「爆発的な打撃力」で当たれば必ずホームランになるバットがついに発明される、その威力とは？

・関連記事

超高難度でカルト的人気を誇る「くまのプーさんのホームランダービー!」が2020年12月で終了すると発表される - GIGAZINE



野球用のバットをDIYで制作するとこうなるムービー - GIGAZINE



全自動で散髪してくれるロボットを自作した猛者が登場、実際に髪を切るとこんな感じ - GIGAZINE



アメリカ最後の野球グラブメーカーに迫ったムービーが公開中 - GIGAZINE



物理学に精通した現役MLB投手が理想のボールを投げるために考えていることとは? - GIGAZINE



トリプルスリーの山田哲人が惚れ込む「市販品グローブ」を作るドナイヤ・村田裕信さんにグローブ作りについて聞いてみました - GIGAZINE

2020年09月05日 15時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.