人間の嗅覚は想像以上に敏感で「匂いの追跡」や「訓練による追跡能力の向上」も可能

人間の嗅覚は五感の中でも特に弱い感覚のひとつであると考えられてきましたが、実際には想像よりも優れた機能を有しています。研究によると、人間の嗅覚は「香りの軌跡をたどることが可能」であり、「練習することでにおいを追跡する能力を向上させることも可能」だそうです。 Mechanisms of scent-tracking in humans | Nature Neuroscience https://www.nature.com/articles/nn1819

2023年09月05日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

