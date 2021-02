1000万回以上ダウンロードされたバーコードリーダーアプリに突然マルウェアが仕込まれる

Google Play上で1000万回以上のダウンロード数を誇っていたバーコードリーダーアプリ「Barcode Scanner」に突然マルウェアが仕込まれるという事態が発生しました。この事態は2020年12月に行われたアプリのアップデート以降発生したとみられており、記事作成時点でこのアプリはGoogle Play上から削除されています。 Barcode Scanner app on Google Play infects 10 million users with one update - Malwarebytes Labs | Malwarebytes Labs https://blog.malwarebytes.com/android/2021/02/barcode-scanner-app-on-google-play-infects-10-million-users-with-one-update/

2021年02月09日 11時20分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

