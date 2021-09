1万歳超えや驚異の不老不死までいる「長寿な動物」トップ10

175年生きたと推定されているゾウガメの ハリエット は、その長寿っぷりから「 地球上で最も長生きしている生物 」と呼ばれたこともあります。しかし、そんなカメでさえトップ10入りすらできないほど長生きな動物が名を連ねる「寿命の長い生物ランキング」を、科学系ニュースサイトのLive Scienceが公開しました。 The longest living animals on Earth | Live Science https://www.livescience.com/longest-living-animals.html ◆第10位: ホッキョククジラ (200年以上) ホッキョククジラ(Balaena mysticetus)は哺乳類の中では最も長生きで、捕獲された野生のホッキョククジラの中には100歳を超える個体が見つかっており、場合によっては200年以上生きる可能性もあると推測されています。ホッキョククジラは、損傷したDNAの修復に関係している ERCC1 というタンパク質をコードする遺伝子に変異があり、これによりがんで命を落とさずに済んでいる可能性があるとのことです。

・関連記事

「女は男よりも寿命が長い」のは人に限ったことではない、なぜ野生動物においても同じ傾向が観測されるのか? - GIGAZINE



なぜオスはメスより先に死ぬのか - GIGAZINE



地球上で最も古くから生きているものとは? - GIGAZINE



2016年に発見されていた「最古の脊椎動物」とされるサメの年齢が500歳以上である可能性が浮上 - GIGAZINE



地球上で最も長生きしている生物の名は「ハリエット」 - GIGAZINE1万歳超えや驚異の不老不死までいる「長寿な動物」トップ10

2021年09月12日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.