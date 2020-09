5日間に2度もエベレストの単独無酸素登頂を成功させた山岳ランナーの生き様がストイック過ぎる

・関連記事

「世界一危険なティーハウス」のまさに命懸けなエクストリーム喫茶体験がムービーで公開中 - GIGAZINE



命綱なしの素手で1000メートルの岩肌を登りきる様子はこうやって撮影されたというムービーが公開中、撮影陣もみんなクライマー - GIGAZINE



僧侶や遊牧民がバスケットボールに夢中になりプロチームを結成するチベットのスポーツ事情とは? - GIGAZINE



人気の屋内スポーツ「ボルダリング」には人工の岩壁を組み立てる「ルートセッター」という職業が存在する - GIGAZINE



高さ900メートルのエル・キャピタンを世界最速で登る行程を約7分に収めたムービー「Two Nineteen Forty Four」 - GIGAZINE

2020年09月12日 15時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.