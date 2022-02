2022年02月23日 20時00分 メモ

YouTubeのUIを破壊して時間の浪費を回避する力業をアプリ開発者が公開



「ちょっと気分転換にYouTubeで動画を見るはずが、気づいたら何時間もたっていた……」という経験がある人は多いはず。YouTubeでは動画の右側の欄などに関連動画が表示されるため、動画を1つ見るだけで終わらなくなってしまうことがよくあります。そんなYouTubeで時間を浪費するのを防ぐ方法を、UIの設計を得意とするアプリ開発者が伝授しています。



How to Spend Less Time on YouTube - Self control for addiction

https://pawelurbanek.com/youtube-addiction-selfcontrol



「たったひとつの解説動画を見るためにYouTubeにアクセスしたのに、結局YouTubeからお勧めされた動画を片っ端から見る羽目になっているのは私だけでしょうか?」を語るのは、15年以上のキャリアを持つポーランドのアプリ開発者のPaweł Urbanek氏。昔から自制心が弱いというUrbanek氏は、つい無駄なネットサーフィンをしてしまうのを防ぐために、わざわざ制限時間が来たらウェブサイトをブロックしてしまうiOS用アプリ「Self Control App for iPhone」を開発したことまである人物です。





Urbanek氏は最初、関連動画の魅力的なサムネイルにあらがうために定期的にCookieをリセットして、YouTubeのレコメンデーション機能がパーソナライズされないようにしていました。しかし、すぐにアルゴリズムが面白そうな動画を見つけてきてしまうため、無駄な努力に終わったとのこと。



そこでUrbanek氏は、最後の手段としてYouTubeのUIを破壊し、できるだけ長くコンテンツを消費してもらおうとするYouTubeの戦略を打破することを思いつきます。そのためにUrbanek氏が注目したのは、ブラウザの拡張機能の「uBlock Origin」です。uBlock Originは広告ブロッカーと紹介されることが多い拡張機能ですが、広告以外にも任意の要素をブロックしてしまうことができるため、見たいコンテンツ以外は見えなくしてしまうことが可能です。



uBlock Origin - Chrome Web Store

https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm



uBlock Origin – Get this Extension for Firefox (en-US)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/



uBlock Origin - Microsoft Edge Addons

https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/ublock-origin/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchacaeak



拡張機能「uBlock Origin」 - Opera アドオン

https://addons.opera.com/ja/extensions/details/ublock/



Urbanek氏が提案しているテクニックを試すため、実際にuBlock Originを導入してみます。この拡張機能はFirefox版・Chrome版・Edge版・Opera版がありますが、今回はFirefoxにインストールしていくので、まず配布ページにアクセスして「Firefoxへ追加」をクリックします。





「追加」をクリックします。





「OK」をクリックすれば導入完了です。





続いて、YouTubeにアクセスしてから拡張機能のボタンをクリックし、赤枠のボタンをクリックして「要素抽出モード」を起動します。





この状態でマウスを重ねるとその部分が赤色になるので、右側の関連動画を指定してクリックします。





「作成」をクリックすると、関連動画をブロックするフィルターが表示されます。





その結果が以下。右側の関連動画がすべて非表示になっており、これなら、右側の関連動画をうっかりクリックして目的外の動画を見てしまうおそれはなさそうです。





Urbanek氏は、自分がYouTubeの関連動画の誘惑を避けるのに使っているフィルターも公開しています。



! 2021-11-29 https://www.youtube.com

! 2021-11-29 https://www.youtube.com

www.youtube.com###secondary



! 2021-12-06 https://www.youtube.com

www.youtube.com##ytd-browse[page-subtype="home"] #primary



! 2021-12-08 https://www.youtube.com

www.youtube.com##.ytp-show-tiles.ytp-endscreen-paginate.videowall-endscreen.ytp-player-content.html5-endscreen



導入するには、上記のフィルターをコピーしてから、赤枠のボタンをクリックして設定用のダッシュボードを開きます。





続いて、「マイフィルター」をクリックすると、先ほどの要素抽出モードで指定したフィルターが入っているので、削除します。





先ほどコピーしたUrbanek氏のフィルターをペーストして「変更を適用」をクリックします。





すると、関連動画が非表示になったうえで、動画が中心に表示されました。





Urbanek氏は「YouTubeがこの手法への対策を導入してくるのがいつになるのかは分かりませんが、機能するうちは是非一度試してみてください」とコメントしました。Urbanek氏の記事はソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になり、さまざまな人が同様の動作をする拡張機能を提案しましたが、Urbanek氏は「私はブラウザの拡張機能を追加する時はいつも慎重になります。その点、uBlock Originはオープンソースであり、大規模で技術的なユーザー基盤も持っています」と述べて、uBlock Originを推奨しました。