2026年02月16日 22時00分 ソフトウェア

YouTubeのショート動画を動画一覧から削除する方法



「YouTubeのショート動画を連続再生していたら時間が過ぎ去っていた」という経験がある人は多いはず。そんな時に役立ちそうな「YouTubeのトップ画面や検索結果からショート動画を非表示にできるブロックリスト」が公開されていたので使ってみました。



GitHub - i5heu/ublock-hide-yt-shorts: Maintained - uBlock Origin filter list to hide YouTube Shorts

https://github.com/i5heu/ublock-hide-yt-shorts/



以下はYouTubeのトップ画面のスクリーンショットです。上から2段目にショート動画が並んでいて、ついついクリックしそうになります。





ブロックリストを適用した状態が以下。トップ画面からショート動画が消えました。





ブロックリストは広告ブロック拡張機能「uBlock Origin」のカスタムフィルターとして公開されています。uBlock Originは各種ブラウザで使用可能ですが、今回は推奨ブラウザであるFirefoxで使ってみます。



まず、FirefoxにuBlock Originをインストールするために以下のリンク先にアクセスします。



uBlock Origin – 🦊 Firefox (ja) 向け拡張機能を入手

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/ublock-origin/



「Firefoxへ追加」をクリック。





以下のポップアップが表示されたら「追加」をクリック。





「OK」をクリック。





画面右上に追加されたuBlock Originのボタンをクリックしてから設定ボタンをクリック。





ダッシュボードが開いたら「フィルターリスト」をクリックして「インポート」をクリック。





入力欄に「https://raw.githubusercontent.com/i5heu/ublock-hide-yt-shorts/master/list.txt」と入力してから「変更を適用」をクリック。





これでYouTubeのトップ画面からショート動画が消えました。





ブロックリスト適用前だと、検索結果一覧にもショート動画が表示されます。





ブロックリストを適用すると、検索結果一覧からショート動画が消えました。





ショート動画を再生できなくなったというわけではなく、ブックマークなどから明示的にアクセスしたり各チャンネルのショート動画一覧ページにアクセスすれば通常時と同様にショート動画を再生できます。





なお、このブロックリストはニュース共有サイトのHacker Newsでも話題になっており、コメント欄では「ショート動画を通常動画の動画フレームで再生する方法」や「ショート動画を非表示にするユーザースクリプト」なども共有されています。

