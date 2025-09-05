2025年9月5日のヘッドラインニュース
ジャッキー・チェン主演の傑作アクション映画「酔拳」が、YouTubeのシネフィルWOWOWプラスチャンネルで2025年9月5日(金)21時から無料公開されます。配信されるのは吹替版で、ジャッキー・チェンを石丸博也さん、師匠役のユエン・シャオティエンを青野武さん、殺し屋役のウォン・チェンリーを磯部勉さん、師範代役のディーン・セキを水島裕さんが吹き替えています。
【公式 1か月限定無料公開】酔拳（吹替版） - YouTube
時は流れ、ジャッキー・チェンが「教える側」になった映画『ベスト・キッド：レジェンズ』が2025年8月29日(金)から公開中。この機に見比べると、かつてのジャッキーが弟子として教わった内容を伝えるようになったのだと実感できるはずです。
ジャッキー・チェンが歌って手形を取って映画愛を語った映画『ベスト・キッド：レジェンズ』舞台挨拶レポート - GIGAZINE
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
小惑星が大気圏に突入するのが多数の人に目撃される、事前に見つけられたのは人類史上9回目 - GIGAZINE
パレスチナ解放運動にも使われるスローガン「川から海まで」は「ヘイトスピーチと見なせない場合もある」とMetaが結論 - GIGAZINE
イーロン・マスクが「ナチスによるユダヤ人虐殺は偶発的なものだった」という親ナチス的言説を含むインタビュー映像を拡散した後に削除 - GIGAZINE
人間の嗅覚は想像以上に敏感で「匂いの追跡」や「訓練による追跡能力の向上」も可能 - GIGAZINE
デジタル世界の「自由」は徐々に失われており「DRM義務化」「VPN非合法化」「アプリ更新への政府介入」といった最悪の状況に突き進む可能性がある - GIGAZINE
Vtuber等の仮想的なアバターを用いた「デジタルヒューマン」を中国が規制へ - GIGAZINE
猛暑日にエアコンの設定温度をメーカーによって遠隔ロックされてしまう事態が発生 - GIGAZINE
「働きアリが跡目争いに勝利して女王アリになると寿命が5倍に延びる」という不思議なアリの謎が明らかに - GIGAZINE
筋肉は使わないとすぐに落ちる、自宅でできる筋
力維持の方法とは？ - GIGAZINE
「爆発的な打撃力」で当たれば必ずホームランになるバットがついに発明される、その威力とは？ - GIGAZINE
Googleはウェブを安全にするために「URLをなくすべき」と考えている - GIGAZINE
完全個室で東京～大阪間を結ぶ快適な夜行バス「ドリームスリーパー」に乗ってみた - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
V R な 彼 女 レ ク イ エ ム - ニコニコ動画
PC室でコソコソお絵描きしてたら「絵描いてんの！？」って言われて「うわ〜見られた…」って思ったんだけど、近くにいたお漫画部の奴が「見せてくれ！」って来て。— うきた乳業🍼🐮❄ (@UkitaMilk) 2025年9月4日
「う、うん…」って見せたら「おれァこの絵好きだ！絵を描く奴は仲間だ！」ってルフィみたいなこと言われて泣きかけたことがある。
路線バスに乗ったときあるある— 堀 若菜 (@hori__wakana) 2025年9月4日
後部座席は足の置き場に悩む席が多い pic.twitter.com/u00ObQk0D5
保志総一朗さんから、みなさまへ。— マクドナルド (@McDonaldsJapan) 2025年9月5日
2025.9.5 17:30 Release!! pic.twitter.com/15FkzduTmv
ぬい活からアイマス始めた如きで叩かれてたらホメ春香と吉川晃司と布袋寅泰から入ってる俺らはどうなるんだ— 🌿学術アイドルマスター合同 Vol.2 寄稿者募集中！ (@kusa_gomi) 2025年9月4日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ノーベル賞支えたハエ研究のDB危機 ハーバード大への米政権圧力で：朝日新聞
世界最大の氷山「Ａ２３ａ」が分裂、複数の巨大な塊に - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
ヨドバシカメラ、下請法違反で勧告へ ＰＢ製品、業者に不当減額―公取委：時事ドットコム
Implementing The United States–Japan Agreement – The White House
自動車関税15％に引き下げへ トランプ氏 大統領令に署名 赤澤氏 日米合意の投資関する文書署名 【詳しく】 | NHK | 関税
日本車関税１５％に下げ ２週間内に実施、大統領令署名―コメ購入７５％拡大、日米合意反映：時事ドットコム
ドンキホーテで相次ぐ外国人観光客のトラブル「未払い逃走」「会計前に食べる」運営が現状把握も打つ手なしか | 週刊女性PRIME
読む政治：「まるで課金」 参政党収入、35％が党費 一般党員は月1000円 | 毎日新聞
トランプ氏、国防総省を「戦争省」に改称へ ホワイトハウス 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
アフガン地震、死者2200人超に 過去数十年で最多 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
石破首相、衆院解散を本格検討も実現にハードル…「居座り」批判への対抗手段狭まる : 読売新聞
幸福実現党公認で当選の市議、盛岡市議会議長に就任 初の女性議長 [岩手県]：朝日新聞
米ワクチン政策が混乱、コロナ再拡大の恐れも 厚生長官｢接種効果無し｣ - 日本経済新聞
「遺体取り違え」葬儀会社で相次ぐ 火葬後に判明も、現場で何が - 日本経済新聞
【動画】上越線の蒸気機関車D51脱線事故、運輸安全委が調査へ 「デゴイチ」の愛称で動態保存 - 産経ニュース
「いつまでキングメーカー気取り」麻生太郎（84） 総裁選前倒しを公然要求も自身の引退求める声が…失言癖で石破首相以上の“嫌われぶり” | 女性自身
【速報】自民小渕氏、首相に辞意伝達|47NEWS（よんななニュース）
遺族がいらだった警察の鈍さ 娘が消え、「説得材料」示すも動かず [神奈川県]：朝日新聞
世論が望まぬ「石破おろし」で盛り上がる自民党...次の選挙しだいで、日本政治はここまで変わる｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
参政党集会への施設貸し出しに共産党支持者ら抗議 堺市「条例に反せず断る理由ない」 - 産経ニュース
クレジットカード3社「訪日客手数料」検討 赤字拡大で豊作貧乏、解消狙う - 日本経済新聞
習近平氏とプーチン氏、１５０歳まで生きる可能性について会話 マイクに拾われる - CNN.co.jp
自民ベテラン6氏、石破首相の自発的辞任を要求 総裁選前倒しで一致 | 毎日新聞
イスラエル国防相、フーシ派に旧約聖書の「10の災い」もたらすと表明「長子は皆殺し」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
夜景デート誘われ…待っていたのは暴力団員 強盗傷人疑い6人逮捕 | 毎日新聞
旧統一教会総裁が強力弁護団準備 5日で辞任の大統領元秘書官も | 毎日新聞
埼玉 八潮 大規模陥没で原因究明委員会 「硫化水素で腐食した下水道管によるもの」 中間取りまとめ | NHK | 埼玉県
静岡県中部で突風発生か 社会部 災害担当デスク解説【動画】 | NHK | 静岡県
前岸和田市長、入札情報漏えい疑いで逮捕…女性問題で２度の不信任決議受けて失職 : 読売新聞
米フロリダ州、ワクチン接種義務を全廃 就学時も義務付けず - CNN.co.jp
相次ぐ重大不祥事に警察庁長官が危機感、臨時本部長会議で「組織の規律が緩んでいるのでは」 : 読売新聞
米司法省、トランスジェンダーの銃所持禁止を検討 憲法上の権利奪う恐れと専門家 - CNN.co.jp
千葉県匝瑳市：津波避難タワー、完成１０年でもう使用不能…住民「こんなに早く駄目になるとはあまりにひどい」 : 読売新聞
トランプ米大統領、国防総省を「戦争省」に改称へ＝政府高官 | ロイター
国防総省を「戦争省」に トランプ米大統領、改称の大統領令に５日署名 - CNN.co.jp
JAL、また飲酒トラブル 問題機長は｢禁止令｣破り10回程度 - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
下山中に自力で歩けなくなり、ヘリで救助され救急搬送、原因は熱中症と脱水症状…記録内容に「こういう山のプロでもこうなるのか」 - Togetter [トゥギャッター]
🌙深夜・早朝でも空港アクセスに困らない！深夜バス再開 🚍#KIX とりんくうタウン・泉佐野駅を結ぶ「関西空港泉佐野線」深夜バスが、8/26から再開しています✈✨— 関西空港／大阪空港／神戸空港 【公式】 (@KIX_ITAMI_KOBE) 2025年9月3日
📌詳しくは公式サイトを✅https://t.co/AqaBPa9fsB
※お支払いは交通系ICカードのみとなり、車内でのチャージは不可となります。 pic.twitter.com/wXELMm67KP
ほんと— 余市駅を存続する会 (@JrJr47919919) 2025年9月4日
そう思います④ https://t.co/036JvJXGGR
髪色をオリーブベージュにして透明感出したいと思っても、秒でアジア人特有の黄味が出てきて2日も経てば平成一桁ガチババア仕様の汚い明るめ茶髪に成り下がる - Togetter [トゥギャッター]
万博であまりストレスを感じない理由は客層やリテラシーなど色々あると思うが、何よりキャリーケースを引いてる人がいないからだと感じた話 - Togetter [トゥギャッター]
保険証をコンビニでコピーした後『俺はこういう時に失くすんだぞ』と思いながらコピー機を開くと保険証がない→焦って店員さんに防犯カメラで見せてもらおうとしたら… - Togetter [トゥギャッター]
レンタカーを勝手に売られた事件、神奈川県警の必死の捜索により無事戻って来る 更に盗難車が複数台見つかった模様 - Togetter [トゥギャッター]
途上国で聞かれる事あるある→・結婚しているのか・この国の女性は好きか・結婚した方がいいぞ・日本人は何歳になったら結婚するんだ・けっｋ - Togetter [トゥギャッター]
違法な行為をしている不動産業者を都庁の相談所に通報したら「いちいち電話してくるな」と言われた→宅建業者のクレームは宅建協会、免許権者に通報すべき - Togetter [トゥギャッター]
性的嗜好とか性自認とか関係なしに、人形が好きだったり、ネイルしたかったりする男の子やスカートが嫌いな女の子がそれを自分の趣向の一つって言えるといいよね、という話 - Togetter [トゥギャッター]
カフェで「ICOCAでお願いします」と言われた店員が分からず裏で交通系マネーの講習会が始まる→「交通系」って言ってくれるお客さんは神 - Togetter [トゥギャッター]
なぜ中年は“Tシャツのタックイン”に抵抗があるのか？ 研究者・高畑鍬名が語る、Tシャツの日本史｜Real Sound｜リアルサウンド ブック
8月26日の記録的な豪雨で運転を見合わせている宗谷線の幌延～稚内間は、復旧工事が完了する見込みが立ち、運転再開日が決まりました。— JR北海道 列車運行情報【公式】 (@jrhokkaido_info) 2025年9月4日
9月9日 旭川20:06発 稚内行き 特急サロベツ3号のみ運転予定(代行バスは9月9日まで運転)
9月10日 始発から通常通り運転予定
詳しくは↓https://t.co/kdw2tkYzlg
(アキバ取材班) 秋葉原の一部が停電中。ツクモパソコン本店は真っ暗です pic.twitter.com/WSPlNq686X— エルミタージュ秋葉原編集部 (@hermita_akiba) 2025年9月5日
秋葉原停電大事件なのだm(._.)m pic.twitter.com/ECmSTF5kXp— akibajunks (@akibajunks) 2025年9月5日
15年秋葉原で仕事していて停電は初体験…— 秋葉原最終処分場。 (@akihabalast) 2025年9月5日
ということで、復旧して安全が確保できるまでは臨時休業とさせていただきます。#akiba pic.twitter.com/3s1n54A8qE
ラオックスが停電してなくて小道挟んだ隣のオノデンが停電中 ここが秋葉原の停電の境目なのかな pic.twitter.com/hoSy5juCA8— 町屋さん (@exp_machiya) 2025年9月5日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Imagen 4とGemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)の違い【Imagen 4 vs Nano Banana】 #ChatGPT - Qiita
Geminiの合成機能がすごすぎた結果、都市部にクマが出没するフェイク画像が作り放題になっている→加工に凝れば本当に見分けがつかない - Togetter [トゥギャッター]
「このレポートはWikipediaパクリなので受け付けません」「そのWikipediaを書いたのは僕です」最強すぎる返しだし教授から「こいつヤベェぞ」という目で見られたらしい - Togetter [トゥギャッター]
外国人「最新のGoogle画像AIの凄すぎる使い方を見せていく！」 : 海外の万国反応記＠海外の反応
エンジニアとして信頼されていないと「全然レビューが通らなくなる」のを遠目で見てる←品質検査として健全じゃないけど、よくある「負のループ」すぎて辛くなる - Togetter [トゥギャッター]
生産性向上を加速させるAI製品の調達戦略 | BLOG - DeNA Engineering
中教審「学習指導要領」改訂へ 生成AIや多様な学び重視の方針 | NHK | 教育
モーダルUIをシンプルにできる！ 進化を続けるHTMLのdialog要素 - ICS MEDIA
Even G1を1ヶ月使ってみた｜Naoki |電電猫猫
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
それはまぎれもなくヤツさ#ウマ娘 pic.twitter.com/lX940nj7RH— 和尚さん (@oshowsn) 2025年9月4日
〈お知らせ〉— 春先のどか📝holoAN (@harusakinodoka) 2025年9月5日
私、春先のどかは9月末をもってホロライブプロダクションを退職します。
すてきなタレント・スタッフの皆様、そして、
ホロライブプロダクションを応援してくださる皆様がくださった笑顔やわくわくは私の人生の宝物です。
新卒で入社して約4年間、本当にありがとうございました…！ pic.twitter.com/CiEPqhd2R4
Newニンテンドー2DS LL本体の修理サービス終了予定に関するお知らせ ｜お客様へのお知らせ｜任天堂サポート
俺より強いやつらが集まった！— ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) 2025年9月4日
映画『Street Fighter』が @legendary と共に正式に制作開始されました！めでたい！
是非 @Street_Fighter をフォローしてくださいね。
— 中山 貴之 pic.twitter.com/Chp6Mikvt3
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』TV CM【ティザー篇】9/19(金)公開 - YouTube
TVアニメ『暗殺教室』第１期再放送ノンクレジット・ED映像 E組30人Ver.│♪新エンディング・テーマ：あたらよ「ツキノフネ」 - YouTube
本編映像「ワンダーランドへの入り口」篇｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』大ヒット上映中！ - YouTube
本編映像「アリスとの出会い」篇｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』大ヒット上映中！ - YouTube
本編映像「りせの日常」篇｜劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』大ヒット上映中！ - YouTube
【Turkey!】『夏の住処』スペシャルPV - YouTube
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』第1弾PV｜2026年1月放送開始 - YouTube
TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」ティザーPV｜2025年9月28日(日)より地上波先行配信・10月1日(水)よりテレビ放送決定！ - YouTube
Fallout 76 -「C.A.M.P. Revamp」ローンチトレーラー - YouTube
追加コンテンツ紹介 #空の軌跡the1st - YouTube
PS5®パッケージ版『トラックドライバー』 ゴールドエディショントレーラー - YouTube
『Ghost of Yōtei』 ゲームプレイトレーラー - YouTube
『Ghost of Yōtei』 ”銃”ゲームプレイ映像 - YouTube
老境の熟達者「コロウ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube
『Ghost of Yōtei』 ”大太刀”ゲームプレイ映像 - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』ローンチトレーラー - YouTube
『サルファー』 - 体験版配信開始トレーラー | PS5®ゲーム - YouTube
『ゼンシンマシンガール』2ndトレーラー - YouTube
『NTE: Neverness to Everness』ウィッシュリスト登録受付中 | PS5®Games - YouTube
フリーレンって、勇者や神父が本当に良い人で魔族が本当に悪い奴らなのが逆に新鮮だけど、そういう逆張りオタ文化に馴染みのない母が「なんかずっと普通の話じゃない？」と呟いたのが印象的だった - Togetter [トゥギャッター]
VRChatでストリートスナップ記事は可能か｜GANTAN.writing
巻き爪切る動画 pic.twitter.com/VHjBkpyfGR— 川尻こだま (@kakeakami) 2025年9月5日
Ave Mujicaが中国で不評な理由：マルクス主義的アニメ批評スタイルからの考察｜上海在住のえいちゃん
雷とナヒーダ https://t.co/wPXQXxdFHj pic.twitter.com/FZz1VZ0BUz— おいしい笹茶* (@oishiisasa) 2025年9月5日
2025年9月5日
564on564 pic.twitter.com/SPVX7tfD4T— コウタロスω (@hagukoutaross) 2025年9月5日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「アインシュタイン」稲田直樹さんのインスタアカウント乗っ取りか、３２歳男を再逮捕 : 読売新聞
アインシュタイン・稲田直樹さんら70人のインスタを乗っ取った容疑で32歳男が逮捕、昨年性加害疑惑を向けられた本人からも声明「マジで乗っ取りだったのね」 - Togetter [トゥギャッター]
我々のYouTubeに来て頂いた時にこの件に触れ「今捜査中で相手の事もあるから…やってないねんけどな…」と歯切れが悪かったので勝手にクロと思ってました！すみませんでした！！稲田さんはあんな状況の中相手のことも考えられるただただ優しい漢でした！！少しでも疑った方はここで懺悔しましょう！！ https://t.co/GYHTx5FOz2— 鬼越トマホーク 金ちゃん (@kinno06) 2025年9月5日
アストロズ選手バットに不正疑惑…ヤンキース・ブーン監督が指摘も本人「塗装はがれやすい」と否定 検査へ - スポニチ Sponichi Annex 野球
「映画雑誌の原稿料が400字3.5枚で1万円だった。安すぎてびっくりした。二度と書かない」 →他の雑誌の原稿料はもっと安いですよという話が相次ぐ - posfie
歌手の橋幸夫さん死去 82歳「いつでも夢を」などのヒット曲 | NHK | エンタメ
◆新商品（衣・食・住）
無印良品の人気商品「不揃いバウム」を共同開発
「不揃いバウム ブラン＆チョコ」「不揃いバウム ブラン＆チーズ」を発売｜ローソン公式サイト
2025年9月4日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
