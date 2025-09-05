2025年9月5日のヘッドラインニュース

PC室でコソコソお絵描きしてたら「絵描いてんの！？」って言われて「うわ〜見られた…」って思ったんだけど、近くにいたお漫画部の奴が「見せてくれ！」って来て。

「う、うん…」って見せたら「おれァこの絵好きだ！絵を描く奴は仲間だ！」ってルフィみたいなこと言われて泣きかけたことがある。