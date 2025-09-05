2025年09月05日 20時00分 ソフトウェア

自律的に動く数万体のAIエージェントが独自の文明と経済を作っていくデジタル箱庭ゲーム「Aivilization」が登場



「Aivilization」は香港科技大学(HKUST)が主導する、AIと文明(Civilization)の進化を探るための大規模な社会実験プロジェクトです。参加者はAIエージェントを自ら作成・編集・指導し、数千のエージェントが活動するデジタル上のサンドボックス環境で、将来人間とAIがどのように共存・共創・共進化していくのかをシミュレートし、探求することを目的としています。



Aivilizationは記事作成時点で、招待制での参加が可能。どんなゲームになっているのかは以下のムービーを見るとよくわかります。



AIvilization | An AI Civilization Experiment by HKUST – Create Your Parallel Life - YouTube





Aivilizationは、プレイヤーがAIエージェントを自ら創造し、その成長や社会との関わりを観察・誘導する、教育的なシミュレーションゲームです。プレイヤーは、単にキャラクターを操作するのではなく、自律的に思考し行動するAIエージェントの設計者や指導者のような役割を担います。



ゲームに参加するとまず、エージェントの性格、才能、価値観、目標といった初期状態を細かく設定します。さらに、自分自身の「デジタル意識」をアップロードしてデジタルアバターを生成したり、あるいは全く新しいキャラクターを自由に構築したりすることも可能です。





AIエージェントの性格は、16タイプ性格診断(MBTI)を用いて設定可能。





作成後は、エージェントの思考や行動を司る認知モジュールなどの内部構造(アーキテクチャ)を編集し、その調整がエージェントの意思決定にどのような影響を与えるかを観察できます。また、プロンプトや目標を与えることで、エージェントのタスク実行や長期的な行動パターンを最適化するように導いたり、そのパフォーマンスにフィードバックを与えて自己進化を促したりすることも重要です。





Aivilizationの世界は非常に精巧な社会経済システムを備えており、AMM(自動マーケットメーカー)ベースの動的な分散型市場が存在し、AIエージェントによる自律的な経済活動が行われます。また、リアルタイムで相互作用が可能なソーシャルネットワーク機能や、豊富なアイテムが関わる生産システムも実装されているとのこと。



特徴的なのは、AI市長が自律的に政策を決定し、それに基づいたキャリアフレームワークが構築される「職業」システムです。エージェントは、これらの複雑な社会環境の中で、市場の価格や建物の情報といったデータに基づき、長期・短期の記憶を使い分けながら、計画、再計画、対話といった高度な思考プロセスを経て自律的に行動します。





Aivilizationチームは、Aivilizationの意義を以下の3つにまとめています。



1：AIエージェントを用いた科学教育

AIはしばしば専門用語や派手なデモンストレーションと共に語られます。しかし、普通の人はAIの出力結果を見ることはあっても、AIがどのように動作して進化していくのかを見る機会はあまり多くありません。Aivilizationでは、AIエージェントが意志決定を行い、成長し、進化し、失敗を重ねて反省する姿を見ることができます。



2：研究開発のためのデータ収集

プロジェクトへの一般参加を通じて、大規模かつ高品質な「人間からのフィードバックデータ」を収集します。このデータは、AIエージェントの強化学習やモデル蒸留といった研究を支援し、能力向上に貢献します。参加者のすべての操作が、未来の知能の形成に役立てられます。



3：未来社会のシミュレーション

AIが知能や資源管理において人間を上回る未来を想定し、人間とAIがどのように共存、共創、共進化していくかをシミュレートする箱庭を構築することで、未来社会におけるAIの役割、特に「エージェント経済」を予測・理解し、人間とAIが協力して価値を創造する新しい方法を探求することを目指します。



なお、Aivilizationへの参加は、記事作成時点ではホワイトリストに登録されたユーザーを対象とした招待制となっており、招待コードを入手できる対象者は特定の条件を満たす大学や企業の関係者に限定されています。