無料で広告なし・ログイン不要のYouTube再生ができるAndroidアプリ「FreeTube Android」



Googleアカウントにログイン不要で広告なしで動画を無料で視聴できるYouTube専用プレイヤーである「FreeTube」からフォークして誕生したAndroidアプリが「FreeTube Android」です。GoogleによるCookieやJavaScriptを使ったトラッキングから解放されプライバシーの保たれた環境でYouTubeを再生できるFreeTubeのメリットはそのままにAndroidアプリとして実行可能となっています。



GitHub - MarmadileManteater/FreeTubeAndroid: A soft fork of FreeTube which brings it to Android (formerly FreeTubeCordova)

https://github.com/MarmadileManteater/FreeTubeAndroid



◆インストール

インストールを行う前にGitHubのサイトを確認すると以下の注意書きがあります。



🛈 Note FreeTube Android is currently in Beta. While it should work well for most users, there are still bugs and missing features that need to be addressed.

つまりまだ不具合が残っている状況でありインストールは自己責任で行うということになります。問題がなければGitHubのリリースページから最新のapkファイルをダウンロードします。記事作成時点では最新バージョンは0.23.12.1なのでダウンロードするファイルは「freetube-0.23.12.1-Android.apk」です。





ダウンロードが完了すると「このアプリをインストールしますか？」というメッセージが表示されるので「インストール」を選択します。なお、apkファイルを使用してアプリをインストールするにはあらかじめAndroidの設定で「不明なアプリのインストール」を許可しておく必要がありますが、悪意のあるアプリをインストールしてしまう恐れがあるため自己責任を伴う作業となります。





インストールが始まると「インストールしています…」というメッセージがプログレスバーとともに表示されます。





インストールが完了すると「アプリをインストールしました。」というメッセージが表示されるので、「開く」ボタンを押してメッセージを閉じるとアプリが起動します。





◆起動と設定

起動直後の画面は以下の通り。日本語のローカライズは問題なさそうに見えます。「登録チャンネル」の画面ですがインストール直後なので登録チャンネルリストは空の状態です。





先に設定画面を確認してみます。かなり多くの設定項目がありそうです。すべてを見ていくと膨大な項目数となるので目についたカテゴリーについて詳しく確認していきます。





・一般

「一般」の設定項目。「データ取得方式の選択」は「内部 API」と匿名性を重視した「Invidious API」から選択可能です





下にスクロールすると「急上昇の地域設定」がありますので、デフォルトの「アメリカ」から「日本」に変更しておくといい感じになります。





・テーマ

「テーマ」の設定項目。見た目のカスタマイズはかなり自由度が高く、自分の好みの設定ができます。





・プレイヤー

「プレイヤー」の設定項目は動作に関するものが中心です。





「デフォルト表示モード」は以下から選択可能。



・デフォルト

・シアター

・フルウィンドウ



「動画形式の設定」の選択肢は以下の通り。



・DASH形式

・旧形式

・音声形式



「動画品質の設定」の選択肢は以下の通り。



・4K

・1440p

・1080p

・720p

・480p

・360p

・240p

・144p

・自動



「動画再生速度間隔」の選択肢は以下の通り。



・0.1

・0.25

・0.5

・1.0





「スクリーンショットの有効化」をオンにすると動画再生時に気に入ったシーンがある際、すぐに動画からそのシーンだけを画像として切り出して保存可能。





オンにすると追加の設定項目として、以下の項目が表示されます。



・スクリーンショットの形式

・スクリーンショットの品質(するリーンショットの形式がPNG以外で有効)

・ファイル名のパターン





・集中モード

「集中モード」ではいろいろなUIを非表示して動画に集中できるようになります。例えば「急上昇動画」「人気動画」「再生リスト」「登録チャンネル」「ショート動画」「ライブ配信」「コミュニティ」などを消すことができるので、「チャンネルのライブには興味が無い、動画だけ見たい」という場合に役立ちます。





・プライバシー

「プライバシー」の設定項目。利用した痕跡をスマホに残すかどうかの切り替えと、キャッシュや履歴などを削除するボタンが配置されています。利用者のプライバシー保護を重視している開発姿勢が伝わってきます。





◆動画の視聴

視聴する動画を見つけるために検索バーを使ってみることにします。試しに「GIGAZINE」と入力してみたところ候補が表示されます。





検索したところ「検索結果」としてGIGAZINEのチャンネルが表示されました。





チャンネルの動画を無事視聴することができました。それにしても18年前の記事の動画がトップに表示されたのが驚きです。動画の並び順を変更する手段があるのか調べてみましたが、少なくとも「検索結果」近辺には見当たりませんでした。





「チャンネル登録」のボタンを押してみるとちゃんと登録することができました。登録した後はボタンが「登録解除」に切り替わります。





画面下部のメニューから「登録チャンネル」を選択すると、登録したGIGAZINEチャンネルが表示されました。「動画」タブにはGIGAZINEチャンネルに登録された動画が一覧で表示されています。





「ショート動画」に切り替えたところ。





◆まとめ

「FreeTube Android」はYouTubeへのログインをすることなしにYouTubeの動画を視聴可能で、かつプライバシーにも配慮した高機能なアプリを目指していることがわかりました。まだベータ版であるということもあり記事作成時点では不安定な要素もありますが、魅力的な点が多々あるので気になる方はチェックしてみてください。