2025年10月10日のヘッドラインニュース


ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」から、75％サイズの分割型ゲーミングキーボード「ROG Falcata Gaming Keyboard」が登場します。左側のキーボードにボタンやホイールがついていて、2つつなげて使うほか、左側だけを使って右手はマウス用に広く空間を確保するといった使い方もできます。


2つつなげるとこんな感じ。想定税込み売価は5万8030円で、2025年10月17日(金)より販売開始されます。


Republic of Gamersより、ROG HFX V2磁気スイッチ採用しラピッドトリガー対応、多機能ボタン&ホイールを搭載した75%サイズの分割型ゲーミングキーボードを発表 | ASUS JAPAN株式会社のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001569.000017808.html

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


Twitch上で殺人の瞬間が生配信され約2200人がその瞬間を視聴した可能性 - GIGAZINE

無駄満載な現代のインターネットを最高に皮肉ったウェブサイト「How I Experience Web Today」 - GIGAZINE

550本のソ連製真空管を使って新規設計されたコンピューター「Ena.Computer」が登場 - GIGAZINE

元Google社員が明かす「G Suiteをうまく使うコツ」とは？ - GIGAZINE

ソニーがPS4の次世代機となるPlayStationを開発中であることを認める - GIGAZINE

無料配布からわずか24時間強で自作PCシミュレーションゲームの「PC Building Simulator」が400万人以上にゲットされる - GIGAZINE

Nintendo Switchがパタパタ時計になる「AAAクロック」を使ってみた - GIGAZINE

Googleが繰り返すデザイン変更からたどり着いた極意「明白こそが至高」について解説 - GIGAZINE

早く性的絶頂に達してしまう男性必見、ついにそのメカニズムが解明される - GIGAZINE

Googleが12.3インチの新型Chrome OSタブレット「Pixel Slate」を2018年後半に発売予定と発表 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
























◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
【ノーベル化学賞】「砂漠の空気から飲料水」「宇宙船で酸素を再生」こんなことも可能に？京大・北川進特別教授が開発　「自由自在」な「多孔性金属錯体」教え子がスゴさを徹底解説（2025年10月9日） - YouTube


絶滅危惧種の渡り鳥「ブッポウソウ」、巣箱での営巣に成功もヒナは餓死…原因はカメラマンの集結か : 読売新聞

アラビア半島で1万2000年前のラクダの巨大岩絵を発見、定説覆す | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

ノーベル化学賞のヤギ氏 難民の出自乗り越え科学で道開く　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

大盛況の「タランチュラ祭り」に行ってみた、研究者も絶賛、米国 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
畑に“人骨”散乱　周辺に身分証　大阪・茨木市

073北朝鮮ぶらり旅 - YouTube


【独自】直撃取材に「知らねーよ、バカ！」弁当564個“踏み倒し”　無職・金高士容疑者（60）逮捕…支払い請求に「5万円貸して」 - YouTube


【ミニストップ消費期限偽装】オーナーが実名告白「店は任せきりになっていた」　別店舗の元従業員『不正を内部通報』本部の対応は...　再発防げるか【スクープ】【ＭＢＳニュース特集】（2025年10月7日） - YouTube


教育勅語を「見事」　高市新総裁の介入強まる?　文科省から警戒の声 | 毎日新聞

ノーベル平和賞選考委員長 トランプ大統領のガザ地区和平計画の評価は「来年まで待つ必要がある」 | NHKニュース | ノーベル賞2025、トランプ大統領、アメリカ

「トランプの凱旋門」建設か、執務机に模型　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

維新・吉村代表、玉木氏で首相指名「野党統一」なら協議に応じる意向…野田代表への投票は否定 : 読売新聞

高市氏「裏金」で板挟み　公明圧力、旧安倍派は反発：時事ドットコム

ドイツ政府、EUの2035年エンジン車禁止に反対表明　EV政策転換へ - 日本経済新聞

公明党の選挙協力なければ自民2割落選　衆議院選挙の小選挙区で試算 - 日本経済新聞

公明 斉藤代表 自民との連立政権離脱を表明「いったん白紙」 | NHKニュース | 国会、選挙、自民党総裁選

【速報】公明党が自民党との連立離脱へ|47NEWS（よんななニュース）

国民・玉木氏、政権枠組み「自公＋野党の支持多い」　立維国は否定的 | 毎日新聞

プーチン大統領 アゼルバイジャン機墜落 軍による誤射が原因だと事実上認める | NHKニュース | プーチン大統領、ロシア、航空

公明、連立離脱の見方強まる　閣外協力に転じる案が浮上 | 毎日新聞

公明、高市総裁の「平手打ち」で硬化　自民との連立は重大局面に [高市早苗総裁　自民党総裁][自由民主党（自民党）][公明党]：朝日新聞

ガザ“和平”合意 イスラエルが承認 トランプ大統領は中東へ | NHKニュース | イスラエル、イスラエル・パレスチナ、アメリカ

AI新興のオルツ元社長ら逮捕　111億円粉飾決算疑い | NEWSjp

「女風呂は興奮する」営業前の女湯に侵入した疑い　自称ミステリー作家の男が城崎温泉で逮捕　職員に全裸姿を見られても慌てず服着てジュース買い徒歩で逃走

【速報】高市氏、企業献金の受け皿限定案を疑問視|47NEWS（よんななニュース）

散歩中の女性背後からクマが…　襲う瞬間、防犯カメラに　秋田・大仙 | 毎日新聞

不記載あった萩生田光一氏の登用、高市総裁「あえての起用」「党内へのメッセージでもある」 : 読売新聞

ノーベル平和賞、6日に最終会合 ガザ和平合意前に決定　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ふるさと納税で寄付額トップの泉佐野市、交付金の減額は「違法」：朝日新聞

セブン＆アイ、売上高6.9%減　コンビニ苦戦で問われる「稼ぐ力」：朝日新聞

9月の世界平均気温、観測史上3番目の高さ　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

【速報】自民から回答なければ首相指名で協力せず|47NEWS（よんななニュース）

前橋市長ホテル問題　相手の市職員男性、「事情説明書」を提出 | 毎日新聞

韓国の特別検察官 旧統一教会トップ ハン総裁を起訴 | NHKニュース | 旧統一教会、事件、韓国

公明、連立政権を離脱　斉藤代表が自民・高市総裁に伝達　26年の協力に幕 - 産経ニュース

公明、自民との連立政権離脱へ　党首会談で合意できず | 毎日新聞

高市総裁「一方的に離脱伝えられた」　公明との連立政権めぐる協議で [高市早苗総裁　自民党総裁]：朝日新聞

公明党・斉藤鉄夫代表、自公連立政権「いったん白紙」　離脱方針表明 - 日本経済新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


すみません、どなたか北越雪譜に出て来たこの漢字の読みをご存知の方はいらっしゃいませんか→SNSの集合知により即解決、便利なツールの紹介も - Togetter


地上40メートル「空中レストラン」きょう開業　気になる安全対策、メニューは…　大阪 - 産経ニュース


ノーベル文学賞にクラスナホルカイ・ラースロー氏　京都ゆかり作品も [ノーベル賞]：朝日新聞

ノーベル文学賞、ハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏に…「芸術の力を再確認させる」 : 読売新聞

ノーベル文学賞にクラスナホルカイ・ラースロー氏　ハンガリーの作家 | 毎日新聞

ノーベル文学賞を受賞したハンガリーの作家が京都を舞台にした作品、あらすじはこう「さっそうと走る京阪電車、降り立ったのは『光源氏の孫君』」←？？？？ - Togetter


牛舎、お産2日目の親子房に落ちてたけどこれ何？！？→無形無心体、フリーマーチン...初めて知った - Togetter


「千葉県警生活安全課の者です」と電話がかかってきたので「はい！いつもどうもです！今日は何ですか？」と返した「銃を持ってる人間は生活安全課慣れしている」 - Togetter

天空のアトラス　イタリア館の至宝 | 大阪市立美術館

「7時間待ち」万博イタリア館の至宝　閉幕後に大阪の美術館で展示へ [大阪・関西万博2025]：朝日新聞

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Amazonで購入したPC、技適番号が貼られてなくてACアダプターにPSEマークも無かったので出品者に『大丈夫そ？』って連絡したら『大丈夫！』ってお返事がきた - Togetter

「FireAlpaca」開発者は諦めない。ペイントツール職人の数奇な四半世紀【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）

iOS Default Web Browserの自作方法

日本の法令に関する多肢選択式QAデータセット公開の背景｜デジタル庁

ChatGPTのアプリのデザインガイドライン｜npaka

GitHub - digital-go-jp/lawqa_jp 日本の法令に関する多肢選択式QAデータセット

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
















←1000。162×３。→1000。【徒然おとまちwithとーほく】 - ニコニコ動画


予告『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』│2026年1月30日(金) 公開 - YouTube


【予告２】『果てしなきスカーレット』＜11月21日(金)公開＞ - YouTube


【ティザーPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」2026年4月より2クール放送決定！ - YouTube


TVアニメ「帰還者の魔法は特別です」第二期 2026年放送/配信開始決定PV - YouTube


TVアニメ『不器用な先輩。』ノンクレジットOP映像│「不器用なI love you」angela - YouTube


TVアニメ「永久のユウグレ」ノンクレジットエンディング映像｜Hana Hope「Two Of Us」 - YouTube


TVアニメ『転生悪女の黒歴史』ノンクレジットED映像｜Zerofrom「リジェネ」 - YouTube


TVアニメ「太陽よりも眩しい星」ノンクレジットOP映像 |♪秦 基博「Stellar Days」 - YouTube


TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』第2弾PV - YouTube


『最強の王様』Season2 ティザーPV｜2026年4月放送開始 - YouTube











全世界“ガンダム”総選挙2025


江口寿史氏の件は漫画家のシニア期の困難さについて考えさせられるが、魔夜峰央氏の『翔んで埼玉』ヒット前夜の状況は完全に「没落貴族の世界」でさすが - Togetter


『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』特報 ＜2026年2月20日(金)上映開始＞ - YouTube


アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 新情報発表イベント　OPムービー！STEEL BALL RUN new announcements event opening video. - YouTube


TVアニメ『転生悪女の黒歴史』ノンクレジットOP映像｜KID PHENOMENON「Black Flame」 - YouTube


【特報３】『果てしなきスカーレット』＜11月21日(金)公開＞ - YouTube


TVアニメ『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』第１話│【期間限定公開】 - YouTube


TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」第1弾PV｜2026年01月放送開始 - YouTube


『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールノンクレジットエンディング｜i☆Ris「夢へのヒトカケラ」 - YouTube


【リトルナイトメア3】 ローンチトレーラー - YouTube


『Absolum』今すぐ入手可能 | PS5® & PS4® - YouTube


『スペースコブラ：The Awakening』リリーストレーラー - YouTube


『Absolum（アブソラム）ローンチトレーラー - YouTube


【崩壊：スターレイル】丹恒・騰荒 キャラクターPV 「帰るべき場所」 - YouTube


リュシア エキシビション「話題のエーテリアスを解説！」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（初回特典衣装紹介編） - YouTube


猫が導く街歩き×謎解きゲーム『Catrip上野』 - YouTube


『Dreams of Another』- ローンチトレーラー - YouTube


『ストリートファイター6』メカザンギF音当てクイズASMR - YouTube


『CODE VEIN II』ストーリートレーラー - YouTube


『Absolum』ゲームプレイトレーラー - YouTube


『Rise Eterna 2』 リリーストレーラー - YouTube




「GUNDAM Official Website」グランドオープン！ガンダムインフォの魂を継承する宇宙規模のポータルサイト！ | GUNDAM.INFO

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
静岡県立美術館で「金曜ロードショーとジブリ展」開会式　各地で大人気　静岡は９会場目で１１日から - スポーツ報知

Chosun Online | 朝鮮日報-イ・ジノの飲酒運転を通報した恋人の遺体発見

劇団民藝の俳優・水谷貞雄さん死去　91歳　最年長で読売演劇大賞優秀男優賞受賞　大河ドラマにも出演 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

◆新商品（衣・食・住）
好評につき、第2弾開催「雪印メグミルクの湯in大阪」期間限定オープン！2025年10月25日(土)～10月26日(日) 阪急大阪梅田駅１階　ビッグマン前広場にて｜お知らせ｜雪印メグミルク株式会社

ペヤング 甘辛味噌醤油やきそば｜まるか食品株式会社

＜北海道＞マルちゃん「やきそば弁当」発売50周年とローソン創業50周年を記念して「からあげクン まるでやきそば弁当味」を再発売｜ローソン公式サイト

スーパーカップ1.5倍×NOBROCK TV 　キーマカレー味ラーメン　2025/11/3　新発売 | エースコック株式会社

