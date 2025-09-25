2025年09月25日 18時55分 ヘッドライン

2025年9月25日のヘッドラインニュース



バーガーキングが「パティの旨さをそのまま味わえる」という『オン ザ ビーフ』3種類を2025年9月26日(金)から2週間限定で発売します。塩コショウで味付けされた『オン ザ ビーフ』は350円、3種類の特製ソースから1つを選べる『ソース オン ザ ビーフ』は450円、ごはんをのせた『ライス オン ザ ビーフ』も450円です。



バーガーキングから、直接炎で焼かれた直火焼きの100％ビーフパティの旨みをそのまま味わえる『オン ザ ビーフ』3種類を新発売！シンプルな塩コショウ、こだわりのソース、相性抜群のライスから選ぼう！

https://www.burgerking.co.jp/images/notice/2025/09/25/c8998d6a-969e-4c17-ad62-457ac84e5bb9.pdf







えこれ普通に



チンポ

デカチンポ

特大チンポ



なんだ㌔名前つけた人は何考えとんのや pic.twitter.com/NgGjdzXEWE — 末期 (@mazituraimazi) 2025年9月24日





尿管結石がほんとうに辛かったので、水を飲むために坐薬を標本にした メメント・モリ、結石を忘るるなかれ このポストを見た人も水を飲んでください pic.twitter.com/go9y15mGBm — キュー (@sputniktomboy) 2025年9月24日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

量子もつれ光子ルーターを開発し伝送経路の切り替えを実証｜2025年｜NICT-情報通信研究機構



共同発表：ベクトルパルスマグネットを開発～物質の異方的磁気応答を可視化する新ツール～



産総研：高い光学異方性を備えた極細幅の無機ナノリボンを実現



AI時代を支える新磁性体、二酸化ルテニウム薄膜の「交代磁性」を実証 | NIMS



フッ素化合物を持続可能な資源へ ― C-F結合を切断し、スチレンを二官能基化する新技術 ―｜国立大学法人名古屋工業大学



世界初、カンキツ害虫の共生細菌から「謎の管状構造」を発見 | 神戸大学ニュースサイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

トランプ大統領 “NATO領空侵入のロシア機 撃墜を支持” | NHK | トランプ大統領



地方女子の本音 男女の賃金格差や女性の働き方に課題 地方に女性が戻らないのはなぜ？ | NHK | WEB特集



トランプ氏「ウクライナ領土の完全回復は可能」、従来の立場を転換 | ロイター



石破首相 国連総会で演説 安保理改革や「二国家解決」を訴え | NHK | 国連



フランス、反捕鯨活動家ワトソン容疑者の政治亡命を不認定 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



石破茂首相、パレスチナ国家承認「いつするかの問題」 国連で演説 - 日本経済新聞



トランプ氏の国連演説でプロンプター作動せず、乗ったエスカレーターも停止…「機能不全」皮肉る : 読売新聞



東京都 指定地域の宅地開発で電柱新設原則禁止 条例目指す方針 | NHK | 東京都



「日本の高額献金、韓国に」旧統一教会総裁逮捕、2世ら実態解明要求 [旧統一教会問題][安倍晋三元首相銃撃事件]：朝日新聞



WHO アセトアミノフェンと子どもの自閉症「関連性は確認されず」 トランプ政権の主張めぐり指摘 | NHK | WHO



地球温暖化「起きていない」 史上最大の詐欺とトランプ氏 | NEWSjp



グレタさんらのガザ支援船団に無人機などが攻撃か | NHK | イスラエル・パレスチナ



イタリアの国防相は声明を出し、「何者かによる無人機を使った攻撃を強く非難する」とした上で救助活動の可能性に備えて海軍の艦艇を現場へ向かわせたと明らかにしました。

また、スペインのサンチェス首相も24日、海軍の艦艇を向かわせ必要であれば救助活動などにあたると発表しました。



オリオンビール 東証プライム市場に上場 沖縄の製造業で初 | NHK | 沖縄県



国連演説中「三重の妨害行為」でトランプ氏の不満爆発、徹底調査を要求「職員は逮捕されるべきだ」 : 読売新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

情報過多時代の仕事に疲れたら… 大人のひとり時間に絵本を | NHK | WEB特集 | トレンド



「自販機荒らし」の写真から犯人が外国人（移民）のせいという言説の増加 - 電脳塵芥



「ディズニー離れ」の本質は貧乏人をふるい落としているだけという指摘があるが、その他の要因や今後を考えると気になる点はある - Togetter [トゥギャッター]



おばあちゃんちのエアコンがあまり冷えないと連絡がきたのでガスもって出動したら衝撃の事実発覚「これで動くんだ!?」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【プレスリリース】国産LLM開発 - BPに代わる新学習アルゴリズムの発見とMNIST90%超えを達成 #1 | チキンズブログ！



Meet GoPro MAX2 | True 8K + Replaceable Lenses - YouTube





”eSIM専用”のiPhone 17シリーズ、大手4キャリアのeSIMにまつわるコストを徹底比較 - ケータイ Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

任天堂株式会社 ニュースリリース :2025年9月25日 - 新たな「ロールプレイング推理バトル」ゲーム スマートデバイス用アプリ『ファイアーエムブレム シャドウズ』配信開始｜任天堂





Met Pikachu, connected with developers using our software features in amazing ways, and played Dragon Ball Gekishin Squadra at Bandai Namco… Japan is a gamer's paradise! pic.twitter.com/WIilg7NWrM — Tim Cook (@tim_cook) 2025年9月24日





















【 ド級のフルカラー24P 】

＿人人人人人人人＿

＞ 魂の最終回 ＜

￣Y^Y^Y^Y^Y^Y￣

『機動戦士ガンダム サンダーボルト』#太田垣康男 原案：矢立肇・富野由悠季



連載開始から13年！ 遂に完結!!

胸が熱くなる。

涙が溢れる。

心が揺れる。

全てが終わり、そして始まる————… pic.twitter.com/AtfbYNkrrH — スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) 2025年9月25日



【Season 5制作決定】TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 5』特報映像｜Season 4第12話「天命の帰還」より - YouTube





TVアニメ「らんま1/2」第2期 ノンクレジットオープニング｜水曜日のカンパネラ「ウォーアイニー」 ／ "Ranma1/2" Season 2 Opening Movie - YouTube





「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」キャラPV＜シグルド・フォーグレイブ＞CV.浦 和希 - YouTube





『まだ猫は逃げますか？』PV第二弾 - YouTube





【PV】『レイトン教授と蒸気の新世界』PV（TGS 2025 Ver.） - YouTube





『ファンタジーライフｉ』無料大型アップデート「闇商人ウルーゾとマボロシの大陸」ティザーPV - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』PlayStation®5版 プロローグ ゲームプレイ動画 - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』キャラクターPV：ナズナ｜2025年10月放送！ - YouTube





【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『脱力王子』新沼謙治 - YouTube





【崩壊：スターレイル】 千の星を巡る紀行PV 「オンパロス英雄記」 - YouTube





『龍が如く』20周年記念「冠婚葬祭展」プロモーション映像 - YouTube





『Fishbowl』- TGS 2025 トレーラー | PS5® - YouTube





Nintendo Switch 2 版『サイバーパンク2077』新たな遊び方 - YouTube





PRAGMATA - シェルター紹介映像 - YouTube





1stトレーラー『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 - YouTube





『ストリートファイター6』C.ヴァイパー（C.Viper）ゲームプレイトレーラー - YouTube





『逆転裁判123 成歩堂セレクション』機能追加タイトルアップデートPV - YouTube





『鬼武者 Way of the Sword』4th トレーラー:物語紹介 - YouTube





実機プレイ映像 | 無限大ANANTA - YouTube





『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第3弾 紹介映像 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売日発表トレーラー TGS2025 Ver. - YouTube





[スマートフォンアプリ]ファイアーエムブレム シャドウズ 紹介映像 - YouTube





【SDガンダム ジージェネレーション エターナル】『機動戦士ガンダムUC[ユニコーン]』『機動武闘伝Gガンダム』メインステージ追加PV - YouTube





最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』Factory Driver Program Trailer - YouTube





最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』Radio PMR「FDPとは？」 - YouTube





最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』MultiPlayer Trailer - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』ロックマン トレーラー - YouTube





『CODE VEIN II』発売日告知トレーラー - YouTube





『真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered』アナウンストレーラー - YouTube





『仁王３』発売日告知トレーラー - YouTube





『仁王３』卑弥呼役/土屋太鳳 インタビュー映像 - YouTube





『仁王３』徳川国松役/本郷奏多 インタビュー映像 - YouTube





『無限大Ananta』実機プレイ映像 | PS5® - YouTube





『Zero Parades』最新映像 - YouTube





『Battlefield 6』最新映像 - YouTube





HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』遊び方紹介映像 - YouTube





DualSense® ワイヤレスコントローラー "ゴッド・オブ・ウォー" 20th Anniversary リミテッドエディション | PS5® - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』どの道をゆく篇30秒 - YouTube





『The First Descendant』 × ベヨネッタ コラボレーション トレーラー - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』自分の道を、世界に示せ！篇15秒 - YouTube





『The Seven Deadly Sins: Origin』最新映像 - YouTube





『Nioh 3』最新映像 - YouTube





『Let It Die Inferno』最新映像 - YouTube





『Crimson Desert』最新映像 - YouTube





『Saros』最新映像 - YouTube





『Microsoft Flight Simulator 2024』最新映像 - YouTube





『Chronoscript: The Endless End』最新映像 - YouTube





TGS2025 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 『モンスターハンターワイルズ』＆『モンスターハンターストーリーズ３ ～運命の双竜～』 最新情報 - YouTube





『Gran Turismo 7 Spec III』最新映像 - YouTube





PULSE Elevate™ ワイヤレススピーカー 機能紹介トレーラー - YouTube





『ドラゴンクエストVII Reimagined』ドールルックができるまで - YouTube





『Marvel's Wolverine』最新映像 - YouTube





DualSense® ワイヤレスコントローラー "アストロボット" ジョイフル リミテッドエディション | PS5® - YouTube





【TVCM】「モンスターハンターワイルズ」狩りの真っ只中へ。 - YouTube





ファイアーエムブレム シャドウズ | Nintendo



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』特別映像（天才ポール・トーマス・アンダーソン監督編）｜2025年10月3日（金）公開 - YouTube





「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」無料プレビュー - YouTube





【ジョッキーカメラ】ファンが選んだ名場面集｜JRA公式 - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

サングリア仕立てのフルーティーな大人の炭酸コーヒー「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」を、10月6日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



希釈タイプのコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE ESPRESSO BASE ハニーラテベース」を、10月6日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



新たなペットボトル入りコーヒー飲料「TULLY’S COFFEE PLATINUM（プラチナ）」シリーズが誕生！「BITTER BLACK」「WHITE LATTE」を、10月6日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



JA全農共同開発「ニッポンエール 山梨県産すもも」を、10月6日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



『ウィルキンソン ドライジンジャエールレモン』10月7日発売 レモンの爽やかさにピリッと刺激的なジンジャが特長の有糖炭酸飲料



『三ツ矢ミックス果実のフルーツソーダ』10月7日発売

