2025年10月01日 19時10分 ヘッドライン

2025年10月1日のヘッドラインニュース



『少年ジャンプ＋』連載の人気漫画『マリッジトキシン』のアニメ化が決まり、ティザーPVが公開されました。アニメは2026年放送予定で、監督は堀元宣氏、アニメーション制作はボンズフィルムが担当します。



TVアニメ『マリッジトキシン』オフィシャルサイト

https://www.marriagetoxin-anime.com/



TVアニメ『マリッジトキシン』ティザーPV - YouTube



©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





「こんにゃく入りゼリー」よりものどに詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10 - GIGAZINE



胸に「USA」とペイントし、毎朝アメリカの国旗を捧げている村が実在する - GIGAZINE



もしもこの世から「蚊」がいなくなったら？ - GIGAZINE



あなたが25歳の時、まだ本当は18歳である - GIGAZINE



Facebookはどうやってユーザーが公表していないはずの「ユダヤ教徒であること」を検知したのか - GIGAZINE



最高裁判所が「サブウェイのサンドイッチは甘すぎるのでパンではない」と判決を下す - GIGAZINE



火星には「人間が廃棄したゴミ」が7トン以上も散らばっている - GIGAZINE



美しいQRコードを作成できる「qrframe」 - GIGAZINE



ビタミンA含有量をブーストした「ゴールデンレタス」を作り出すことに科学者が成功 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

火星の内部に巨大な天体の破片が多数あると判明、45億年前に衝突 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

トランプ氏、アメリカの都市を「軍の訓練場」にすべきと 将官らに演説 - BBCニュース



＜1分で解説＞自民総裁選管が厳重注意 詳細明かさず やらせ問題か | 毎日新聞



「普通酒」が普通に飲めなくなる? 晩酌用、パック酒などが苦境 | 毎日新聞



トランプ氏、自身をノーベル平和賞に選ばないのは「米国への侮辱」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



河村たかし氏「自ら離党するつもりはない」 日本保守党に分党要求へ | 毎日新聞



民主党支配都市を軍の「訓練場」に トランプ氏 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



米国防長官、「太った兵士」はいらない 軍の多様性後退させる改革を推進 - CNN.co.jp



《衝撃スクープ》小泉進次郎の地元・神奈川県で高市派自民党員が離党させられていた「826人が勝手に…」前衆院議員が実名告白 | 文春オンライン



石破首相、韓国人留学生の墓参り 新大久保駅で転落者助けようと犠牲 | 毎日新聞



川口市議会が外国人の無免許・無保険事故で異例の意見書 立民共産反対「差別につながる」 「移民」と日本人 - 産経ニュース



成毛眞×小泉悠×多田将が検証 日本は核兵器を作れるのか？ | 日経BOOKプラス



林氏が予想以上の伸び、小泉氏陣営には朗報？ 総裁選の議員票の動向 [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



自民「反軍演説」全文復活を検討 日中戦争批判で議事録の大半削除|47NEWS（よんななニュース）



最高裁が保釈のあり方議論へ 大川原冤罪受け裁判官集めた研究会 | 毎日新聞



在留資格ない外国人に「厳しい措置」要請…川口市議会が意見書を採択 「ヘイトをあおる」専門家は強い懸念：東京新聞デジタル



米国防長官、戦闘将兵に「最高の男性基準」要求 「太った軍に嫌気」 [トランプ再来]：朝日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

自分の月極駐車場に無断駐車されている場合の対応について「盗難の心配をしているふうに警察に連絡すると良い」という方法が賢いライフハックとして話題になる - Togetter [トゥギャッター]



喫茶店で明らかにマルチ商法の勧誘をしている人がいたが、説明の最中は爽やかな好青年だったのに、客が帰ったあと、スマホで会社に報告してる時の顔と口調が完全なる極道で怖かった - Togetter [トゥギャッター]



ロケお断りの店に通ってるけど行く度にとても親切にしてくれるのに何でNG出してるかわからない→テレビで紹介されて閉店まで追い込まれる店は少なくない - Togetter [トゥギャッター]



豚肉を扱う企業に「ハラル製品」を求めて拒絶されるのはなぜ？…実は「ハラル製品」を生産するのは条件がかなり厳しく新規立ち上げが必要なレベル - Togetter [トゥギャッター]



当初神奈川県だった多摩地域、なんで東京都に？…「多摩県」構想復活の動き 弱点は「２３区への強い憧れ」 : 読売新聞



子供3人「完璧に」育て切った最高の母であり妻だと自認する女性が「私ってもしかして全員から嫌われてる？」って気づきかけるアガサ・クリスティのミステリは、教育本より先に読むべき→「これは心が弱ってる時に読んではいけない」 - posfie



【怖い話】高校の頃、とにかくなんでも私の真似をするのが好きな女の子がいた。先日当時のクラスメイトからとあるURLが送られてきたので開いてみたら… - Togetter [トゥギャッター]



就職祝いなんだけど、新社会人くらいの女の子ってボールペンかリファのコームだったらどっちが喜ぶ？リンツの詰め合わせの方がいい？ - Togetter [トゥギャッター]



何度言っても子供が靴のかかとを踏み、新品のスニーカーも変形させてたから、とうとう怒鳴ったら泣かれた 叱らない育児はこういう時どうすんだ？ - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

将棋倶楽部２４年内終了について



Gboard チームからの新しいキーボードのご提案 2025



Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version - YouTube





NHK ONE 一部のメールに認証コードが届かない不具合 | NHKニュース



ドメイン名の解約はちょっと待って。悪用リスクと解約の際の注意点 | さくらのホームページ教室



これぞ「描くために生まれた」高性能タブレット。スナドラ8s Gen 3に14型OLED搭載機がワコムから - PC Watch



NHK ONE 認証コードが届かない不具合について | NHK



「【至急】ご対応ください」と題したメールに今日入社する人のPCの用意をしてと書かれていた、しかも時刻は8時45分「もうちょっと早く教えてよ」「ドラえもんじゃないんだぞ」 - Togetter [トゥギャッター]



「長距離無線LAN」は日本国内でも活躍していた。いったいどんな場所で使われているのか？ バッファローに聞いた ～黒部ダムにも導入事例 - INTERNET Watch



全プロセスが一秒止まる不具合、原因はLinuxカーネルにあり？



この間銭湯に行ったら、中高生くらいの女の子たちが「BeRealきた！」って話してて普通に怖かった… さすがにここではやめてくれって感じだった - Togetter [トゥギャッター]



風を感じろ！「室外機」を搭載した新感覚ゲーム機を作る | CEMEDINE Style | セメダイン株式会社



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【TVアニメ化決定！】【CV:内山夕実、CV:M・A・O、CV:伊瀬茉莉也】【ボイスコミック】1話_2『お気楽領主の楽しい領地防衛』 - YouTube





【WEB発の才能がここに集う！】カドカワBOOKS10周年PV - YouTube





TVアニメ『茉莉花官吏伝』特報PV｜TVアニメ化決定 - YouTube





10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─アイゴケロス（cv.内田直哉）─ - YouTube





TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV／2026年1月放送・配信開始 - YouTube





The Copper Age (銅の時代) 公式トレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』キャラクターガイド｜C.ヴァイパー（C.Viper） - YouTube





「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 アナウンスメントトレーラー - YouTube





Netherlands Region Pack | Trailer | Cities: Skylines II - YouTube























































なの pic.twitter.com/rhH96SPrek — 緋月ひぐれ (@Hizukis_) 2025年9月30日





















また10年間違えてたシリーズ

ここちゃんと描き分けてる人を尊敬している pic.twitter.com/fHSgKl6jID — 加州くんの頭を撫でるマウスポインタ (@0117_cel) 2025年9月30日









マシュ pic.twitter.com/IFV4bADqMf — RUI (@RIU_play) 2025年9月29日









눈이 얼굴 윤곽에 닿는 경우, 눈 부분은 곡선적인 실루엣으로 그린다.

(만화적인 표현에서는 눈 실루엣을 생략하기도 한다)

目が顔の輪郭に触れる場合、目の部分は曲線的なシルエットで描く。

（マンガ的な表現では目のシルエットを省略したりする）

When the eye meets the facial contour, the eye… pic.twitter.com/g4SEGbabwb — 타코작가 (@taco1704) 2025年9月29日





























Ellen 🤍

ゼンレスゾーンゼロ pic.twitter.com/zeW3dxrph6 — HareV (@Hare_Zzv) 2025年9月30日

























































彼岸花 pic.twitter.com/WGnX7ABNSS — はむメロン (@iloha_24) 2025年9月29日



























◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

エマ・ワトソンは本当にJKローリングの悪口を言ったのか？という話｜CDBと七紙草子



(令和7年9月30日)「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について | 公正取引委員会



◆新商品（衣・食・住）

スターバックスから日本初の"自動販売機限定商品"が登場 ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」10月7日（火）より新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル

