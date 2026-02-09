2026年2月9日のヘッドラインニュース
日清食品が「カップヌードル」発売55周年を迎え、人気具材の「謎肉」と「カニカマ」を増量した「カップヌードル 今だけ謎肉増量」「カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量」「カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量」「カップヌードル チリトマトヌードル 今だけ謎肉増量」を2月23日(月)に数量限定で発売します。「カップヌードル」「カップヌードル カレー」「カップヌードル チリトマトヌードル」は謎肉を、「カップヌードル シーフードヌードル」はカニカマを、それぞれ約55％増量しているとのことです。
「カップヌードル 今だけ謎肉・カニカマ増量」4品 (2月23日数量限定発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13633/
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
【ミニ四駆】自作風洞を改造！空力ミニ零駆のダウンフォースを実測する！ - ニコニコ動画
セブン・イレブンにお越しの皆さん、私はエゥーゴのクワトロ・バジーナ大尉であります。突然の無礼をお許し頂きたい。セブンでは現在4種の異なる味わいのチョコ具材と食感を楽しむことができるチョコ尽くしのクワトロチョコエクレアを展開中だ。かつてはシャア・アズナブルという名で呼ばれた私も— ちくわぶ❄ (@tkrbkan) 2026年2月6日
遭難ではありません。出勤中の妻です。 pic.twitter.com/3nYSe6I6PE— 田中一馬 但馬牛農家の精肉店・田中畜産 (@tanakakazuma) 2026年2月7日
17歳設定忘れてた、、、 https://t.co/ptvBZLESyz— 瀬戸内れもん【ナナコロ】 (@lemon_nanakoro) 2026年2月7日
today's the day, did you learn Spanish? time to cram pic.twitter.com/cpvRN9HkrB— Duolingo (@duolingo) 2026年2月8日
もやしが凍るくらいの寒波 pic.twitter.com/5YzP9QI5SZ— 特車会議 (@tokusha_kaigi) 2026年2月8日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
相模女子大学・湧口清隆教授 消えゆく駅弁、大学に人気店招き文化を伝承 - 日本経済新聞
新着情報: 血糖生成酵素MGAMの分子構造と阻害機構を解明～血糖値上昇を抑制する新規薬剤・食品開発への貢献に期待～（農学研究院 准教授 田上貴祥）
五角形のケイ素π電子系化合物の合成に成功 ―全ケイ... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
【研究成果】意識・無意識脳での神経のつながり方の可視化に成功 ──睡眠中に感覚応答を知覚できない脳の謎にヒント── - 総合情報ニュース - 総合情報ニュース
太陽活動が地震の引き金になる可能性―電離圏と地殻の静電結合モデル― | 京都大学
熱力学的な力と重力を統一した新たな概念「有効重力」の誕生―液体が宙に浮く現象を予言する新理論― | 京都大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【開票結果】 衆議院選挙2026 自民党は316議席獲得 単独で3分の2超 中道は49議席 参政党・みらいは2桁に | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、衆議院
鳥取 大山町 大雪で投票所に職員到着できず 投票開始繰り下げ | NHKニュース | 大雪・寒さ、気象、鳥取県
中道の野田、斉藤両共同代表は辞任不可避 「腹は決まっている」 | 毎日新聞
中道・安住淳氏が選挙区で落選、比例復活もなし「議席失いおわび」 [宮城県] [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
中道・小沢一郎氏が選挙区落選見込み、比例復活もなし 元民主党代表 [岩手県] [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
杉田水脈氏が大阪5区で落選、比例復活もなし 首相との近さアピール [大阪府] [衆院選（衆議院選挙）2026][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
「訴え届かない」「格差ある」 真冬の選挙戦に雪の北海道から恨み節 | 毎日新聞
リベラル自認の10～30代、「自民に投票」3割 中道は1割届かず [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
河村たかし氏の当選確実 減税日本・ゆうこく連合共同代表 愛知1区 | 毎日新聞
中道改革連合、開票センターで「花付け」中止 重苦しい空気に | 毎日新聞
衆議院選挙2026 自民党 単独で3分の2以上の議席獲得 1つの政党で戦後初 | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、国会
【記者解説 動画】衆議院3分の2の議席 その意味は | NHKニュース | 衆議院選挙、ニュースクローズアップ、衆議院
【動画】高市首相 NHKの開票速報番組に出演【Q＆A全文も】 | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙
大阪府知事選挙 吉村洋文氏 大阪市長選挙 横山英幸氏 辞職した前知事と前市長がそれぞれ当選 | NHKニュース | 選挙、大阪府
中道 安住共同幹事長 辞任意向固める 議席大幅減情勢など受け | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、国会
【衆院選】中道改革連合・中野共同幹事長「結果は重く受け止める、敗因は新党の浸透不足」 | TBS NEWS DIG (1ページ)
衆議院選挙2026 減ゆ 河村たかし氏 当選 | NHKニュース | 衆議院選挙、愛知県、選挙
衆議院選挙 2026 三重3区 自民 石原正敬氏が当選 中道 岡田克也氏は比例重複せず落選 | NHKニュース | 衆議院選挙、三重県、選挙
衆院選 投票日出口調査 高市内閣を支持73％ 支持しない27％ | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、高市内閣
衆議院選挙2026 東京24区 自民 萩生田光一氏が当選 | NHKニュース | 衆議院選挙、東京都、選挙
中道惨敗「万死に値する大きな責任」 野田氏と斉藤氏、辞任の意向 [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
［社説］首相はおごらず真に責任ある政策を - 日本経済新聞
株価 日経平均 終値として初の5万6000円台 最高値を更新 自民大勝を受け | NHKニュース | 株価・為替、金融、衆議院選挙
急ごしらえ、空転した中道の選挙戦 スタッフすら「比例は社民と…」 | 毎日新聞
中道49議席、壊滅的敗北 野田・斉藤両氏、9日午後に辞任表明へ | 毎日新聞
衆院選“高市旋風”で自民大勝 与党で議席3分の2確保 石破前総理が「白紙委任ではない」と釘を刺す｜FNNプライムオンライン
「今は金融も財政も引き締めるべき」前日銀総裁・黒田東彦氏が警鐘を鳴らす高市政権の経済対策 | 文春オンライン
【衆議院選挙】惨敗の中道改革連合、公明出身者は全員当選で議席増 立民出身者7分の1に - 日本経済新聞
中道、公明出身28人全員当選も…立民出身の生還率15% 共産幹部「立民は公明に吸収」（写真・画像 1/2） - 産経ニュース
日経平均株価、上げ幅一時3000円超 自民圧勝受け初の5万7000円台 - 日本経済新聞
岐路に立つ参政党―参政党は勝ったのか、負けたのか（古谷経衡） - エキスパート - Yahoo!ニュース
高市人気に注目の仏紙は「鉄の女、賭けに勝つ」 独紙は「中国の圧力で国民が結束」 - 産経ニュース
「令和の建設費高騰」で相次ぐ工事断念、発注者の我慢はもう限界？ - 日本経済新聞
れいわ大敗、やっと1議席 落選幹部「率直に悔しい」|47NEWS（よんななニュース）
【衆議院選挙の全議席確定】自民党が戦後最多316議席・中道改革連合49・維新の会36・国民民主党28 - 日本経済新聞
れいわ共同代表の大石晃子氏が落選、比例復活もならず 大阪5区 [大阪府] [衆院選（衆議院選挙）2026][れいわ新選組]：朝日新聞
衆院選比例 自民とみらいが名簿の候補者足りず 議席は他党に | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙
衆議院選挙:中道「新党効果」不発、立民系のベテラン・幹部が相次ぎ敗北…「新党結成で逃げた票の方が多かった」 : 読売新聞
自民・杉田水脈氏の落選確実 比例復活もならず 衆院大阪5区 | 毎日新聞
壮大な架空循環取引だな。— 堀江貴文(Takafumi Horie、ホリエモン) (@takapon_jp) 2026年2月7日
ライブドアの約10倍の規模だけど、当然経営者は実刑ですよね、東京地検特捜部さん。俺が2年半だったから、今は金商法になって10年以下の拘禁刑だからまあ10年は食らわせるんですよね？笑 https://t.co/Nr3LR9gjLw
【速報】川崎市で投票者総数と票数が合わず|47NEWS（よんななニュース）
中道、想定超える惨敗「厳粛、謙虚に受け止め」 立て直しは多難な道 [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
比例候補不足の自民、14議席を他党へ譲る 圧勝の象徴的現象に | 毎日新聞
【速報】9条見直し必要ではないかと安野氏|47NEWS（よんななニュース）
衆議院選挙2026 自民党が歴史的圧勝 中道改革連合は大敗 野田・斉藤両共同代表が役員会で辞意表明へ | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、高市内閣
中道 野田・斉藤両共同代表 辞任へ 18日までに代表選挙を実施 | NHKニュース | 衆議院選挙、国会、衆議院
香港「リンゴ日報」創業者に懲役20年の判決 | NHKニュース | 香港、香港 抗議活動、中国
侮辱罪 法定刑引き上げ“不断に検討し対応を” 法務省検討会 | NHKニュース | 法務省、事件・事故、IT・ネット
読む政治：「中道ではなく左派に見られた」西田亮介教授が語る中道の敗因 | 毎日新聞
【速報】円安ホクホク発言は切り取りと首相|47NEWS（よんななニュース）
河村たかし氏が当選確実 新党「減税ゆうこく」の共同代表 愛知1区 [愛知県] [衆院選（衆議院選挙）2026][減税日本・ゆうこく連合]：朝日新聞
維新、大阪19選挙区の「独占」逃す 過去2回の衆院選では全勝 [大阪府] [衆院選（衆議院選挙）2026][日本維新の会]：朝日新聞
減税ゆう・原口一博氏、佐賀1区で落選見込み 比例復活もならず [佐賀県] [衆院選（衆議院選挙）2026][減税日本・ゆうこく連合]：朝日新聞
自民党なぜ選んだ? 「スピード感」「中道は選挙互助会」私の理由 | 毎日新聞
参政党の神谷宗幣代表「炎上なく露出減った」「新しさに欠けた」 | 毎日新聞
中道の小川淳也氏が香川1区で当選確実 元立憲幹事長、激戦を制す [香川県] [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
沖縄の4選挙区は自民が独占、「オール沖縄」全敗 1996年以降初 [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
高市内閣支持すると答えた200人に理由を聞いた 返ってきた答えは [広島県] [衆院選（衆議院選挙）2026][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
千葉と東京で4万2000戸余停電 | NHKニュース | 千葉県、東京都
自民党・森下千里氏、中道・安住淳氏破る 陣営幹部「大金星あげた」 - 日本経済新聞
中道・安住氏 「足組んでクリームパン」など切り抜き動画炎上も敗因か 法的措置検討へ - 産経ニュース
【速報】消費減税から税額控除に移行と首相|47NEWS（よんななニュース）
中道・枝野幸男氏が埼玉5区で落選の見込み 立憲民主党の創設者 [埼玉県] [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
高市首相と旧統一教会の関係「調査考えず」 自民党の鈴木幹事長 | 毎日新聞
【速報】自民、候補者不足で比例議席を譲る|47NEWS（よんななニュース）
自民・村上誠一郎氏が当選確実 石破政権で総務相務める 比例四国 [衆院選（衆議院選挙）2026][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
みらい、初の衆院選で2桁議席が確実 安野党首「受け皿になれた」 [衆院選（衆議院選挙）2026][チームみらい]：朝日新聞
中道・有田芳生氏の再選が確実に 転出先の比例東北ブロックで | 毎日新聞
中道の「立憲系」85％減で「独り負け」 公明系、国民下回る人数に | 毎日新聞
大阪ダブル選で大量無効票、市長選は13%超 有力な対立候補おらず [大阪府]：朝日新聞
中道改革連合破滅の原因―「正しいこと」は通用しない（古谷経衡） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【ノーカット】中道激震、存続見通せず 新党裏目、執行部刷新へ - YouTube
2022年5月に警視庁がLuupに対し、夜間貸出中止を要請。2024年10月、元警視総監（＝警視庁トップ）が入社。現在まで夜間貸出は一度も中止されることなく、継続中。交通事業者が警察の要請を無視できるとは。なんで？ https://t.co/wYvvn3I9h5
中道・野田氏「時代遅れ感あるコンビだったかも」辞任し新代表選出へ [中道改革連合][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
2022年5月に警視庁がLuupに対し、夜間貸出中止を要請。2024年10月、元警視総監（＝警視庁トップ）が入社。現在まで夜間貸出は一度も中止されることなく、継続中。交通事業者が警察の要請を無視できるとは。なんで？ https://t.co/wYvvn3I9h5— 下矢一良｜経営に効くPR参謀 (@KazShimoya) 2026年2月6日
この幕の引き方がいかにもLuupという感じ。出版社へ圧をかけ、それを下矢氏が勇気をもって告発したことで、世間の批判はLuupへ向かった。すると掌返し。— のぶゆき (@mrnobuyuki) 2026年2月6日
Luupという企業は、毎度こんな茶番の繰り返し。水道局のメーター上にポート設置した際も、東京都水道局が注意喚起するまでは、無言を貫いた。 https://t.co/ZlST1VbpeM pic.twitter.com/Gpn1TCqTbJ
出世欲に駆られた冤罪事件起こして、この賠償額か https://t.co/Il4UpQYB08— arune (@arunecos) 2026年2月6日
ww.jiji.com/jc/article?k=2026020800777&g=pol" target="_blank">中道激震、存続見通せず 新党裏目、執行部刷新へ【２０２６衆院選】：時事ドットコム
トランプ氏、高市政権に共感と不信 「全面支持」の裏にあった怒り - 日本経済新聞
自民圧勝で「円と日本国債は下落リスクに直面」 米報道 | 毎日新聞
チームみらいは誰の声を聞いているのか——オードリー・タンとの分岐点 | 岡田麻沙のテック・デザインノート
JR東・国内初荷物専用車公開 新鮮野菜 新幹線でお届け！ 「地域創生、人手不足に貢献」 ／岩手 | 毎日新聞
香港紙「りんご日報」創業者に禁錮20年 国安法違反事件 | 毎日新聞
韓国地方首長の「若い女性を輸入」発言に批判 道政府が謝罪 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
台湾海峡が90日止まると、日本のどこから崩れるのか ― “静かな崩壊”のシナリオ 「食と薬のインフラが止まる日 ― 日本の“生活安全保障”を再設計する」② Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
仏元文化相ラング氏、IMA理事長辞任 エプスタイン資料公開で 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
英首相首席補佐官が辞任 エプスタイン関係者の人事で引責 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】医療事故相次いだ赤穂市民病院 執刀医が初公判で起訴内容認める「脳外科医 竹田くん」で漫画化も（2026年2月9日掲載）｜日テレNEWS NNN
経常収支12月は7288億円の黒字、2025年黒字額は過去最高＝財務省 | ロイター
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
違法駐車の話しなんだけどさ— さのっちTV /牛おじ (@Sanocci2525) 2026年2月6日
やっぱり納得いかんのよね。
うちは契約してる、つまりお金を支払って借りてる場所に無断で停めるというのは、これ窃盗と同じじゃないのか？… pic.twitter.com/gKwRotG3se
ワンフェスが終わった後よく収支報告される方がいらっしゃいますが、大体原材料費と当日旅費ぐらいしか計上されてないので正直ガバガバだと思います。— ROY@lhouse03 (@royalhouse_03) 2026年1月28日
もしよければこの集計表を使ってみてください。
どれだけ割に合わないイベントなのか他界隈にアピールできますw #WF2026W #ワンフェス2026冬 pic.twitter.com/OWBaa8HSKy
「リアル『人攫い』がいた時代」貧しく不潔だった昭和より今の方が100万倍良い→今よりも不衛生、不便だったが「成長中」の方が幸福度が高いという事なのでは？ - Togetter
「来てくれと言った覚えはありません」クッソルールが厳しい荻窪のカレー屋、味が良くても空気が重すぎることに賛否両論 - Togetter
昭和ではいきなり家に押しかけて獅子舞して金銭をせびる”押し獅子舞”が横行していた時代があったらしい...→実際に遭遇した人の体験談が集まる - Togetter
イタリアでは抹茶という名前で”きゅうりとミント味”の飲み物が売られていて本物の抹茶を知らないまま「抹茶は不味い」という認識が広がっている...こいつの罪は重い - Togetter
「カリカリカリ」中国人グループが約5200匹のオオヤドカリを密猟し逮捕、そのうち700匹が保管中に死亡→ヤドカリの飼育はめちゃくちゃ面倒 - Togetter
ドイツ、10代20代の徴兵対象者は徴兵反対なのにそれ以外の世代は賛成してるせいで徴兵復活しそうになってるの民主主義のバグすぎて笑えない→絶対に傷つかないポジションにいる人間がそうでない人に「いざとなったら死ね」と強制できるのグロすぎない？ - posfie
投票所の鍵を預かっていて5時半くらいに私が開けることになっているんだけど万が一寝坊したら投票が遅れてニュースで全国に晒されることになるんだよな... - Togetter
選挙結果に絶望した人に見てほしい地図 - 沼の見える街
東京駅の雪景色を眺めに行ったら大きな雪だるまを作っているヒトがいた、その完成品はのちに大人気になった模様 - Togetter
山梨県にある淡水魚を主に扱う「富士湧水の里水族館」が水槽の透明度が素晴らしく木とガラスを基調とした自然と調和した建築も素敵、まるでどうぶつの森の水族館 - Togetter
妹が購入した土地が上下水道ガス引き込み可の物件だったのに購入後に問題が見つかり引き込み不可に...解約なら手付金払え、調査なら費用80万を払えと言っているがそんな事ある？ - Togetter
とある政党の人に若者の支持を得る方法を聞かれ、「嘘をつかないこと」と答えたら「そうじゃなくて、人気の集め方みたいな…」→（そういうところやろ）と心の中で思った話 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【※発火の危険性あり】話題の「世界最強パーツ」に挑戦してみたら…→“台風中継”になった。【500万円PC建造計画 #6】 - ニコニコ動画
ChatGPTのイラッとくる表現を集めたLINEスタンプを探したらやっぱりあった→「真面目な議論で多用されたらガチギレしそう」「煽りスタンプとして最強」 - Togetter
「患者のこと考えろボケ」このゲーミング輸液ポンプの設計したバカをぶん殴ってやりたい - Togetter
衆院選2026 投票結果にSNS影響は？消費税 外国人 憲法改正など関心 「ママ戦争止めてくるわ」も拡散 | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、IT・ネット
ブルーレイディスクレコーダー出荷終了のご案内 | ブルーレイディスクレコーダー | ソニー
平素よりソニー製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
弊社は2026年2月以降順次、ブルーレイディスクレコーダー 全モデルの出荷を終了させていただきます。なお、後継機種はございません。
これまで多くのお客様にご愛用いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
【藤本健のDigital Audio Laboratory】ローランドから8年ぶり登場の本格的USBオーディオ「GO:MIXER STUDIO」を試す-AV Watch
20年くらい前に人事に関わっていた俺の友人は新卒のメールアドレスが『hoshi_ni_negai_wo@』だったという理由で落としたらしい→それで選考するのはどうなの？と議論に - Togetter
Googleマップで「大崩海岸」で検索してストリートビューを開くと不思議なものが見れるよ→試してみたら...「まじで心臓止まるかと思った」「スマホぶん投げた」 - Togetter
Claude Code 拡張機能の整理（Skills / Agents / Plugins / Agent Teams）
「フレッツ 光25G」を実現する仕組みは？ 今後のエリア展開は？ NTT東日本に聞いて分かった新サービスの正体【イニシャルB】 - INTERNET Watch
長いページは全体がクロールされなくなる？ Googleがクロール制限を15MB→2MBに縮小【やじうまWatch】 - INTERNET Watch
WSLからネイティブLinuxに乗り換えてよかったこと
PostgreSQLだけで日本語全文検索を実現する - ParadeDBのBM25検索を実測で検証した
自分のコードをAIに攻撃させたら"守り"が全部ザルだった
チームみらいの開票センター、当確出たらモニターで表示変えておもろい「視認性高くて状況が分かりやすい」→国民民主ではイチャイチャがみられなくなるのでダメ - Togetter
高市早苗の好感度はどこから来るのか 支持政党・YouTube接触から読み解く ｜ チキラボ
衆院選YouTube空間の全体像（開票速報中）｜Tsukasa Tanihara（谷原つかさ）
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
こんな感じのもちもちパイモンがTLを駆け抜けていった… pic.twitter.com/yYFMMHiOGI— おもちむぎ💫 (@62s_f) 2026年2月6日
[RTA]MEGAMAN(海外版ロックマン)_DOS版_9分8秒96(世界記録) - ニコニコ動画
スーパー戦隊50年間スーパーありがとうPV - YouTube
Lyric Video -「ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.)」🪩✨ | 超かぐや姫！ | Netflix Japan - YouTube
TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』新章突入PV｜毎週日曜22時30分放送中！ - YouTube
『ダンまち』アニメ第6期 制作決定特報映像 / Danmachi S6 Annoucement Trailer - YouTube
劇場シリーズ【第1部】メイドインアビス 目覚める神秘｜特報映像 - YouTube
【メダリスト】八木夕凪「Queen of the Storm」滑走シーン【中部ブロック大会 ノービスA女子FS】｜score16「女王のジャンプ」より - YouTube
【本編冒頭映像5分42秒公開】劇中歌「Remember」yuigot / 月見ヤチヨ (cv.早見沙織)【映画『超かぐや姫！』】 - YouTube
【僕ヤバ】今日のツイヤバ「肉まん」【映画公開まであと5日】 - YouTube
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』横浜決戦編PV｜2026年1月〜好評放送&配信中 #まとスレ - YouTube
『彼女、お借りします』第5期ティザーPV｜2026年4月放送開始！ - YouTube
『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』放送決定映像│2026年4月5日放送開始 - YouTube
アズールレーンの人気投票で公式の絵師たちが「サービスイラストを描きます」と担当キャラに投票を誘導する『好色選挙法違反』が横行するしたことがある - Togetter
【攻殻機動隊】押井守監督に30の質問聞いてみた！ - YouTube
PS VITAのPSstoreに表示されていないPS1,PSPのソフト一覧｜さいと
『鋼の錬金術師』の2003年版アニメについて｜たね
拝読しました。私の方から補足として、原作者から明確にＮＧが出されていたことに「錬金術で空を飛ばない」「主人公をバイクに乗せない」というものがありました。脚本会議には一度も欠かさず編集部やスクエニ関係者が同席し、場合によっては原作者にその場で問い合わせてくださっていました— 會川 昇 (@nishi_ogi) 2026年2月8日
あなたの知らない漫画が売れている？オタクを無視して稼ぐ異端ジャンル：学習・実用・不倫モノ…漫画界の奥深い実態 - Togetter
TVアニメ「一畳間まんきつ暮らし！」ティザーPV - YouTube
TVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』30秒PV｜2/15(日)前編・2/22(日)後編放送！ - YouTube
【Girls side】TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットED映像 ｜「Singing Over -Girls side-」SI-VIS - YouTube
【Lyric Video】SI-VIS「Destination of Life」｜TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第18話劇中歌 - YouTube
『超かぐや姫！』劇場公開記念予告｜ 2月20日(金) より一週間限定劇場公開 - YouTube
【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」② ～九校戦編～｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のPV【4月10日(金)公開】 - YouTube
milet「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』第2期 SPECIAL MUSIC VIDEO (MV) - YouTube
【僕ヤバ】今日のツイヤバ「寝る前」【映画公開まであと7日】 - YouTube
TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ゲームPV「ゴールデンバス」｜2026年1月7日（水）より好評放送・配信中 - YouTube
【OPテーマ解禁】tuki.「零-zero-」／TVアニメ『スノウボールアース』 - YouTube
アニメーション映画『クスノキの番人』キャラクターPV（コノハズク編） - YouTube
アニメーション映画『クスノキの番人』キャラクターPV（柳澤将和編） - YouTube
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第5話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube
TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」第1弾PV |2026年4月から放送開始 - YouTube
|◤ ◥||— アニメ『ドロヘドロ』公式 (@dorohedoro_PR) 2026年2月8日
キービジュアル第二弾公開
||◣ ◢||
????????????????.????.???? ????????:????????~
毎週水曜 各配信プラットフォームより
全世界ほぼ同時配信開始🦎#それがドロヘドロ pic.twitter.com/mcqeMiscoS
髪長い版アマテさん pic.twitter.com/RyohkY5ROT— 榎 (@o6nuqm) 2026年2月8日
最近の中学生絵が上手い pic.twitter.com/Vk7qCJ4Fca— 川尻こだま (@kakeakami) 2026年2月8日
◤ TVアニメ— 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式｜7月放送開始 (@thegits_anime) 2026年2月7日
『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
原作者の士郎正宗よりコメント ◢
2026年7月 カンテレ・フジテレビ系 全国ネット
"火アニバル!!"枠にて毎週火曜よる11時 放送開始。#theghostintheshell #攻殻機動隊 pic.twitter.com/ZAE7y1TdHt
元素スキル、長押ししてるのに単押し扱いになることが多い pic.twitter.com/ZP4jPgtX9I— 千衣🔥2/8南１い65b (@w_chiy) 2026年2月7日
エルフが終活する話（0/9） pic.twitter.com/NyU46jG22e— HB445🦊コミティア155【つ42a】かたゆでたまご (@HB445kenzen) 2026年2月7日
昔、編集者に言われた名言 pic.twitter.com/cmBTABkJme— 曽山一寿 (@soyamanga) 2026年2月8日
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション紹介動画 - YouTube
千夏 エピソード「ほんまに『ヤだ』」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『Lovish』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - アナウンスメントトレーラー - YouTube
eFootball™ Kick-Off! [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
プラグマタ [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
Valheim (ヴァルヘイム) [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
TOKYO SCRAMBLE [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
がんばれゴエモン大集合！発売告知トレーラー 2026年7月2日発売！ | KONAMI (コナミ) - YouTube
パワフルプロ野球2026-2027 [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
スーパーボンバーマン コレクション 公式トレーラー | KONAMI (コナミ) - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】Nintendo Switch(TM) 2 /Nintendo Switch(TM)版アナウンストレーラー - YouTube
『ドラゴンスピラ ～すごろく勇者と六神柱～』紹介トレーラー - YouTube
『フォートナイト』でラブ&レジェンズが出会い - YouTube
『冒険家エリオットの千年物語』発売日発表トレーラー - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版告知映像 - YouTube
『ファイナルファンタジーVII リバース』発売日発表トレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube
『BLAZBLUE（ブレイブルー）ENTROPY EFFECT X』 究極の挑戦「極限エリア」ゲームプレイプレビュー - YouTube
Chappell Roanが『Fortnite Festival』シーズン13のアイコンとして参戦！ - YouTube
『Dyping Escape』体験版配信トレーラー - YouTube
『オーバーウォッチ』|「征服の道」オフィシャルトレーラー - YouTube
『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』プロモーション映像 - YouTube
GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok [Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5] - YouTube
「龍が如く Powered by 日本統一」予告編【プライムビデオ にて2月10日（火）から配信決定！】 - YouTube
マインクラフト × ブルーイの家 DLC - YouTube
『Marathon』開発者インタビュー: ランナーシェル紹介 - YouTube
【崩壊スターレイル】 Ver.4.0PV 「月満ちる時に神はなし」 - YouTube
Bethesda x Nintendo Switch 2 - 『Oblivion』、『Fallout 4』、『インディ・ジョーンズ』のトレーラーを公開！ - YouTube
【崩壊：スターレイル】 即興芝居PV 「吉凶の彼方」 - YouTube
マリオテニス フィーバー オープニングムービー - YouTube
【公式】「パチスロ takt op.Destiny」ティザーPV - YouTube
二日開催って聞いてWFの運営の考え方が嫌になってきたのだけど、他にないから仕方なく出る。— Musuke@WF 2-17-16 (@musuke_twit) 2026年2月8日
けど、どこからの声を聞いてこうなったんだい？春秋開催の要望の方がずっと声が大きいと思うが。耳悪いの？(´ω｀)
今日はあいことばキャンペーンネタなクソマンガを描きました。— バロガー (@vabaloro) 2026年2月9日
果穂ちゃんは条件を満たしてるのにもらえないようなイメージがあります。 pic.twitter.com/uJc6BSMDIM
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
コミコンのジョニー・デップの撮影＆サインの返金の件、受付できた人にはメールが昨日（遅すぎ）来たんだけど、恐ろしいこと書いてある。— スクラ (@skuraata2018) 2026年2月6日
【返金の連絡は運営事務局が返金対象と判断した人のみ】
返金不可って判断した人にやっぱり連絡しないの？！😇
音沙汰ないなってずっと待ってたらダメなヤツ pic.twitter.com/iX5yh8w76C
日高を壊滅させると大騒ぎされたダーレーが、ジャンタルマンタルを輩出したパレスマリスを種付け料350万据え置きでお出しして少なからず非ノーザン馬産を支えていて、わからんもんだなと思う— 山岡 あゆ (@henna_e_kakimas) 2026年2月7日
冬季オリンピックのスノボで日本が金&銀を取るも、アメリカの解説者が「本当につまらない」とぼやく声がマイクの切り忘れで乗ってしまい放送事故に - Togetter
「NHKのど自慢」大雪で異例の当日中止 自治体も報告 「名場面」を代替放送 - 音楽 : 日刊スポーツ
「普通の家庭だったけれども、それでも姉は統合失調症になった」『どうすればよかったか？』監督（59）が“家族の秘密”を映画にするまで | 文春オンライン
ミラノ五輪を棄権した選手へ"もし選ばれても次は辞退して"などの心無い投稿が相次いでいる「JOCが呼びかけて数日後にこれ」 - Togetter
映画『Michael／マイケル』US版フル・トレーラー第1弾｜6月12日(金)全国公開 - YouTube
＜中学校の科学教師グレース＆人類が初めて出会う異星人ロッキー＞何もかも違う２人が、故郷を救うため共に宇宙最大の難題に挑む！映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』3月20日（金・祝）日米同時公開 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
昨年の大好評を受け、「マイメロディ」「クロミ」デザインのパッケージを採用した 「キッコーマン豆乳 砂糖不使用シリーズ」を期間限定で再販売！ | キッコーマン豆乳
『三ツ矢さくらレモネード』 2月17日から期間限定発売
爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺 2026年3月2日 新発売 | エースコック株式会社
「あずきバー 練乳ソース入り」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社
ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば｜まるか食品株式会社
「mini PIZZA テリマヨ＆チーズ」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社
「クリスプ」がロングセラーブランド「サッポロポテト」と初コラボレーション チキンやビーフのうま味が楽しめる成型ポテトチップス『クリスプ サッポロポテト バーベＱあじ』 | カルビー株式会社のプレスリリース
「完全メシ ミラノ風ドリア」(2月23日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ