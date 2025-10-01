2025年10月1日のヘッドラインニュース
『少年ジャンプ＋』連載の人気漫画『マリッジトキシン』のアニメ化が決まり、ティザーPVが公開されました。アニメは2026年放送予定で、監督は堀元宣氏、アニメーション制作はボンズフィルムが担当します。
TVアニメ『マリッジトキシン』オフィシャルサイト
https://www.marriagetoxin-anime.com/
TVアニメ『マリッジトキシン』ティザーPV - YouTube
©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会
「こんにゃく入りゼリー」よりものどに詰まって死亡した件数が多い危険な食べ物ベスト10 - GIGAZINE
胸に「USA」とペイントし、毎朝アメリカの国旗を捧げている村が実在する - GIGAZINE
もしもこの世から「蚊」がいなくなったら？ - GIGAZINE
あなたが25歳の時、まだ本当は18歳である - GIGAZINE
Facebookはどうやってユーザーが公表していないはずの「ユダヤ教徒であること」を検知したのか - GIGAZINE
最高裁判所が「サブウェイのサンドイッチは甘すぎるのでパンではない」と判決を下す - GIGAZINE
火星には「人間が廃棄したゴミ」が7トン以上も散らばっている - GIGAZINE
美しいQRコードを作成できる「qrframe」 - GIGAZINE
ビタミンA含有量をブーストした「ゴールデンレタス」を作り出すことに科学者が成功 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
1年後の変わり果てた姿です。タンカー船の船体保護の亜鉛板。ブロックがこのように溶けるのは電食という作用。海水の上を走る鉄製の船舶はどんどんと電気分解されてしまいます。そこで鉄よりイオン化傾向の高い亜鉛板を貼り付けることで、船体の鉄の代わりに溶けてもらうのです。 pic.twitter.com/z1VeQcJnvM— 東幸海運🚢✨タンカーの船会社 (@tokokaiun) 2025年9月30日
もしかして、フツーの人っておなか空いてる時以外おなか空いてないの？（構文テイスト）— 百万 (@hyakumanga) 2025年9月30日
大人の自制心で食べてないだけで、こっちはいつでも食べる体勢は整ってるんですけど…。 pic.twitter.com/tDM9fQqciX
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
火星の内部に巨大な天体の破片が多数あると判明、45億年前に衝突 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ氏、アメリカの都市を「軍の訓練場」にすべきと 将官らに演説 - BBCニュース
＜1分で解説＞自民総裁選管が厳重注意 詳細明かさず やらせ問題か | 毎日新聞
「普通酒」が普通に飲めなくなる? 晩酌用、パック酒などが苦境 | 毎日新聞
トランプ氏、自身をノーベル平和賞に選ばないのは「米国への侮辱」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
河村たかし氏「自ら離党するつもりはない」 日本保守党に分党要求へ | 毎日新聞
民主党支配都市を軍の「訓練場」に トランプ氏 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
米国防長官、「太った兵士」はいらない 軍の多様性後退させる改革を推進 - CNN.co.jp
《衝撃スクープ》小泉進次郎の地元・神奈川県で高市派自民党員が離党させられていた「826人が勝手に…」前衆院議員が実名告白 | 文春オンライン
石破首相、韓国人留学生の墓参り 新大久保駅で転落者助けようと犠牲 | 毎日新聞
川口市議会が外国人の無免許・無保険事故で異例の意見書 立民共産反対「差別につながる」 「移民」と日本人 - 産経ニュース
成毛眞×小泉悠×多田将が検証 日本は核兵器を作れるのか？ | 日経BOOKプラス
林氏が予想以上の伸び、小泉氏陣営には朗報？ 総裁選の議員票の動向 [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
自民「反軍演説」全文復活を検討 日中戦争批判で議事録の大半削除|47NEWS（よんななニュース）
最高裁が保釈のあり方議論へ 大川原冤罪受け裁判官集めた研究会 | 毎日新聞
在留資格ない外国人に「厳しい措置」要請…川口市議会が意見書を採択 「ヘイトをあおる」専門家は強い懸念：東京新聞デジタル
米国防長官、戦闘将兵に「最高の男性基準」要求 「太った軍に嫌気」 [トランプ再来]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
自分の月極駐車場に無断駐車されている場合の対応について「盗難の心配をしているふうに警察に連絡すると良い」という方法が賢いライフハックとして話題になる - Togetter [トゥギャッター]
喫茶店で明らかにマルチ商法の勧誘をしている人がいたが、説明の最中は爽やかな好青年だったのに、客が帰ったあと、スマホで会社に報告してる時の顔と口調が完全なる極道で怖かった - Togetter [トゥギャッター]
ロケお断りの店に通ってるけど行く度にとても親切にしてくれるのに何でNG出してるかわからない→テレビで紹介されて閉店まで追い込まれる店は少なくない - Togetter [トゥギャッター]
豚肉を扱う企業に「ハラル製品」を求めて拒絶されるのはなぜ？…実は「ハラル製品」を生産するのは条件がかなり厳しく新規立ち上げが必要なレベル - Togetter [トゥギャッター]
当初神奈川県だった多摩地域、なんで東京都に？…「多摩県」構想復活の動き 弱点は「２３区への強い憧れ」 : 読売新聞
子供3人「完璧に」育て切った最高の母であり妻だと自認する女性が「私ってもしかして全員から嫌われてる？」って気づきかけるアガサ・クリスティのミステリは、教育本より先に読むべき→「これは心が弱ってる時に読んではいけない」 - posfie
【怖い話】高校の頃、とにかくなんでも私の真似をするのが好きな女の子がいた。先日当時のクラスメイトからとあるURLが送られてきたので開いてみたら… - Togetter [トゥギャッター]
就職祝いなんだけど、新社会人くらいの女の子ってボールペンかリファのコームだったらどっちが喜ぶ？リンツの詰め合わせの方がいい？ - Togetter [トゥギャッター]
何度言っても子供が靴のかかとを踏み、新品のスニーカーも変形させてたから、とうとう怒鳴ったら泣かれた 叱らない育児はこういう時どうすんだ？ - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
将棋倶楽部２４年内終了について
Gboard チームからの新しいキーボードのご提案 2025
Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version - YouTube
NHK ONE 一部のメールに認証コードが届かない不具合 | NHKニュース
ドメイン名の解約はちょっと待って。悪用リスクと解約の際の注意点 | さくらのホームページ教室
これぞ「描くために生まれた」高性能タブレット。スナドラ8s Gen 3に14型OLED搭載機がワコムから - PC Watch
NHK ONE 認証コードが届かない不具合について | NHK
「【至急】ご対応ください」と題したメールに今日入社する人のPCの用意をしてと書かれていた、しかも時刻は8時45分「もうちょっと早く教えてよ」「ドラえもんじゃないんだぞ」 - Togetter [トゥギャッター]
「長距離無線LAN」は日本国内でも活躍していた。いったいどんな場所で使われているのか？ バッファローに聞いた ～黒部ダムにも導入事例 - INTERNET Watch
全プロセスが一秒止まる不具合、原因はLinuxカーネルにあり？
この間銭湯に行ったら、中高生くらいの女の子たちが「BeRealきた！」って話してて普通に怖かった… さすがにここではやめてくれって感じだった - Togetter [トゥギャッター]
風を感じろ！「室外機」を搭載した新感覚ゲーム機を作る | CEMEDINE Style | セメダイン株式会社
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【TVアニメ化決定！】【CV:内山夕実、CV:M・A・O、CV:伊瀬茉莉也】【ボイスコミック】1話_2『お気楽領主の楽しい領地防衛』 - YouTube
【WEB発の才能がここに集う！】カドカワBOOKS10周年PV - YouTube
TVアニメ『茉莉花官吏伝』特報PV｜TVアニメ化決定 - YouTube
10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─アイゴケロス（cv.内田直哉）─ - YouTube
TVアニメ『地獄楽』第二期 第一弾PV／2026年1月放送・配信開始 - YouTube
The Copper Age (銅の時代) 公式トレーラー - YouTube
『ストリートファイター6』キャラクターガイド｜C.ヴァイパー（C.Viper） - YouTube
「僕のヒーローアカデミア All's Justice」 アナウンスメントトレーラー - YouTube
Netherlands Region Pack | Trailer | Cities: Skylines II - YouTube
藤田ことね pic.twitter.com/JCHsa7S88c— 富士宮りお@C106土曜南a-04b【1日目】 (@i2forme) 2025年9月30日
妹#今月描いた絵を晒そう pic.twitter.com/2kCCcilGot— 雪島もも🥞 (@yukishimamomo) 2025年9月30日
へそ出しビビアンいいね#ZenlessZoneZero pic.twitter.com/OvXD45n6NR— finasu (@finasumbrella) 2025年9月30日
2025年9月30日
#今月描いた絵を晒そう pic.twitter.com/PWqrcbVCvX— やと/yato (@yato_wz) 2025年10月1日
💮#サイレントヒルf#silenthillf pic.twitter.com/d0IcD0xbF0— スライム (@luminous_slime) 2025年9月29日
🖤— とーる (@tolu_39) 2025年9月30日
#グッスマイラコン１０ミク pic.twitter.com/RoyeeYTA26
2025年9月30日
2025年9月30日
#TodaysPicture #VOYAGE pic.twitter.com/vJiPHIvOz0— HIDE / 灰堂ハイド (@hideout_hide) 2025年9月29日
2025年9月30日
揺れるともし火#ゼンゼロ #星見雅 pic.twitter.com/VSaif3NiQW— ODD🦈 (@odd_sky475) 2025年9月30日
2025年9月30日
「パエトーン様はこういうのがお好きなのですか…？」#ゼンゼロ #rkgk pic.twitter.com/B62czNUR0Y— LUZZI / PROPIC (@__Luzzi) 2025年9月30日
#chainsawman pic.twitter.com/q5FAnce3Uk— 흐아악 (@A197nri79he10ls) 2025年9月29日
2年生はいいぞ#今月描いた絵を晒そう pic.twitter.com/0d5JvQ98mN— Hapycloud (@hapycloud) 2025年9月29日
2025年9月29日
また10年間違えてたシリーズ— 加州くんの頭を撫でるマウスポインタ (@0117_cel) 2025年9月30日
ここちゃんと描き分けてる人を尊敬している pic.twitter.com/fHSgKl6jID
2025年9月29日
マシュ pic.twitter.com/IFV4bADqMf— RUI (@RIU_play) 2025年9月29日
セイア🎂 #ブルアカ #ブルーアーカイブ #百合園セイア生誕祭2025 pic.twitter.com/rmtDjXnChT— Dr.Elegant (@DrElegant5) 2025年9月29日
눈이 얼굴 윤곽에 닿는 경우, 눈 부분은 곡선적인 실루엣으로 그린다.— 타코작가 (@taco1704) 2025年9月29日
(만화적인 표현에서는 눈 실루엣을 생략하기도 한다)
目が顔の輪郭に触れる場合、目の部分は曲線的なシルエットで描く。
（マンガ的な表現では目のシルエットを省略したりする）
When the eye meets the facial contour, the eye… pic.twitter.com/g4SEGbabwb
❤#HonkaiStarRail #Evernight pic.twitter.com/RZjIaQB7lh— ZIJE (@ZIJEvv) 2025年9月30日
lain慣れた。 pic.twitter.com/HQKfoqIXw5— 村田蓮爾 (@Murata_Range) 2025年9月30日
『献花』#グッスマイラコン10ミク pic.twitter.com/y33hM5cPUk— あんりふれ (@unrefle) 2025年9月29日
ユーノ抱き枕wip pic.twitter.com/usJWbX9jaj— 真理-mari (@Marizhenli) 2025年9月29日
カカシミク— ごとうあざらし (@GOTOU_Az) 2025年9月30日
#グッスマイラコン１０ミク pic.twitter.com/9j384KSXtp
2025年9月29日
Ellen 🤍— HareV (@Hare_Zzv) 2025年9月30日
ゼンレスゾーンゼロ pic.twitter.com/zeW3dxrph6
P丸様。(@p_ma_ru)さんの誕生日記念グッズイラストを描かせて頂きました！🎉— 久保田 正輝(イラストレーター) (@_Kmasaki) 2025年9月30日
お誕生日おめでとうございます！
ちっこい隠れP丸様が数体いるので探してみてください✨ pic.twitter.com/eLEVVrJpHj
2025年9月29日
#ブルアカ pic.twitter.com/Xe6w52NSqo— 허부리 (@heoburi96) 2025年9月30日
💚#BlueArchive #ブルアカ pic.twitter.com/XzgpplWPoF— ARiKo (@AAAAAAriko) 2025年9月30日
2025年9月29日
#月雪ミヤコ— upstang (@upstang1) 2025年9月30日
🐰 pic.twitter.com/A4PpwMf0j9
ころねちゃんの新衣装と新武器（中古）のチェーンソーをお仕立てしました！— フカヒレ@画集発売中 (@fuka_hire) 2025年9月30日
お誕生日おめでとう✨️🎉 pic.twitter.com/BkXCmdmzuy
#HonkaiStarRail #Evernight pic.twitter.com/7fC133g4yq— helloimtea | 茶☕ (@helloimtea_) 2025年9月30日
#重音テト #重音テトSV ✨❤ pic.twitter.com/JwGmANJFyC— poco (@cocotte_ai) 2025年9月30日
ミヨちゃん❤︎ セリフ無しver.— てんしょ〜☻ (@TensyoO0716) 2025年9月29日
#ブルアカ pic.twitter.com/j1JRJKd85L
ミクさん#グッスマイラコン１０ミク pic.twitter.com/8AGPvWJxhA— に〜む@かわいい系全身立ち絵屋さん (@Nee_M__) 2025年9月30日
2025年9月29日
背景も絵の余白を埋めるものではなくて、視線誘導を機能させるためのものと考えると楽しい pic.twitter.com/CFxmlKZz4p— 絵を描く人 (@Mo1HNumjeU45057) 2025年9月30日
彼岸花 pic.twitter.com/WGnX7ABNSS— はむメロン (@iloha_24) 2025年9月29日
2025年9月29日
2025年9月30日
2025年9月30日
水着しろちゃん pic.twitter.com/gSnpABPgDc— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年9月11日
「一緒にお茶会を楽しみませんか？」 pic.twitter.com/31oEaCgIwf— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年9月25日
ミヤコ(JC)— ripnte (@spldid) 2025年9月30日
#ブルアカ pic.twitter.com/os3OyEE2Zn
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
エマ・ワトソンは本当にJKローリングの悪口を言ったのか？という話｜CDBと七紙草子
(令和7年9月30日)「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について | 公正取引委員会
◆新商品（衣・食・住）
スターバックスから日本初の"自動販売機限定商品"が登場 ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」10月7日（火）より新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル
