。





新型コロナウイルスの検査結果をアプリに通知する際の流れは以下の通り。Android版はこう。





iOS版はこんな感じ。





「新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した可能性がある人」に対して送られる通知は以下の通り。Android版。





iOS版





OSの設定画面から行える新型コロナウイルス追跡システムに関する通知設定は以下の通り。Android版。





iOS版





また、AppleとGoogleはいくつかの特定原則を示しており、新型コロナウイルス追跡システムを用いたアプリは「新型コロナウイルス感染症に感染した際の応答作業のみに使用可能」であり、「位置情報サービスの使用は制限」され、「APIにアクセスしたり肯定的な診断結果を共有したりする際には、その前にユーザーの同意が必要である」ことなどが示されています。加えて、新型コロナウイルス追跡システムを用いるアプリではいかなる形のターゲット広告も許可されず、ターゲット広告または位置情報サービスを使用する既存のアプリが新型コロナウイルス追跡システムのAPIを使用する場合は、「APIにアクセスする前にターゲット広告や位置情報サービスをオフにする必要がある」とのことです。



なお、AppleおよびGoogleは新型コロナウイルス追跡システムを用いたアプリが断片化することを防ぐために、「各国で新型コロナウイルス追跡システムを導入できるアプリは1つに制限すること」を計画しています。