2022年02月10日 15時00分 乗り物

マツダ車で「特定のラジオを受信するとシステムが利用不能になる不具合」が発生、その原因とは?

by 根川大橋



アメリカの一部地域で、「マツダ車で特定のラジオ局に周波数を合わせると、車載システムが使用不能になる」という奇妙な不具合が報告され、話題となっています。



KUOW - Stuck in KUOW purgatory: Seattle Mazda drivers can't change the radio dial

https://www.kuow.org/stories/we-didn-t-mean-to-ruin-your-mazda-s-stereo



You’re listening to KUOW … like it or not: Mysterious glitch has Mazda drivers stuck on public radio - GeekWire

https://www.geekwire.com/2022/youre-listening-to-kuow-like-it-or-not-mysterious-glitch-has-mazda-drivers-stuck-on-public-radio/



マツダ車で車載システムが使用不能となる不具合は、アメリカのワシントン州を中心に報告されています。例えば、ワシントン州オリンピアに住むステファニー・マーキス氏は、2022年1月に2015年に購入した「Mazda3」でワシントン州に拠点を置く公営放送局「KUOW」のラジオを受信した直後から車載システムが再起動を繰り返すようになったとのこと。その後、マーキス氏は情報を収集するべく、オンライン掲示板・Redditに不具合情報を共有するスレッドを立てました。





マーキス氏の呼びかけに応えて、Redditには「KUOWの電波を受信したら車載システムが使用不能になった」という報告が多く寄せられ、ついにはKUOWの技術責任者であるデーン・ジョンソン氏がスレッドに参加して情報収集に当たる事態に。その後も多くの情報が寄せられた結果、2014年~2017年に販売されたマツダ車で問題が発生していることが明らかになりました。



この問題を受けて、KUOWは2022年2月8日に、HD Radioの開発企業であるXperiと協力して不具合の原因究明に取り組むことを公式サイト上で報告しました。また、北米地域におけるマツダの事業拠点・マツダノースアメリカンオペレーションズ(MNAO)は「2022年1月24日~2022年1月31日の間に、シアトルのラジオ局(KUOW)が拡張子のない画像ファイルを送信しました。この画像ファイルが2014年~2017年に販売された古いソフトウェアを搭載しているマツダ車に影響を与えました。MNAOは、ディーラーにこの問題についての警告を発しています」という声明を発表し、不具合の原因がKUOWの発した電波にあると主張しています。



なお、MNAOは今回の不具合の影響を受けた車両に対して、無償での部品交換対応を行う予定です。