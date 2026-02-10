2026年02月10日 17時00分 試食

スタバの甘口缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」試飲レビュー



サントリーのショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME」に、新フレーバーとなる「キャラメルラテ」が2026年2月10日(火)に登場します。シリーズ初のフレーバーラテとのことで、実際に飲んでその味を確かめてみました。



スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ 185g缶 商品情報（カロリー・原材料） サントリー

スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテのパッケージデザインはこんな感じ。





原材料は牛乳、砂糖、脱脂粉乳、コーヒー、クリーム、全粉乳、デキストリンなど。





カロリーは100g当たり38kcal。内容量は185gなので、1本当たりで計算すると約70kcalになります。





中身が気になったので、透明なグラスに注いでみました。色は薄いベージュ。





飲んでみると、キャラメルの甘い香りと共に甘さが広がり、まろやかなミルクの風味が感じられます。後味はスッと引いていくので余韻はあまりありませんが、飲んだ後にキャラメルの香りが残ります。コーヒーの香りは薄く苦味もほとんどないので、コーヒーが苦手な人でもかなり飲みやすいラテに仕上がっていると感じました。





スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテは2026年2月10日(火)から、全国で購入可能。希望小売価格は税別155円です。また、Amazon.co,jpだと以下のページから税込167円で購入できます。



Amazon.co.jp: サントリー スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ コーヒー 185g : 食品・飲料・お酒





また、30本セットだと記事作成時点で税込3798円、1本当たり約127円で購入可能です。



Amazon.co.jp: サントリー スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ コーヒー 185g×30本 : 食品・飲料・お酒

