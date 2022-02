ほぼ100％人工雪で行われた北京オリンピック会場を人工衛星で撮影するとこんな感じ

Artificial snow at Winter Olympics stands out in striking satellite image | Live Science https://www.livescience.com/artificial-snow-satellite-image-winter-olympics 人工雪が使われてるのは、北京の北西にあるXiaohaituo Mountainエリア(延慶県張山営の西大荘科村)。この地域はもともとアルペンスキーやスライディングスポーツで使われていたのですが、2022年2月は平均3.3センチしか雪が積もりませんでした。このため人工雪を使用することになったわけです。 実際に、1月29日に撮影された人工衛星画像を見ると、山の中で競技のルートにだけくっきりと人工雪が浮かび上がっていることがわかります。

・関連記事

オリンピックは都市にとって有害なので毎回同じ場所で開催すべきという主張 - GIGAZINE



莫大な経済効果が期待されるオリンピックに対し「コストに見合った経済効果が得られない」という指摘 - GIGAZINE



FBIが2022年北京冬季オリンピックはサイバー攻撃の絶好の標的だと警告、参加選手には使い捨てスマホを使うよう勧告 - GIGAZINE



記録破りの降雪量で雪と絶望に閉ざされたカナダのムービー&写真まとめ - GIGAZINE



中国ではロケットと小型トラックでどうやって雨を降らせているのか - GIGAZINE

2022年02月10日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.