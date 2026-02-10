2026年2月10日のヘッドラインニュース
すすぎ不要で洗濯できる衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」が2026年3月18日に登場します。「少量で効果を発揮する界面活性剤」と「汚れを包んで落とす洗浄ポリマー」などを組み合わせた新技術によってすすぎ不要の洗濯を実現。普段の洗濯工程の約7割を占めるすすぎ工程をカットすることで、わずか15分で洗濯を完了できるそうです。
『NANOX』史上初！すすぎ0回で洗濯が15分で完了 衣料用洗剤『NANOX one（ナノックス ワン） 抗菌×時短』新発売｜ニュースリリース｜ニュースルーム | ライオン株式会社
https://www.lion.co.jp/ja/newsroom/news/2026/5054
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ワンフェスでガレージキットを10個買った君！— オタケン (@otaken111) 2026年2月9日
2週間で1 体完成させるペースで作らないと、次のワンフェスが始まるze!
冬季オリンピックの取材にミラノを訪れたBBC取材班、パイナップルのせピザを探すという神をも畏れぬ暴挙に出る pic.twitter.com/oBWLA5MqKL— 久保山 尚 🏴のバズらせ特級出羽守 (@KBYMScotland) 2026年2月9日
濡れた体を乾かしてもらおうと渡した服。— 周南市徳山動物園(公式) (@TOKUYAMA_ZOO) 2026年2月9日
まさかそんなに伸びる可能性を秘めていたなんて。
まだまだ知らないことばかりです。#徳山動物園 #コツメカワウソ #カワウソ #家族 #服 #みちみち #ぎゅ pic.twitter.com/HohRTR3qjv
もちづきさんのね、ケツがね、重いんよ pic.twitter.com/sQlxyhBXDD— リッカさん♨熱波師P (@rikka3) 2026年2月9日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
家畜の暑熱ストレス耐性と腸内環境 | 理化学研究所
胃を開かずにウナギの食事がわかる！ ―個体を守りつつ生態を探る新手法を確立―｜学術ニュース｜東京大学大気海洋研究所
ウナギの非致死的な胃内容物採取 - YouTube
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
無党派投票先、自民が２５％で首位 ２２年参院選以来―衆院選出口調査【２０２６衆院選】：時事ドットコム
【速報】減ゆ連、政党要件失う|47NEWS（よんななニュース）
【衆議院選挙】「推し活」選挙が溶かした政党政治 「戦後民主主義」に引導渡す - 日本経済新聞
「異常」な量の無効票 大阪ダブル選は「信を得た」と言えるのか | 毎日新聞
国論二分する政策「訴えたつもり」 公約実現に意欲 高市総裁が会見 [自由民主党（自民党）][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
【ノーカット】高市早苗首相が会見 衆院選から一夜明け 自民党は最多316議席を得て圧勝（2026/2/9） - YouTube
「あおらない、おとしめない、決めつけない」チームみらい・安野党首、結党のポリシー訴え - 産経ニュース
高市首相、日曜討論欠席に「逃げる理由は何にもない」 | 毎日新聞
消費減税レースに背を向けたチームみらい 支持された本当の理由 | 毎日新聞
惨敗した中道、立憲側から不満の声 「バラバラだ」比例名簿に批判も [衆院選（衆議院選挙）2026][中道改革連合]：朝日新聞
《衆院選》高市首相の“沈黙”に「朝日新聞はハレモノに触るような書きぶりを…」今回の選挙で目についたメディアの姿勢とは | 文春オンライン
圧勝した高市首相がやりたい「防衛予算の増強」「憲法改正」「国家情報局設置」…国論二分政策の加速を宣言：東京新聞デジタル
【速報】国家情報局設置へ早期に法案提出すると首相|47NEWS（よんななニュース）
【速報】当選した裏金議員に働いてもらうと首相|47NEWS（よんななニュース）
中国外務省 衆院選結果受け “台湾に関する誤った発言撤回を” | NHKニュース | 中国、日中関係、衆議院選挙
アングル：自民圧勝でも円売り不発、「対話」発言におびえる市場 | ロイター
【速報】国の借金、過去最大の1342兆円|47NEWS（よんななニュース）
国民民主・玉木代表、衆参合計で50議席超え「我々が野党第1党」 | 毎日新聞
総選挙の結果について ｜ 日本共産党
鈴木農相、おこめ券は衆院選で「有権者に評価いただいた」 | 毎日新聞
売春「買う側」の処罰議論へ 法務省、検討会設置を発表|47NEWS（よんななニュース）
日本 NATOのウクライナ支援の枠組みに参加の方針固める | NHKニュース | NATO、ウクライナ情勢
【速報】赤穂市民病院医療ミス 適切な止血せず視界が不十分なまま手術し腰の神経を切断80歳女性に両脚まひなど「全治不能」後遺症負わせた罪に問われた医師だった男が起訴内容認める「脳外科医竹田くん」｜FNNプライムオンライン
赤穂市民病院の医療過誤 執刀医の男、起訴内容認める 神戸地裁姫路支部で初公判|社会|神戸新聞NEXT
「金を下ろしてこい」男性の顔を殴り、3万円を脅し取った疑い 愛知県稲沢市議を逮捕：中日新聞Web
香港メディアの大物に禁錮20年、国安法違反などで 「実質的な死刑判決」と人権団体 - BBCニュース
チャールズ英国王、弟アンドリュー氏とエプスティーン元被告の関係に「重大な懸念」 警察に協力の意向示す - BBCニュース
エプスティーン元被告の共犯者、議会への証言で回答拒否 「恩赦与えられれば」語る用意あると弁護団 - BBCニュース
ヨルダン川西岸でのイスラエルの新措置、事実上の併合だとパレスチナ人 - BBCニュース
「この数日を乗り切らなければ」 停電で厳寒に直面するウクライナ、ロシアがエネルギーインフラを攻撃(1/2) - CNN.co.jp
推薦状「偽造していない」 卒業間際に入学取り消され、九州大を提訴 [福岡県]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
オープニング研修で「職場において、機嫌を態度で表現する権利はありません。口調や動作でいっさい気分を表現しないように」ということを言ったら、良い人だけ残った話 - Togetter
河村たかし氏はあの感じで市長時代に障害者福祉めちゃくちゃ充実させてるので凄い「デリカシーなくてメダル齧る以外はほんっと優秀なのよ」 - Togetter
資格の沼にハマりたい人は『秘書検定3級』から始めるのがおすすめ？実用的かつ達成感も得やすい→他にもFP3級などこれから勉強したい人向けのおすすめ資格の話 - Togetter
子どもの頃はなんで売ってるのか意味がわからなかったけど大人になって初めて意味を理解したものランキング1位『吉野家の牛皿』→共感の声が多いが、理解した意味はさまざま - Togetter
信用金庫で700万円引き出そうとしたら、偉い人と話し合いになって、いろいろと使用用途を聞かれた話… この時代250万円でトヨタの新車買えるのか？と詰められた - Togetter
「紅茶は本来硬水で淹れるもので、日本の軟水では完璧な味は出ない」って説は本当？→日東紅茶や土研究者が専門家視点で答えてくれた - Togetter
自炊が安いのは前提条件が揃っている必要があって、炊飯器や冷蔵庫、調理用品や調味料がないと自炊はできない→「お金と時間の使い方が下手なだけでは？」と反論 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
グーグル「Genie 3」で「ゲームは作れない」 それでも映像の未来に与える影響【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
Google SRE が Gemini CLI を使用して実際の障害を解決している方法 | Google Cloud 公式ブログ
彼氏と喧嘩して彼氏の会社に彼の悪事を報告したら採用取り消しになり、自分が疑われているので犯人の代わりをやってほしいと依頼された話「なんもしない人」なので断ると暴言 - Togetter
Amazonの不在連絡票をみたら、「誤配先で商品を捨ててしまいました…」と書いてあって、困惑… 荷物番号が書かれていなかったため、何の商品が捨てられたのかも分からず - Togetter
【西田宗千佳のRandomTracking】ブルーレイ・レコーダーはなぜ終売するのか。ディスクメディアの30年に見る必然 - AV Watch
Claude16台で10万行のCコンパイラを作った論文を読んで、「いや答えあるじゃん」と思った話
Claude Codeで検証：Opus 4.6/4.5の差は“品質”に出た
「チームみらいは誰の声を聞いているのか——オードリー・タンとの分岐点」という記事の誤情報について｜NISHIO Hirokazu
女性を口説く様子を収めた「マンフルエンサー」動画がネットに氾濫、スマートグラスが格好のツールに(1/2) - CNN.co.jp
スズキ、ジムニーユーザー向けスマートフォンアプリ「JimJam」を提供開始｜スズキ
AI時代の元サイト素通り防ぐには 検索ワードでゼロクリック率に差 | 毎日新聞
AIエージェントのUXを進化させる「A2UI」でアプリを構築 - Taste of Tech Topics
ブルーレイレコーダーが定着せず消え去るのは、外付けHDが別機種に引き継げない不便さのせい。録画したレコーダーが故障したら全データ終了。録画したデッキでしか再生できないビデオテープみたいなもん。あとダビング10。行き過ぎた著作権保護が、録画して残す映像文化を滅ぼしたんだと思うよ。— 大門弘樹 (@hdymon) 2026年2月9日
BDレコーダー製造終了は時代の流れだろうから理解するが、それならば録画HDDを他のテレビに差し替えても観られるようにしておくれ。— 上江洲 誠／Makoto Uezu (@uezux) 2026年2月10日
今の縛り、ただただ不便だよね。
【助けて！】— omochi (@mochiomochi006) 2026年2月9日
僕の曲（無断転載）が409本もの動画に使われる大ヒット！！
・無断転載した人 = バズ音源主として君臨
・Youtube、TuneCore = 「対応不可」のテンプレ返信
・本家の僕 = 収益0円で自分の曲の野次馬
人の曲を勝手に使ってる409人の皆さん、僕の死体の上で踊る気分はどうですか？💃✨ pic.twitter.com/0IWVYvEXbK
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ワンフェス買えなかった悔しいもう行かない！— norikazz (@norikazz3) 2026年2月9日
も
ワンフェス欲しいもの買えなかった！でも現地で欲しいもの見つかってそっちを買えた！
も
ワンフェス欲しいもの買えた！
も
全てワンフェスに行った、現地に行った人たちだけが得られた感情なのよ。そこが一番大事って思う。
昨日にこやかにやりとりした中に最悪の嘘つきが混ざっていた気色悪さ— こんた/12modelers (@yukineko19) 2026年2月9日
転売被害ディーラー共通の感覚
人間不信になるのも疲れるのよ https://t.co/YuIhTfuNww
海洋堂さんに主催が変わった最初のワンフェスの意見交換会で私が昨日の意見を述べて学園祭のノリでの参加はお客に失礼と発言した所、セ〇ムは半笑いで「あのねワンフェスは学園祭のノリでええんですわそのノリがワンフェスなんですわ」と発言。それを各ブース代表が支持し私は皆に笑われました。 https://t.co/xmjFgEpApd— 小松原博之 (@reckless0728) 2026年2月10日
今回のワンフェス、主催側の対策でディーラーダッシュやフラゲが激減したのはすごくいいことだと思うけど。— いんちき番長＠マンボウ（すいよう西田）いんちきおもちゃ大図鑑15周年！ (@INCHIKIBANCYO) February 9, 2026
・「トイレに行っていいですか？」とスタッフに聞きに行った人が退場処分。
・自ブースに並んだお客さんの列を整理したディーラーが退場処分。
は、理不尽すぎた。#WF2026W#ワンフェス2026冬
#WF2026W#ワンフェス2026冬— いんちき番長＠マンボウ（すいよう西田）いんちきおもちゃ大図鑑15周年！ (@INCHIKIBANCYO) 2026年2月9日
リプライや反応が多いので補足です（自分の件）。
・卓前に出て自分の品物を整えている時に注意してきた黒服スタッフは「悪意が無いことは重々承知していますが、上の人間から強く言われていますので……。私も厳しすぎると思うんですが」と丁寧な感じ。…
茜ちゃんとのデート中、天使と悪魔が頭の中でずっとヤジを飛ばしてくる【ボイロ一人称劇場】 - ニコニコ動画
仁奈にプレゼントを渡す中野— ammoT(あもっと) (@1k_ammoT) 2026年2月9日
#よなかの pic.twitter.com/Nvm4sAMhE4
距離が近い女友達ちゃん＆っス口調の後輩ちゃん pic.twitter.com/1Cw9QAGWDk— むにんしき (@muninshiki) 2026年2月9日
どんな格好でもしてくれる彼女 5 pic.twitter.com/Qyav85fkd8— ひととせひるね (@httsHirune) 2026年2月8日
陰キャに厳しい pic.twitter.com/l5a2khFKBg— 真田 九五 (@Kugo_eya) 2026年2月9日
女子トイレでの"陰キャに厳しい"女子のイラスト、海を超えて韓国語や英語でもトラウマを呼び起こす「万国共通なのかこれ」 - Togetter
『悪霊探し』— えろき@単行本11巻発売中👻 (@eroki_trick) 2026年2月9日
画像の中に悪霊が隠れてるよ！
(せいかいはリプ欄) ※再掲 pic.twitter.com/xArX2RDcz1
【CV.立木文彦・半田空】『俺、悪役騎士団長に転生する。』PV公開！ - YouTube
TVアニメ「シドニアの騎士」新録音源！特別先行解禁！【オケコン開催記念】 - YouTube
『HELLDIVERS 2』 - バスティオン戦車紹介トレーラー - YouTube
『ROMEO IS A DEAD MAN』 - ローンチトレーラー - YouTube
『BLAZBLUE（ブレイブルー）ENTROPY EFFECT X』- ストーリートレーラー - YouTube
『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデート 紹介映像 - YouTube
『モンスターハンターワイルズ』1周年直前メッセージ | Ver.1.041アップデート紹介 - YouTube
5人の新ヒーロー ゲームプレイ・トレーラー｜シーズン1「征服の道」｜『オーバーウォッチ』 - YouTube
外国人「日本のノベルゲーって登場人物は18歳以上と書けばいいと思ってるよね」 : 海外の万国反応記＠海外の反応
初星学園 「赤裸々」Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - SEKIRARA) - YouTube
ばれる、けもの(1/3) pic.twitter.com/D1iRm5xDnM— ねこてぃ！ (@super_neko_T) 2026年2月9日
ときのりこ pic.twitter.com/xnVGh6ubsu— たわわ潤 (@wool103) 2026年2月10日
[第72話]限界OL霧切ギリ子／インディーズ版 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ＋
『限界OL霧切ギリ子』— 限界OL霧切ギリ子【公式】 (@Giriko_GenkaiOL) 2026年2月10日
本☆連☆載☆移☆行‼
２月17日配信の73話より
少年ジャンプ＋の本連載作品として
掲載開始されます！
皆さまの応援パワーによって
「インディーズ」の枠を飛び出した
ギリ子たちの活躍にご期待ください！
こちらのアカウントでは来週より
更新報告を中心に活動してまいります pic.twitter.com/xgrDpsGANG
こんな装備で戦えと！？ pic.twitter.com/gFXqeLkVUf— いとよ（バーチャル僧侶）@VRChat (@itoyo_monk) 2026年2月9日
https://t.co/7eszlPjmyj pic.twitter.com/XngeUiod9Y— D (@Dkashiramozid) 2026年2月9日
＼コ コ ロ ズ モ ル／ https://t.co/9HalOJj40j pic.twitter.com/C25GGAg7wI— ᴴ ᵢ ⱼ ₒ _ ₛ ₕ ₒ ₖ ᵤ (@oOhijo_shokuOo) 2026年2月9日
No.418話、原稿完成。 pic.twitter.com/Tt67MALJ5V— 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) 2026年2月10日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【ミラノ・コルティナ五輪】表彰式の集合写真、それぞれの国民性がよく出ていると話題に「銅メダルが1番ドヤってる」「日本の集合写真撮られ慣れ感」 - Togetter
相次ぐメダル破損 大会組織委が原因調査 ミラノ・コルティナ五輪 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】羽賀研二容疑者を不同意わいせつ容疑で逮捕 沖縄県警（2026年2月10日掲載）｜日テレNEWS NNN
元プロレスラーの〝借金王〟安田忠夫さんが６２歳で死去 大相撲、総合格闘技でも活躍 | 東スポWEB
◆新商品（衣・食・住）
挿すだけですぐ使える手元スイッチ付きのアルミ製Type-Cイヤホンマイクを発売｜サンワサプライ株式会社
洗濯槽のカビ・ニオイ対策は「落とす」から「防ぐ」へ。洗濯槽に入れっぱなしでカビ・ニオイを防いで、洗濯槽と衣類のキレイが続く 『NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用』新発売｜ニュースリリース｜ニュースルーム | ライオン株式会社
罪悪感ゼロ！無糖の強炭酸「CRYSTAL SPARK」シリーズから春夏限定フレーバー「グレープソーダ」を新発売！歴代限定フレーバー人気No.1「ラムネ」が再登場、通年発売開始！｜2026年｜ニュース｜企業情報｜アイリスオーヤマ
「明星 中華三昧タテ型」シリーズ3品 (3月2日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
(PDFファイル)昨年ご好評いただいた「ローストビーフ丼」が復活！「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新登場 | 吉野家
(PDFファイル)缶詰「月花さばトマト煮」 2026年3月1日（日）新発売
(PDFファイル)急拡大する抹茶チョコ市場に3年ぶりにトッポが復活！“最高段位茶師”厳選の京都宇治抹茶を使用した「トッポ＜厳選香る抹茶＞」登場 2月17日(火)より全国発売
