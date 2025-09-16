2025年09月16日 19時00分 メモ

EUは原子力のグリーンエネルギー扱いを継続へ、異議を唱えた訴訟をEU一般裁判所が棄却



原子力と天然ガスを「グリーン」扱いするEUの施策に異議を唱えてオーストリアが起こした訴訟を、EUの一般裁判所が棄却しました。この判決により、一般的には「グリーン」と見なされないようなプロジェクトに巨額の投資が行われる可能性が指摘されています。



EUは、「環境的に持続可能な経済活動」を明確にするために「EUタクソノミー」で分類・定義を行い、「グリーン」、つまり環境に配慮した投資を推進しています。



一般的に、エネルギー分野で「グリーン」といえば太陽光、風力、地熱、水力、海洋、バイオマスなどから作られるグリーンエネルギーを指しますが、EUタクソノミーでは原子力と天然ガスも「グリーン」扱いになっています。



2023年、オーストリアがこのことについて欧州委員会を相手取り、訴えを起こしました。当時、オーストリアの気候エネルギー大臣だったレオノーレ・ゲウェスラー氏は「これは法の裏を突いて、原子力と天然ガスを『グリーンウォッシュ(環境配慮しているように見せかける)』する試みであり、無責任で不合理です。我々としては、法的にも問題があるという見解です」と主張。ルクセンブルクもこの訴えを支持していました。



EUの一般裁判所はこのたび、訴訟についてオーストリアの主張を却下しました。





判決について、気候対策の草の根運動を行っている団体・WePlanetは「裁判所が原子力をクリーンエネルギーとして認めた」と喜びの声明を発表しています。WePlanetは、今回の訴訟において、提訴側に立った環境保護団体・グリーンピースの公式な介入者として裁判所に認められています。



メンバーの1人でスウェーデン出身のイア氏は訴訟の経緯について、「欧州議会が原子力を『持続可能な経済活動』のためのタクソノミーに含めたことは、科学にとって大きな勝利であり、私や同世代の人々にとっていいニュースでした。しかし、世界有数の環境保護団体であるグリーンピースが、この重要な投資リストから原子力を排除すべくEUを提訴したのは大きな衝撃でした」と述べています。WePlanetは裁判所から公式に訴訟への参加を認められ、原子力と気候を守るための主張を行ったとのこと。



なお、WePlanetは、化石燃料に対して巨額の投資を行っているヘッジファンドから資金提供を受けていることが指摘されています。



